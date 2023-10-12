Yapısal önlemler Türkiye için kilit noktadır

YUKO TANAKA - JICA Türkiye Ofisi Başkanı

JAPONYA, Türkiye'ye desteğine1959 yılında Türk uzmanları eğitim için Japonya'ya davet ederek başladı. O zamandan beri JICA(Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı), kentsel altyapı, afet riskinin azaltılması, enerji, tarım, insan kaynakları ve bölgesel kalkınma gibi geniş kapsamlı konuları ele alarak Türkiye'nin sosyoekonomik kalkınmasını hızlandırmak için çabalıyor. Ocak 2022 itibariyle; Japonya'daki eğitim programlarına yaklaşık 4 bin 200 Türk yetkili katıldı. JICA, Marmaray Projesi ve 2. Boğaz Köprüsü dahil olmak üzere Türkiye'de 31 ODA kredisi taahhüt etti ve 41 teknik işbirliği projesi yürüttü.

Depremde yardım sırası bizdeydi

2011 yılında Japonya’da meydana gelen Büyük Tohoku depreminde Türkiye’den gelen arama kurtarma ekibi en uzun süre kalan ekip olmuştu. Bu yüzden Türkiye’ye ekip gönderen ilk ülkelerden biri olduk. 18 kişiden oluşan ilk ekip, 6 Şubat depreminin hemen sonrasında Türkiye'ye geldi ve 55 kişi ve 4 arama kurtarma köpeğinden oluşan ikinci ekip ise 8 Şubat'ta geldi. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) bahçesinde operasyon merkezi kuran ekipler, AFAD'ın yönlendirmesiyle Kahramanmaraş'ta çalışmaya başladılar. 14 Şubat'ta ise 70 kişiden oluşan ilk tıbbi ekip, Türkiye'ye gönderildi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğiyle, yeniden yapılanma, sismik güçlendirme ve afet atık yönetimi için kentsel planlamaya odaklanan bir teknik işbirliği projesi başlatıldı. Proje kapsamında Temmuz ayında, depremden etkilenen bölgelerden bir grup belediye başkanı, Japonya'nın Büyük Hanshin-Awaji Depremi sonrasındaki deneyimlerinden yararlanmak ve bu dersleri Türkiye'nin yeniden inşası ve afetlerin önlenmesinde uygulamak amacıyla Japonya'yı ziyaret etti. Türkiye'deki gençlere yönelik psikososyal desteğin artan öneminin farkında olan JICA, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte bakanlık personeline yönelik psikolojik ilk yardım çalıştayı başlattı. Ayrıca deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge olan Bursa'da kentsel dayanıklılık planının oluşturulması amacıyla afet riskinin azaltılması projesi başlatıldı. Diğer iş birliği planları arasında depremden etkilenen bölgelere mobil tıbbi ekipman sağlanması ve bu alanlarda tarım sektörünün rekabet gücünün artırılmasının desteklenmesi yer alıyor. Japonya, Türkiye'nin yeniden yapılanma çabalarına katkı sağlamaya devam edecek.