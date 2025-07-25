Yapay zekâda eylemsiz kod silinir

YZ sistemleri, veri girdisi olmadan çıktı üretmez. Duraklayan kurumlar ise YZ çağının sıfırları arasında buhar olur. İşletme YZ koduna, algoritmasına güvenip yatarsa, kısa sürede batarlar.

YZ çağında eylemsizlik; algoritmadan düşmek demektir. Duran timsah çanta oluyorsa, duran algoritma da veri çöplüğüne dönüşür. Konfor alanına hapsolan zihinler, YZ çağında sistemden düşmeye mahkûmdur. Zira durağanlık, dijital evrimde silinme sebebidir.

Kod üretmeyen, sistemle etkileşime girmeyen, veriye dokunmayan birey ya da kurumlar; YZ dünyasında “çalışmayan işlem” gibi sonlanır. Çalışmayan komut ya hata verir ya da yok sayılır. Kodu, YZ’nin söylemi kabul edersek, eyleme dönüşmeyen söylem, bir süre sonra unutulur, çöpü boylar.

Dijital dünyada konfora yer yoktur

Yapay zekâ çağında, gerçek hayattaki gibi, konfor; çürütendir. YZ'nin içinde olduğu sistemler, aktif etkileşim gerektirir. Duran, bekleyen, "şartlar olgunlaşsın" diyen birey ya da kurum; kendini sonsuza dek “bekleniyor” döngüsüne hapseder. Yapay Zekânın kodu üzüm ise asla yıllanmaya gelmeyecektir.

Brezilya atasözünü YZ çağında şöyle güncelleyebiliriz: “Duran kod silinir, güncellenmeyen veri çürür.” Gonçarov’un Oblomov’u artık sadece tembelliğin değil, dijital pasifliğin metaforu... Oğuz Atay’ın eylemsizlik eylemi ise bugün; “ben prompt yazmazsam, model çalışmaz” şeklinde karşımıza çıkıyor.

2 SORU 2 CEVAP / YZ eylemsizlik stratejisine dair

Krizi kod yazarak mı atlatacağız?

Evet, artık krizlere yanıt; niyet değil, çıktıdır. YZ entegrasyonu olmayan, en küçük ekonomik sarsıntıda bile sistemden düşebilir. Kriz planı, güncel API’lere entegre olabilen zihniyetlerdir.

Godot yerine güncelleme mi bekliyoruz?

Kesinlikle. Ama kötü haber şu ki; Godot güncellenmeyecek. Sizi güncel tutacak olan; kendinize yüklediğiniz versiyondur. Her sistemde olduğu gibi, bu düzende de "idle" kalanlar ilk silinenlerdir.

not/ Güncellenmeyen strateji çökmeye mahkümdur

2025’in işletme modeli; veriyle hareket eden, iç görüyle karar alan ve algoritmalara kulak veren yapıları öne çıkarıyor. Anadolu’da dolaşırken gördüğümüz manzara ise çarpıcı: şikâyet çok, strateji yok. YZ çağında kurtuluş, kamudan teşvik değil; sana ait veriyle karar veren sistematik akıldır.

YZ LÜGATI

Duran Kod: Güncellenmeyen, tetiklenmeyen, artık çağrılmayan işlev

Veri Çürümesi: Giriş yapılmadığı için anlamını yitiren bilgi yığını

Oblomov 5.0: Dijital çağın eylemsiz, algoritmasız bireyi

Konfor Algoritması: Kısa vadeli tatminin sistematik çöküşe yol açması

Godot.exe: Asla gelmeyecek sistem güncellemesini bekleyenler için metafor