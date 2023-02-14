Yardımların ne kadarı vergiden düşülecek?

Av. Serkan Kumdakçı

TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı

Görülmemiş bir deprem ve yıkımla sarsıldık. Geçen süre zarfında herkes bir şekilde bireysel ya da kurumsal yardım kampanyaları yürütüyor. Yapılan yardımları teşvik etmek adına vergisel anlamda kullanmak için, kime ve ne şekilde yardım yapmalı…

Gelir Vergisi Kanunu m.89/10 ve Kurumlar Vergisi Kanunu m.10/1-e kapsamında Cumhurbaşkanı’nca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağıştan dolayı tamamı vergiden düşülebilir. 3/2/2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, bu tarihten itibaren ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Acil ve Afet Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyalarına yapılan, ayni ve nakdi yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi beyannamelerindeki matrahtan indirim konusu yapılabilmektedir.

Ayrıca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca, Türkiye Kızılay Derneği’ne yapılan nakdi bağışların tamamı da vergi matrahından indirilebilmektedir. Diğer taraftan 355 adet kamuya yararlı dernek staüsünde bulunan derneklere ve 313 adet bulunan vergiden muaf vakıflara yapılan bağışların da tamamı olmasa da %5’i yine beyan edilen matrahtan indirim konusu yapılabilir.