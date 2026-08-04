Yapay zekânın yeni hukuk savaşı: Model damıtma

Damıtma, makine öğrenmesi literatüründe onlarca yıldır biliniyor ve akademik çevrelerde tamamen meşru kabul ediliyor. Sorun şu: Bu yöntemin büyük ticari modellere uygulanması, hukukun hiç hazırlanmadığı bir alana giriyor.

Yapay zeka modelleri arasındaki rekabetin hukuk alanında da tam gaz devam ettiğini görüyoruz. Çin’in yapay zeka modeli DeepSeek'in R1 modelini piyasaya sürmesiyle birlikte yapay zekâ dünyasında teknik bir tartışma aniden hukuki bir savaşa dönüştü. İddialara göre DeepSeek, OpenAI'ın API'si üzerinden elde ettiği çıktıları kullanarak kendi modelini eğitti. Bu yönteme "model damıtma" (distillation) deniyor. OpenAI, bu iddia üzerine hem iç soruşturma başlattığını açıkladı hem de kullanım koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle DeepSeek'in API erişimini kesti. Sessiz sedasız başlayan bu süreç, yapay zekâ hukukunun belki de en karmaşık köşesine ışık tutuyor.

Teknik kavram, hukuki kâbus

Damıtma, bir "öğretmen" modelin çıktılarını -yanıtlarını, muhakeme zincirlerini, token olasılıklarını- başka bir "öğrenci" modelin eğitim sinyali olarak kullanmaktır. Yöntem, makine öğrenmesi literatüründe onlarca yıldır biliniyor ve akademik çevrelerde tamamen meşru kabul ediliyor. Sorun şu: Bu yöntemin büyük ticari modellere uygulanması, hukukun hiç hazırlanmadığı bir alana giriyor.

Telif hukukunun çerçevesine bakıldığında paradoksal bir tablo ortaya çıkıyor. Bir modelin çıktısı -metni, analizi, muhakemesi- çoğu yargı bölgesinde telif korumasından yoksun, zira telif hukuku insan yaratıcılığını korur. Bunu kabul ederseniz, korunmayan bir çıktıyla eğitim yapmanın telif ihlali oluşturması mantıksal olarak imkânsız hale geliyor. Yapay zekânın ürettiklerini hukuken korumak ne kadar zorsa, o üretimlerin "kopyalanmasını" önlemek de o kadar zor.

Gerçek savaş alanı: Sözleşme hukuku

OpenAI'ın asıl silahı telif değil, kullanım koşulları (ToS). API çıktılarının rakip model eğitiminde kullanılmasını açıkça yasaklayan bu madde, sözleşme hukukunda daha sağlam bir zemin sunuyor. Ne var ki DeepSeek, Çin merkezli bir kuruluş; ABD mahkemelerinin yargı yetkisi ve Çin'in bu koşullara ne ölçüde saygı göstereceği muğlak. Üstelik ispat meselesi kritik: bir modelin başka bir modelin çıktısıyla eğitildiğini matematiksel kesinlikle ortaya koymak, mevcut araçlarla son derece güç.

Ticari sır teorisi de masada. Damıtma yoluyla bir modelin içsel muhakeme biçimi ve problem çözme örüntüleri "aktarılmışsa" bu bir ticari sır ihlali sayılabilir mi? DeepSeek R1'in özellikle dikkat çektiği nokta, zincir düşünme (chain-of-thought) muhakemesinin kopyalanması iddiası. Kısa bir yanıt çıktısından farklı olarak “uzun ve yapılandırılmış muhakeme süreçleri yaratıcılık eşiğini geçiyor mu?” sorusu, telif teorisini yeniden canlandırabilir. Henüz emsal yok ama buradaki teknik tartışma hızla büyüyor.

Pax Silica'nın gözünden damıtma

Damıtma meselesini salt hukuki bir çerçevede değerlendirmek, resmin kritik bir boyutunu gizliyor. "Pax Silica" -ABD öncülüğünde oluşturulan ve yapay zekâ çağının kritik teknoloji tedarik zincirlerini güvence altına almayı amaçlayan yeni bir uluslararası iş birliği platformu- bu davayı kendi hegemonya mücadelesinin bir parçası olarak okuyor. Bu perspektiften damıtma yasağı, bir sözleşme maddesinin çok ötesinde; kurulmakta olan küresel yapay zekâ hiyerarşisini koruma refleksi. Büyük ABD laboratuvarlarının yıllarca milyarlarca dolar harcayarak geliştirdiği modeller, çok daha düşük maliyetle "öğrenci" modellere aktarılabiliyorsa ciddi bir asimetri doğuyor. Pax Silica bu asimetriyi ToS mekanizmaları ve potansiyel dava tehditleriyle kapatmaya çalışıyor. Ancak uluslararası arenada, yaptırım olmadan bu düzenleme yalnızca kurallara uyan aktörleri kısıtlıyor; küresel rakipler üzerinde ise sınırlı etkisi var. Netice olarak, Pax Silica'nın damıtmaya karşı geliştirdiği hukuki refleks, teknik değil jeopolitik bir savunma mekanizması.

Önümüzdeki tablo

Kısa vadede ToS'lar daha katı hale gelecek; "API çıktısıyla model eğitimi yasağı" sektörün standart maddesi olacak. Nitekim OpenAI, Anthropic ve Google'ın kullanım koşulları bu yönde zaten güncellenmeye başladı. Orta vadede kriptografik filigran (model watermarking) teknolojileri belirleyici rol oynayabilir; bir modelin çıktısına gömülü iz saptanabilirse ispat sorunu çözülür ve telif teorileri birden hayat bulur. Uzun vadede ise asıl soru şu: farklı coğrafyalarda farklı hukuk rejimleri geçerliyse, damıtma kısıtlamaları yalnızca kurallara uyan aktörleri bağlar ve rekabet asimetrisi derinleşir.

Model damıtma davası, telif hukukunun gerçekte neyi koruduğuna dair köklü soruyu yüzeye taşıyor: insan yaratıcılığının ifadesini mi, yoksa hesaplama yatırımının ürününü mü? Bu soruya verilecek yanıt, bir hukuk tartışmasının çok ötesinde; yapay zekâ ekonomisinin rekabet haritasını yeniden çizecek.