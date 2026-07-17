Yapay zekânın gözüne girmeye çalışanlar

Yapay zekâya methiye düzerek onun gözüne giremezsin. Onu eğit, ondan öğren ve ona nitelikli sorular sor. Bilinmezliğinden merak ederek kurtul. Aksi halde YZ gelmiş neyine cehalet yüreğine...

1- SORUN: Bir kavramın içini mi boşaltmak istiyorsun? Onu moda haline getir, popüler kültürün tüm motiflerini içine tık, sıkça kullan, yerli yersiz ifade et... Bir süre sonra o kavram, “yaygın ama boş” bir ifade halini alacaktır. Her şeyin başına “e” getirme modası, yaratıcılığımızın sınırlarını zorluyor artık.

2- ETKİSİ: Bir kelime alın ve başına “e” ekleyin; işte size modern, yarına dair ilgi çekici bir oyuncak... Mesela devleti mi konuşmak istersin? Kolay. E-devlet deyin olsun bitsin. Ya da e-belediye, e-ticaret, e-yaşam... Burada “ismin e hali” şimdi karşımızda yapay zekâ olarak duruyor. Şimdi de YZ yalakalığı...

YZ MODERNİTE ROZETİ GİBİ

3- ÇÖZÜM: Fiyakalı oluyor dedik. Çünkü işin derininde ne olduğunu bilmeden, herhangi bir ortamda, tartışılan kavramın başına e getirdiğinizde cakanız artıyor, “çağdaşlık” rozeti yakanızda şık duruyor. Peki, başka ne işe yarıyor bu “e”? Hele ki YZ ile birlikte kullanılınca, şahane fiyakalı konuşuyorsun.

4- YÖNTEM: Ama fazlasını ne yazık ki sağlamıyor. Çünkü kelimelerin başına getirilen YZ’nin mevcut ve artık arkaik kalmış süreçleri otomatize edeceği düşüncesi hâlâ aşılamamış… Eskiden devlet dairesi, mürekkepleri elinize bulaşan evrak üretirken, şimdi lazer yazıcılarla renkli evrak üretme gayretinde...

İKİ SORU İKİ CEVAP / YZ yağcılığına dair...

YZ güzellemesi saplantı mı?

Sanıyoruz ki bilgi; inanılmaz kıymetli ve kutsal bir şey: Oysa değil. Bilgi, sadece ve sadece “asla küçümsenmeyecek önemi olan” bir araç. Aslolan bu bilgiyi işe yarar kılmak. Yoksa maliyettir.

Bir şirket YZ sayesinde batabilir mi?

YZ kavramının popülizmine kapılmış bir işadamını hatırlıyorum. Doğru yerden başlamasına rağmen 6 ayda iflas noktasına gelmiş. Çünkü mevcut katı hiyerarşisi ve köhnemiş sistemini YZ’ye taşımıştı.

NOT

TEKNOLOJİYİ İLKELLİĞİN EMRİNE VERME, YAPAY ZEKÂLI İBLİS YARATMA

Teknoloji, kullanana avantaj sağlıyor. Bu doğru. Ama bunu ilkel biri kullanıyorsa? Bilgi kullanana avantaj sağlıyor. Bu doğru. Ama bunu ilkel kafalar kullanıyorsa? Teknolojiyi ilkelliğin emrine vermek ne derece doğru, siz karar verin. Daha donanımlı cehalet ve organize ilkellikle pekâlâ batabilirsiniz.

YZ İLE BATMA LÛGATI

Teknoloji oburluk: Amaca hizmet etmeyen, etkinlik analizi yapılmamış teknolojiye yatırım yapanlar

Malumatfuruş: YZ ile bilgilere ulaşıp bu bilgileri bir üretim, verimlilik modeline dönüştürememe illeti

YZ modası: Herkes YZ’ye yatırım yapıyor diye şirketlerin bu akıma kapıldığı kaynak, insan, zaman israfı

YZ güzellemesi: Tüm toplantılarda, konuşmalarda YZ’yi yücelten ama nasıl kullanacağını bilmeyenler