Yarış, yarınların söylemi olmalı…

CHP, İkinci Yeni Yüzyıl toplantısıyla seçim propagandasını başlatırken, Erdoğan 20 yıllık başarılarını sıralayıp son kez kendisi için oy istiyor…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta yerli ve yabancı uzmanlarla birlikte ‘’İkinci Yüzyıla Çağrı’’ başlıklı toplantıyla yeşil dönüşümden, yoksulluğa, ekonomik gelişmelere ve beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’de sürdürülebilir büyüme konusunun en büyük ismi olarak tanınan Prof. Jeremy Rifkin, bilimsel ekonomik girdi sağlayacağını, Türkiye’nin kapsamlı bir ‘’yön haritası’’ çizmesine yardımcı olacağını söyledi. ABD ‘de ‘’Gelecek Vaat Eden Ekonomist’’ listesinde yer alan Profesör Daron Acemoğlu, demokrasi ile kalkınmanın kopmaz ilişkisine değindi. Bilkent’li Prof. Rafet Gürkaynak, ‘’Dünyanın hiçbir yerinde işe yaramayan politikalar, Türkiye’de de işe yaramıyor. Büyüme diye bir şey yok’’ dedi. CHP genel sekreteri olan Doç. Dr. Selin Sayek Böke, ‘’Kamu üretimin hem destekçisi, hem öncüsü hatta kuralları birlikte belirleyeceği demokratik ortağı olacak’’ açıklamasını yaptı. Kent yoksulluğu konusunun önde gelen uzmanı Hacer Foggo, ‘’Hedefimiz yoksulluğu kökten bitirmektir. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun için tüm sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak’’ modelini sundu.

CHP’nin, ‘yarın söylemini’ içeren yeni yüzyıl açıklamaları, büyük bir olasılıkla seçim propagandalarının da temelini oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da gençlerle buluşup, konuşmalar yapıp, şarkılar söyledi. Erdoğan, miting konuşmasında ise 2023 seçimlerinde ‘’son kez’’ destek istediğini, yönetimi gençlere devredeceğini belirtti.

Seçim yaklaşırken söylemler daha fazla somutlaşacak mı? Ana muhalefetin ‘’yarın’’ anlatımı ile, iktidarın 20 yıldaki ‘’dün’’ anlatımı yarışında kim öne çıkacak?

Sevindirici olan siyasetin somut konulara giderek daha fazla ilgi duyması. Somut konuların yoğunlaşması iş dünyasının en büyük istemi.

GÜNÜN SÖZÜ:

Anadolu 500 Şirket sıralamasında Gaziantep açık arayla önde. Bu ili Kayseri, Konya, Denizli ve Manisa izliyor. NASIL BİR EKONOMİ olarak bu şirketlerimizin başarılarını kutluyorum.