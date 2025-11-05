Yaşadığımız darboğazın sebebi malumat-marifet makasıdır

TÜFE oranlarının finans kesiminde de inandırıcılığı kalmamış durumda.

TÜİK aylık enflasyonu zorla da olsa % 2,5 civarında açıkladı. Ancak, tüm bu davranışlar vatandaşların enflasyonun düşeceğine dair beklentisini törpülüyor. Vatandaşların içtiği kahveden pazardan aldığı ürünlere, internet ücretinden ulaşıma kadar maruz kaldığı fiyat artışları ile TÜFE açıklamaları uyuşmuyor. Gelinen noktada İTO ve TÜİK rakamları birbirinden ciddi şekilde ayrıştı. Alternatif endeksler ise resmi enflasyonun neredeyse iki katı üzerinde seyrediyor.

Hâlâ bana "hoşgeldin faizi % 47" diye mesaj geldiğine göre TÜFE oranlarının finans kesiminde de inandırıcılığı kalmamış durumda. Hanehalkı beklentisi %54 civarındayken bu seviyedeki faiz bile kimseyi tatmin etmiyor ki, altın ve borsa yatırımları ivmelenerek devam ediyor. Elbette gümüşü de yanına eklemek lazım. Bakan Şimşek programı desteklemeye devam ediyor ancak, durumun riskli olduğunu anlamış ki vergi ve diğer kesintilerdeki artışların enflasyon hedefleri ile daha uyumlu olabileceğini söyledi. Bana göre deniz bitti ancak son ana kadar ekonomi yönetiminden program için güzellemenin devam edeceğini söyleyebilirim. Yeniden değerleme oranlarının % 16'lık enflasyon hedefinin çok üzerinde belirlenmiş olduğunu da belirtmekte fayda var.

Mehmet Şimşek'in görevi bırakması dahilinde piyasalarda oluşabilecek olumsuzluğu önlemek için Ali Babacan'ın isminin öne atıldığını tahmin ediyorum. Ancak 102 yıllık Cumhuriyetimizde kimler geldi kimler geçti, dolayısıyla kimseye bu kadar büyük önem atfedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir önceki ekonomi yönetimini irrasyonel olarak ifade eden Şimşek ve ekibinin Türkiye'yi getirdiği nokta ortada.

Rahmetli Kemal Derviş ile kendini özdeşleştirmek isteyen bu ekibin en büyük eksiğinin teknik bilgi olduğunu hiçbir zaman söylemedim. Teknik ve teorik yaklaşımları tartışılır ama yetersiz değil. İşin gerçeği empati yoksunu ve pratik gerçekten uzak söylemleri ile ağızlarından çıkan iddiacı cümlelerin isabetsizliği sebebiyle gözden düştüler ve güven kaybettiler. Malumatları kadar marifetleri olsa bu sonuç yaşanmayacaktı diye düşünüyorum.