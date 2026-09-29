Yapılacak 15,5 milyarlık işi onayladı yabancı hissede 2,76 puan satış yaptı

BIST 30 Endeksi geçtiğimiz hafta %1,14 gerilerken, endeks kapsamındaki 28 şirket haftayı kayıpla tamamladı. Yabancı fonlar 17 hissede satış yaparken, 13 hissede paylarını artırdı. Piyasanın genelinde düşüş yaşanırken en fazla alımı Anadolu Efes ve Ereğli'de gerçekleştirdiler.

Geçtiğimiz hafta BIST 30 Endeksi’nde satıcılı bir atmosfer hakimdi. Endekste yer alan 28 şirketin fiyatı gerilerken sadece Tüpraş %0,91 ve TAV Havalimanları %0,64 primle haftayı pozitif kapattı. Yaşanan genel düşüşte yabancılar ağırlıklı olarak satış tarafında yer alsa da Ereğli, THY ve Anadolu Efes hisselerinde alım yaparak paylarını artırdılar. Piyasada yaşanan kısa vadeli fiyat hareketlerinde anlık kayıplara bakmak yerine, şirketlerin uzun vadeli bilançolarına odaklanarak hareket etmek, olası risklerin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Yabancı kamuları azalttı

Geçtiğimiz hafta yabancı fonlar BIST 30 hisseleri içinde en fazla satışı 2,76 puanla Türk Altın hissesinde gerçekleştirerek paylarını %14,22 seviyesine indirdi. Gelirini büyütmek isteyen firma, bu amaçla maden sahası altyapı ve üst yapı işleri hizmeti almak üzere ihale açtı. Gelen tekliflere göre alınacak işlerin toplam tutarı 15,5 milyar TL olacak. Firma, altın üretimini artırmayı hedefliyor.

Yabancı fonların 2,47 puanlık satışla paylarını %19,67 seviyesine çektiği Aselsan, genel düşüş trendine sınırlı oranda eşlik etti. Şirket, hava savunma sistemleri tedariki için 1,23 milyar euro tutarında yeni bir anlaşmaya imza atarken, yıl başından bu yana açıklanan yeni işlerin toplam tutarı yaklaşık 300,2 milyar TL’ye çıktı. Tutar yıllık gelirinin %141’ini geçti.

Düşüşe direnen yabancı alımı

Yabancı yatırımcılar geçen hafta en fazla alımı Anadolu Efes hissesinde yaparak paylarını 2,12 puan artırıp %31,06 seviyesine taşıdı. Firma, altı aylık dönemde satışlarını %5 büyütürken dönem sonu kârını %7 düşüşle 7,28 milyar TL’ye geriletti. Şirket, yurt içinde satış hacmindeki daralma nedeniyle beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

ZEYNEP'E SOR

MALİYET ETKİNLİĞİ Mİ, MALİYET YÜKÜ MÜ?

Maliyet etkinliği; artan kâr, rekabet avantajı, verimli büyüme, yatırımcı güveni. Kalite düşüşü, inovasyon daralması, memnuniyetsizlik, büyüme freni.

Maliyet yükü; üstün kalite, marka prestiji, müşteri sadakati, genişleme. Finansal baskı, kâr erimesi, esneklik kaybı, fiyatlama zorluğu, iflas riski.

Pendik'teki projede bir parsel satın alınsa da gelir paylaşımı anlaşması devam ediyor

Kiler GMYO'nun Pendik'teki arsayı almasıyla proje sonlanmış mı oldu? ● Hakkı Güner

Hakkı, Kiler GMYO'nun içinde yer aldığı iş ortaklığı ile İller Bankası arasındaki anlaşma kapsamında Pendik Dolayoba'daki araziyle ilgili gelir paylaşımına dayalı proje sürüyor. Ancak projedeki bir parsel gelir paylaşımından çıkarılarak 426,8 milyon TL'ye Kiler GMYO-Biskon Yapı iş ortaklığına satıldı. Diğer parselde mevcut sözleşme uygulanmaya devam edecek. İş ortaklığının arsanın mülkiyetine doğrudan sahip olması, proje geliştirme sürecinde daha serbest hareket edilmesine olanak verecek. Yılın ilk yarısında firmanın dönem sonu zararı büyüdü.

İştirakinin devrettiği maden ruhsatından kaynaklı bilançosuna bir etki beklemiyor

Vestel'in, devrettiği maden ocağından gelen gelir ne miktarda? ● Zeki Sapan

Zeki, Vestel Elektronik değil ama %50 iştiraki Meta Nikel, Manisa Gördes sahasındaki maden işletme ruhsatını devrettiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan sözleşmeye göre altın madenciliği tamamlandıktan sonra ruhsat bir yıl içinde bedelsiz olarak geri alınacak. Devrin hangi şartlarda gerçekleştirildiğine dair paylaşım olmazken, ne miktarda bedel tahsili ya da gelir paylaşımı olduğuna dair de bir açıklama yapılmadı. Bu itibarla bir belirsizlik söz konusu. Bununla birlikte gerçekleştirilen devrin konsolide bilançoya etkisinin olmayacağı ifade edildi.

YATIRIM FONLARI

FSG fonu borsadaki hisselere yoğunlaşarak son bir yılda %17 getiri elde etti

Fiba Portföy'ün Yönetimindeki Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (FSG), geçtiğimiz şubattan bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Fonun fiyatı yukarıda 3,90 TL'nin üzerinde tutunamazken aşağı yöneliyor. Son olarak 14 Eylül günü 3,92 TL seviyesini gördükten sonra aşağı döndü. Fonun toplam değeri düzenli olarak geriliyor. Şimdilerde 629,81 milyon TL ile nisandan bu yana en düşük seviyede. Fondan değişen miktarlarda düzenli nakit çıkışı yaşanıyor. Eylülde çıkan tutar 34,58 milyon TL. Yatırımcı sayısı nisandan bu yana geriledi ve sayı şimdilerde 781 kişiye inmiş durumda. Stratejisi, varlıklarını borsadaki hisse senetlerinde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %88,24'ü hisse senedi ve %4,77'si ters repodan oluşuyor. Yıllıkta %17,48 getiri sağlarken, aynı sürede %13,48 yükselen endeksi geçti.

TAHVİL

Ata Varlık, yıllık TLREFK + %2 getirili kira sertifikası ihraç etti

Ata Varlık Kiralama, nitelikli yatırımcılara yönelik 25.09.2026 vade başlangıç tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 100 milyon TL olan kira sertifikasının yıllık getirisi TLREFK+%2 olarak belirlendi. 180 gün vadeli kira sertifikası, 3 ayda bir kupon ödemeli olup toplamda 2 kuponu bulunuyor. Kira sertifikasının vade tarihi 24.03.2027 olarak açıklandı. 25 Eylül tarihli TLREFK %35,97 seviyesinde oluştu. Yüzde 2 ek getiri, yatırımcısına değişken getirili kazanç sağlıyor. İhraç, fon kullanıcısı Fasdat Gıda'nın kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRDATAV32711 kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Cem Zeytin son bir ayda hızla aşağı gerilerken fonlar satış ağırlıklı işlem yapıyor

Cem Zeytin'de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %47,16 ile toplamda 1,56 milyon lot azalarak 1,75 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 8'den 7'ye geriledi. HRZ fonu 800 bin lot ile en fazla satışı yaparken, alıcı tarafta herhangi bir fon yer almadı. Hisse için öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hisseyi fonlar belirgin şekilde satmak istiyor. MHF fonu 736,4 bin lot satış ile payını sıfırladı. HRZ fonu ise yaptığı satışla elindeki miktarı 550 bin lota indirdi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASTOR ENERJİ

ABD'deki müşterilerine satılmak üzere 33,7 milyon dolarlık yeni anlaşma imzaladı

Astor Enerji, ABD pazarındaki büyümesini destekleyecek yeni bir satış bağlantısını daha hayata geçirdi. Şirket, ABD'de yerleşik iki farklı firmayla toplam 33,78 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesini imzaladı. Güncel kurlarla yaklaşık 1,64 milyar TL'ye tekabül eden siparişlerin teslimatlarının 2027 ve 2028 yıllarında yapılması planlanıyor. Tutar, firmanın 2025 yılı toplam hasılatının %4,7'sine denk geliyor. Şirket, küresel arenadaki bakiye siparişlerini garanti altına alırken döviz cinsi gelirin kârlılığa doğrudan yansıması mümkün olacak.

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK

Urfa'da 32,4 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı için sözleşmeye imza attı

Ekinciler Demir Çelik, üretim operasyonunda sürdürülebilir enerji dönüşümü sağlamak amacıyla Siverek'te 42 MWp kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kuruyor. Aldo Enerji ile 32,4 milyon dolara anahtar teslim sözleşme imzalanırken, 414 bin metrekare alana yayılacak olan projenin inşasına başlanıyor. Devam eden diğer projelerle birlikte firmanın toplam kurulu GES gücü 119,2 MWp seviyesine çıkacak. 2027 ilk çeyrekte tüm santrallerin devreye girmesiyle, üretimdeki elektrik ihtiyacının %45'i temiz enerjiden karşılanırken, maliyet düşüşü firmanın kârını destekleyecek.

TÜRK HAVA YOLLARI

566 uçağı bulunan THY, 50'si opsiyonlu toplam 150 yeni uçak almaya karar verdi

Türk Hava Yolları, büyüme stratejisi doğrultusunda Boeing firmasından 100'ü kesin, 50'si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet uçağın satın alımına karar verdiğini duyurdu. Açıklamada sürecin bulunduğu aşama ve içerdiği belirsizlik nedeniyle yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak alım kararının kamuya açıklanmasının ertelenmiş olduğu ifade edildi. THY'nin halihazırda 566 uçağı bulunurken 358 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Altı aylık dönemde 18,86 milyar TL kâr açıklayan firmanın hissesi, 3,59 F/K ve 0,40 PD/DD çarpanıyla işlem görüyor.