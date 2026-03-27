Yapay zekanın çalışanlara etkisi asıl bu yıl görülecek

Amerikan şirketlerinin 750 tepe finans yöneticisiyle yapılan anket, 2025’te istihdamı hemen hemen hiç etkilemeyen yapay zekanın 2026’da ise sınırlı da olsa istihdam kayıplarına yol açmasının beklendiğini ortaya koydu.

Deniz Güldağ

Amerikan şirketlerin finans yöneticileri, (CFO)* yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 750 CFO ile yapılan ankete dayanan yeni bir çalışmaya göre, yapay zeka özellikle rutin idari işlerde çalışanlar için önemli istihdam riski yaratacak.

Araştırma, 2025 yılında yapay zekanın istihdam üzerinde neredeyse hiç etkisi olmadığını ortaya koyarken, CFO’lar bu yıl toplam çalışan sayısında sınırlı da olsa bir düşüş bekliyor. Ankete göre, şirketlerde istihdamın bu yıl yapay zeka nedeniyle yaklaşık binde 4 (yüzde 0,4) oranında azalacağı öngörülüyor.

Amerikan Duke Üniversitesi’nin iktisat hocası ve sözkonusu ankete dayalı kaleme alınan araştırma makalesinin yazarlarından biri olan John Graham; yüksek eğitim ve uzmanlık gerektiren mesleklerin kısa vadede daha güvende olduğunu, ancak uzun vadede bu alanların da etkilenebileceğini belirtti.

CFO’lar, muhasebe, müşteri hizmetleri ve genel ofis işleri gibi alanlarda yapay zekanın verimlilikten çok iş kaybına yol açacağını düşünüyor. Buna karşılık mühendislik ve mimarlık gibi mesleklerde yapay zekanın işleri ortadan kaldırmak yerine destekleyici bir rol oynayacağı görüşü öne çıkıyor.

Araştırmanın yazarlarından Atlanta Fed’in ekonomisti Salomé Baslandze ise yapay zekanın uzun vadede yeni iş alanları yaratabileceğini ancak bu dönüşümün herkes için eşit fırsatlar sunmayabileceğini belirtiyor. Baslandze’ye göre, özellikle orta gelirli işler için birer “basamak” niteliğinde olan bazı pozisyonların ortadan kalkması, gençlerin iş gücüne girişini zorlaştırabilir.

Teknoloji çevreleri ve medyada, yapay zekanın iş dünyasına etkisinin kademeli olacağına ancak özellikle kariyerinin başındaki gençler için yeni bir belirsizlik dönemi başlayabiliceğine bir süredir artan biçimde dikkat çekiliyor.



*CFO (Chief Financial Officer)