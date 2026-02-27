Yatırım fonlarında son durum

MERYEM KENAN

2025 yılının büyüklük lideri olan serbest döviz fonları, güncel tabloda ikinci sıraya gerilemiş durumda. Bu cephede uzun zamandır alışık olmadığımız bir küçülme dalgası hakim.

Yatırımcılar bir yandan para piyasası gibi güvenli alanlarda beklerken, diğer yandan değişken fonlar (+24,32 milyar TL) ve fon sepeti fonları (+27,21 milyar TL) gibi enstrümanlarla fırsatları değerlendiriyor.

Yatırım fonlarında büyüklük 9,26 trilyon TL’ye ulaşırken, dağılım bize yatırımcı davranışı hakkında oldukça net sinyaller veriyor.

Kategori bazında baktığımızda para piyasası fonlarının artık sistemin merkezine yerleştiğini görüyoruz. 1,67 trilyon TL’lik büyüklüğe ulaşan para piyasası fonları, 870 milyar TL’lik serbest kısa vadeli fonlarla birlikte yaklaşık 2,5 trilyon TL’lik bir havuz oluşturuyor. Bu da fiilen likidite temalı fonları piyasanın lideri konumuna taşıyor.

Her ne kadar TCMB faiz indirim döngüsünde olsa da nominal faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi, yatırımcıyı bu alana çekiyor. Özellikle bu kategorinin ay başından bugüne 86,78 milyar TL net büyüme kaydetmesi, günlük likidite imkanının önemli bir tercih sebebi olduğunu kanıtlıyor.

Dövizde “carry trade” etkisi ve çözülme

2025 yılının büyüklük lideri olan serbest döviz fonları, güncel tabloda ikinci sıraya gerilemiş durumda. Bu cephede uzun zamandır alışık olmadığımız bir küçülme dalgası hakim. Ay başından bugüne nette 44,56 milyar TL’lik bir çıkış gözlemleniyor. Döviz tarafındaki bu hafif çözülme, yurt içi yerleşiklerin TL faiz cazibesini kullanarak "carry trade" benzeri bir stratejiye yöneldiğinin en somut göstergesi.

Hisse senedinde seçicilik, altında “güvenli liman”

Borsa İstanbul tarafında yıl başından bu yana sergilenen iyi performans, hisse senedi fonlarına da yansıyor. Yıl başından bugüne kaydedilen 15,98 milyar TL’lik giriş, yatırımcının seçici bir şekilde hisse tarafına akmaya başladığını gösteriyor.

Aynı zamanda jeopolitik gerginlikler ve merkez bankalarının fiziki alım iştahıyla beslenen Kıymetli Maden Fonları, yıl başından bugüne 30,15 milyar TL net büyüme ile portföylerdeki "sigorta" görevini sürdürüyor.

Stratejik bekleyiş varlık dağılımında çeşitlilik ve bilinçli alokasyon

Toplam fon büyüklüğünün 9,26 trilyon TL’ye ulaştığı mevcut tabloda yatırımcıların genel ruh halini “temkinli ama riskten de kaçmayan” bir yapıda tanımlayabiliriz. Yatırımcılar bir yandan para piyasası gibi güvenli alanlarda beklerken, diğer yandan değişken fonlar (+24,32 milyar TL) ve fon sepeti fonları (+27,21 milyar TL) gibi enstrümanlarla fırsatları değerlendiriyor. Büyük resimde artık daha çeşitli, daha dinamik ve bilinçli bir varlık alokasyonu dönemi yaşanıyor.

Kategorilere göre toplam fon büyüklükleri

Yatırım fonları nakit akış analizi (24.02.2026)