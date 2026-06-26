Yapay zekâda kadının rolü!

Anadolu’da halk arasında :“Elinin hamuruyla erkek işine karışma” derlerdi. Çocukluğumda bu sözlere çok tanık olurdum. Erkek egemen bir toplum düzeninde, kadına biçilen rol; kimi zaman eş kimi zaman baba ya da dede tarafından belirlenirdi. Kimi zaman da toplumun kanıksadığı sözler halinde kuşaktan kuşağa aktarılırdı.

Bilgisayarın, telefonun hatta televizyonun olmadığı günlerdi çocukluğum. Babamın öğretmenlik yaptığı güzel ülkemin, en ücra köylerinde tabiri caizse “kuş uçmaz kervan göçmez” yerlerde yaşadık.

Arabaların, otobüslerin ayda bir uğradığı köylerdi. Köye 15 günde bir uğrayan satıcıların naylon örtüler üzerinde et, sebze ve meyvenin satıldığı günlerdi. Elektriğin olmadığı o yıllarda, altı kişilik ailemizle tek odada yaşar; gaz lambasının ışığında, eğitim emekçisi babamın anlattığı hikâyeleri dinleyerek, gecelerimizi geçirirdik. Çocuk aklımızla geleceğin nasıl bir dünya olacağını hayal ederek uykuya dalardık.

Hayatını eğitime ve öğrencilerine adayan emekli köy öğretmeni babamın bizim kulağımıza küpe olan sözü şuydu: “Elinizde mutlaka altın bileziğiniz olsun. Hiçbir erkeğe muhtaç olmayın ve hayatta kendinize ve kaleminize güvenin; en değerli hazineniz budur.” Halen de bizlere öyle söyler.

Kız çocuklarının, okutulmadığı zor yıllardı. Köylerde; okumak isteyip de okutulmayan, bunun yarasını hayatı boyunca taşıyan ne çok kadın tanıdım. Çocuk aklımla sık sık sorguladım: Neden kız çocukları okutulmuyor, neden eğitimden mahrum bırakılıyordu?

O yıllarda; akşamları okuma yazma bilmeyen ev kadınlarına, teyzelere ve ninelere alfabeyi, okumayı ve yazmayı öğretmeye başlamıştık. Babam, okutulmayan kız çocuklarının aileleri ile görüşür; onları eğitim hayatına kazandırmak için büyük çaba gösterirdi. Ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını zaman zaman kendi maaşından karşılar, okula devam etmeleri için aileleri ikna ederdi.

Aradan geçen 40 yılın sonunda o kız çocuklarının pek çoğu mühendis, avukat, doktor ve bilim insanı oldu. Topluma faydalı bireyler olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Her Öğretmenler Günü’nde babamı arar ve ziyaret ederler. Bir kadının eğitimle topluma kazandırılması ve özgüven sahibi olması, kuşkusuz ki en büyük mutluluklardan biridir…

Gaz lambasından yapay zekâya

Cep telefonunun, televizyonun olmadığı; televizyonu olan komşu evlerde toplanıp dizi izlediğimiz günlerden bugünlere gelmek kolay olmadı. Teknoloji sürekli gelişiyor, bilgi her an güncelleniyor ve yayılıyor. Artık dijital çağda yaşıyoruz. Çoğu zaman yeni teknolojilere yetişmekte bile zorlanıyoruz.

Dijital dünya öylesine hızlı ilerliyor ki bilgisayar, televizyon, cep telefonundan bugünlere geldiğimizde, ilkokul çağındaki çocuklar bile tablet bilgisayar kullanmaya başladı. Son yıllarda ise robotik uygulamalar ve yapay zekâ çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

Teknoloji artık hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda. Ancak unutulmamalıdır ki; yapay zekâyı da yaratan bir insandır; onun duygu ve düşünceleri yoktur. Bu nedenle her zaman insana ve insanın yönlendirmesine ihtiyaç duyacaktır.

Elbette teknolojik gelişmede olduğu gibi yapay zekânın da faydaları kadar bazı riskleri ve olumsuz yönleri olacaktır. Ancak hayatımızın birçok alanında işleri hızlandırdığı, süreçleri saniyeler içinde yönetmemizi sağladığı da bir gerçektir.

Yapay zekâ ile cinsiyet ayrımcılığı sona mı eriyor?

Dünyada ve ülkemizde yüzyıllardır birçok meslek, erkek egemen bir anlayışın etkisi altında yürütüldü. Ancak yapay zekâ ile birlikte yeni bir dönem başladı. Karşınızda erkek mi, kadın mı, çocuk mu, yaşlı mı olduğu önem taşımıyor. Yapay zekâ, cinsiyetinizi sormadan, verdiğiniz komutlar ve yönelttiğiniz sorulara göre size yanıt veriyor ve yönlendiriyor.

Bu anlamda yapay zekâ; kadının yeteneğini, yaratıcılığını ve farkındalığını ortaya koyabileceği yeni dijital dünyada en başta yerini alıyor olacak. Kadınların çok daha görünür ve etkin olacağına inanıyorum. Yapay zekâ tek başına cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmasa da, cinsiyetin geri planda kalmasına katkı sağlayacaktır. Bu yönüyle de kadınlar açısından heyecan verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zekâ ile cinsiyet önyargısı öne mi çıkıyor?

UN Women Türkiye’nin basınla paylaştığı çalışmadaki veriler çok dikkat çekici. Araştırmaya göre incelenen 133 yapay zekâ siteminin yüzde 44’ünün toplumsal cinsiyet önyargısı, yüzde 26’sının ise hem toplumsal cinsiyet hem de ırk önyargısı sergilediği görülüyor. Ayrıca pazarlamacıların yüzde 51’i, yapay zekâ tarafından üretilen yaratıcı içeriklerin yayımlanmadan önce insan denetiminden geçtiğini belirtiyor. Verilerde; yapay zekânın bazı durumlarda eşitsizliği derinleştirdiği ve kadınları doğru yansıtmadığı vurgusu da göze çarpıyor.

Yaklaşık iki haftadır yapay zekâ ve kadın girişimciliği konusunda kıymetli eğitimci: İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayşin Kaya ŞiŞMAN’ın davetiyle katıldığım eğitimlerde; bana ve birçok kadına yaratıcılık bağlamında çok etkileyici bilgiler kazandıran “Yapay Zekâ Kadın Liderliği: Dijital Dünyada Kadın Gücü Projesi” başlıklı sunumlar ve toplantılarda şahane kadınlarla tanışma fırsatım oldu. Bu süreçte kadının, isterse her alanda yaratıcılığını artırabileceğine bir kez daha tanıklık ettim.

Yapay zekâ ile kadınlar liderlik tanımını yeniden yazacak!

ŞİŞMAN, projeyi şöyle özetledi: ”İstanbul Kalkınma Ajansı Yapay Zekâ Teknolojileri Mali Destek Programı tarafından desteklenen; Pendik Kaymakamlığı ve İstanbul Gedik Üniversitesi koordinatörlüğünde İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) ortaklığında yürütülen “Yapay Zekâ Kadın Liderliği; Dijital Dünyada Kadın Gücü Projesi ile kadınların dijital yetkinliklerini artırmayı, liderlik rollerini güçlendirmeyi ve kamu–üniversite–sivil toplum iş birliklerini geliştirmeyi amaçlanıyor.

Toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli bir başlangıç olan proje ile yaklaşık 300 kadına, Yapay Zekâ araçlarının kullanımı ve girişimcilik konularında eğitimler veriliyor. Yapay zekâ; algoritmalardan, kodlardan ve verilerden ibaret gibi görünse de aslında geleceğin önceliklerini, değerlerini ve kararlarını şekillendiren önemli bir güçtür.

Yapay zekâ çağında liderlik; “en çok bilen olmak” değil, “en doğru soruları sorabilmek”tir. Kadınlar, sezgileriyle, analitik güçleriyle, empati yetenekleriyle bu çağın liderlik tanımını yeniden yazabilecek girişimcilik ruhuna sahiptir.

Bugün bu proje ile her bir katılımcı, yalnızca kendi kariyer yolculuğunu değil, aynı zamanda geleceğin teknolojik kültürünü de şekillendirme gücüne sahiptir. Her bilgi, kurulacak her bağlantı, yalnızca sizin için değil, sizden sonra gelecek kadınlar için de bir kapı aralayacaktır.

Unutmayalım: Yapay zekâ tarafsız değildir. Onu tarafsız kılacak olan, liderlerin kim olduğudur. Bugün geleceği birlikte inşa etmeye başlıyoruz.”

Yalnızlaştığımız dünyada yapay zekâ kız kardeşlik dilini çoğaltıyor

Projede sunum yapan bir başka konuşmacı Fulya İrem ŞAHİN UYAN, hayal dünyamızda geniş yer bulacak ve her birimizin günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız sosyal medya platformlarından: İnstagram, whatsapp, internet siteleri ve bankacılık ve birçok yeni yapay zekâ uygulamalarına dair canlı örnekler vererek, her bir dinleyiciyi tecrübesi ve bilgisiyle etkiledi.

Yapay zekâ ve kadınların etkileşimi ve daha çok alan açılmasına dair soruları cevaplayan ve projeden bahseden UYAN şöyle yanıtladı: “Yapay zekâ ve girişimcilik üzerine konuşurken çoğu zaman teknolojiye, verimliliğe, hıza ve büyümeye odaklanıyoruz.

Çünkü bugün bir girişim fikrini değerli kılan şey yalnızca iyi bir ürün ya da güçlü bir iş modeli değildir. Çağın ihtiyaçlarını, kırılganlıklarını ve görünmeyen mağduriyetlerini duyabilmek, çağı okuyabilmek çok önemli.

Yalnızlaşmanın arttığı, dikkatin sürekli bölündüğü, birbirimize temas etme biçimlerimizin değiştiği bir dönemde, girişimcinin insanların bu çağda neye gerçekten ihtiyacı olduğunu sorması gerekiyor. Bazen podcastların bir ürün çevresinde topluluk oluşturmasının ya da kitap kulüpleriyle insanları bir araya getirmesinin, insanların basit günlük rutinlerini kayda alarak, bir arkadaşıyla paylaşır gibi sosyal medyada paylaşmasının ya da sosyal medyada kurulan arkadaşlık, kız kardeşlik dilinin arkasında aynı ihtiyaçlardan bahsedebiliriz. Yapay zekâyı kullanırken aynı zamanda bir sorumluluk da alıyoruz. Teknolojiyi kullanırken insan kalma sorumluluğu. Çağımız verinin mahremiyeti, algoritmanın kimi görünür kimi görünmez kıldığı ve insan emeğinin değerini de düşünmeyi gerektiriyor.

Yapay zekâ tamamıyla nötr bir yapıya sahip değil. Kadınların teknoloji, yapay zekâ ve girişimcilik alanında daha görünür olması, bu teknolojileri üreten ve yöneten noktada olmaları bu yüzden çok kıymetli. Çünkü kadınlar farklı deneyimleri, sezgileri, iletişim biçimleri ve toplumsal farkındalıklarıyla dönüşümün yönünü iyiye değiştirilebilecek güçteler.

Bir girişimi ileri taşıyan şeyi yalnızca teknoloji olarak görmemek gerekir. Ürün, topluluk ve hikâye ile birlikte yürüdüğünde gerçek bir değer oluşur. Kadınların, yapay zekâyı bir kolaylaştırıcı olarak kullanırken, bilinçle ve etik bir duyarlılıkla bu değeri üretmeleri girişimleriyle geleceğin daha kapsayıcı ve daha insani kurulmasına katkı sağlayacaktır.”

Yapay zekâ ile kadınlar geleceği yeniden kuruyor

Yaşamda herkesin bir hikâyesi vardır. Bu hikâye ile yola çıkarken, size inananlarla birlikte daha güçlü yol alırsınız. Kadınlar, yüz yıllardır verdikleri mücadelenin sonucunda birçok erkek egemen meslekte çok başarılı oldu. Yapay zekâ ile yeni bir devrim başlıyor. Kadınlar o cam tavanı yıkmaya cesaretle ve kararlılıkla hazırlanıyor. Bilişim çağında zihinlerde hep erkekler düşünülürken, kadınlar yapay zekâ ile çok daha yaratıcı ve üretken olduğunu kanıtlıyor.

Kadınların zihni açıldığında bir çağın da değişmesine hazır olun. Kadınlar, hayallerinin küçümsenmesiyle değil, gerçekleşmesiyle yeni nesillere de rol model olacaktır. Onların cesareti ve kararlılığı ile dünya değişir. Yapay zekâ ile yeni bir çağ başlıyor. Kadınlar, geleceği kız kardeşlik dilini çoğaltarak, sadece kendilerini değil geleceği de yeniden inşaa edecekler…