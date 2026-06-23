Yapay zekâda yeni savaş alanı: Model katmanı

Bugüne kadar yapay zekâ ihracat kısıtlamaları denince akla donanım gelirdi. Daha önce yapay zekâ rekabetinde daha çok çipler, veri merkezleri ve donanım kısıtlamaları gündeme gelirken, bu kararla doğrudan gelişmiş model erişiminin de ulusal güvenlik gerekçesiyle sınırlandırılabileceği ortaya çıktı.

Türkiye'de fintek ve finans kuruluşlarının önümüzdeki dönemde çoklu model stratejilerine, yerel veri katmanlarına, açık kaynak alternatiflere ve model bağımlılığını azaltan mimarilere daha fazla yatırım yapması beklenebilir. Bu yaklaşım yalnızca finans sektörü için değil, kamu hizmetleri, savunma, sağlık ve üretim gibi kritik alanlarda da geçerli.

Yıllarca şu söylendi: Yapay zekâ yarışında asıl rekabet enerji, çip ve veri merkezi katmanlarında yaşanır. Model geliştirmek ise o kadar pahalıdır ki, birkaç teknoloji devi ve birkaç ülke dışında bu alana girmenin anlamı yoktur. Bu söylem yanlış değildi — ama artık eksik.

Geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti, Anthropic'in en gelişmiş iki modeli olan Fable 5 ve Mythos 5'e yabancı uyrukluların erişimini acil ihracat kontrol direktifiyle kapattı. Trump yönetimi, yabancı hükümetlerin, şirketlerin ve bireylerin en güçlü Anthropic yapay zekâ araçlarını kullanmasını tamamen yasakladı. Kararın kapsamı şaşırtıcı genişlikte: talimat yalnızca ABD dışındaki kullanıcıları değil, ABD içinde yaşayan yabancı uyrukluları ve hatta Anthropic'in yabancı uyruklu çalışanlarını da kapsıyor. İngiltere gibi köklü ABD müttefikleri dahi bu yeni ihracat kuralı kapsamında şirketin en iyi teknolojisine doğrudan hiçbir şekilde erişemiyor.

Peki bu karar neden bu kadar önemli?

Çipten modele: Kontrolün kayması

Bugüne kadar yapay zekâ ihracat kısıtlamaları denince akla donanım gelirdi. Daha önce yapay zekâ rekabetinde daha çok çipler, veri merkezleri ve donanım kısıtlamaları gündeme gelirken, bu kararla doğrudan gelişmiş model erişiminin de ulusal güvenlik gerekçesiyle sınırlandırılabileceği ortaya çıktı. Bir başka deyişle ABD, ihracat kontrolünü değer zincirinin en altından en tepesine taşıdı.

Yapay zekâ değer zinciri klasik sınıflandırmasıyla beş katmandan oluşur: enerji, işlemci, altyapı (veri merkezleri), modeller ve uygulama katmanı. Dünya bu hiyerarşiyi genellikle altta başlayan bir rekabet sahası olarak okudu. Nvidia'nın ihracatını kısıtla, veri merkezi kurmayı zorlaştır — bu hamlelerin yeterli olduğu düşünüldü. Oysa Fable 5 ve Mythos 5 gibi frontier modeller; yazılım geliştirme, siber güvenlik, araştırma, finansal analiz, kritik altyapı güvenliği ve savunma teknolojileri açısından stratejik kabiliyet olarak değerlendiriliyor. Model katmanı artık ayrı bir egemenlik meselesi.

Neden şimdi?

Kararın gecikmesiz uygulanmasının arkasında somut bir güvenlik kaygısı yatıyor. Hükümetin bu sert adımının arkasında, şirketin "Mythos" adlı yapay zekâ teknolojisinin sahip olduğu sıra dışı yetenekler yatıyor. Bu yazılım, bilgisayar sistemlerinde yıllardır fark edilmeyen güvenlik açıklarını tespit etme konusunda çok yüksek bir başarıya sahip. Bir teknoloji kullanıcısının Fable 5 güvenlik sınırlarını aştığına dair uzman raporları son yasaklama eylemini doğrudan tetikledi.

Ama bu kararın salt teknik bir güvenlik refleksi olmadığı giderek daha net görülüyor. ABD'nin Fable 5 ve Mythos 5 erişimini ulusal güvenlik gerekçesiyle sınırlandırması, yapay zekâ çağında asıl rekabetin model kabiliyeti kadar model egemenliği üzerinden de şekilleneceğini gösteriyor.

Model egemenliği: Yeni bir kavram mı?

Burada analistlerin dikkat çektiği kritik bir boyut var. Eğer bir devlet hangi modelin kime, hangi versiyonuyla sunulacağını belirleyebiliyorsa, bu yalnızca bir kısıtlama değil, aynı zamanda bir araç. Farklı ülkelere farklı model sürümleri sunmak -yetenekleri kısıtlanmış, izlenen ya da koşullu versiyonlar- çok da uzak bir senaryo değil.

Bu durum, Türkiye dahil pek çok ülkeyi yeni sorularla yüz yüze getiriyor: Yapay zekâ altyapısını yalnızca veri merkezleri ve hesaplama gücü üzerinden mı düşünmeli? Yoksa erişim kontrolü bir egemenlik meselesi haline geldiyse, model katmanında da bağımsız kapasite inşa etmek stratejik bir zorunluluk mu?

Türkiye'de fintek ve finans kuruluşlarının önümüzdeki dönemde çoklu model stratejilerine, yerel veri katmanlarına, açık kaynak alternatiflere ve model bağımlılığını azaltan mimarilere daha fazla yatırım yapması beklenebilir. Bu yaklaşım yalnızca finans sektörü için değil, kamu hizmetleri, savunma, sağlık ve üretim gibi kritik alanlarda da geçerli.

Sonuç: Değer zincirini yeniden okumak

Anthropic kararına itiraz ettiğini, ancak yasal yükümlülüğe uyacağını açıkladı. Şirkete göre bu standart tüm sektöre uygulanırsa, büyük yapay zekâ şirketlerinin yeni model dağıtımları fiilen durma noktasına gelebilir. Bu itiraz, meşru bir kaygıyı ifade ediyor. Ama aynı zamanda şunu da gösteriyor: Model katmanı artık tamamen özel bir ticari alan değil. Devletler sahaya inmeye başladı.

Bu gelişme, yapay zekâ değer zincirini baştan sona yeniden okumayı gerektiriyor. Enerji ucuz olabilir, çip temin edilebilir, veri merkezi kurulabilir ama model erişimi ulusal güvenlik gerekçesiyle kesilebiliyorsa, o modele dayalı kurulan her sistem kırılgandır. Bundan böyle "yapay zekâ stratejisi" tartışmalarında model bağımsızlığı da masada olacak.