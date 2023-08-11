“Yatırımcı kuş gibidir sıkarsanız ölür, bırakırsanız kaçar”

Nihat Delibaşı - Denizli notları

Ticaretten sanayiye, tarımdan turizme sahip olduğu potansiyelle adından söz ettiren Denizli’de iş dünyası temsilcilerinin önemli gündem maddesi finansmana erişim. Toplantı ve ziyaretlerde bir araya geldiğimiz iş dünyası temsilcileri bu konuda hızlı hareket edilmesi çağrısını ısrarla vurguluyor. Geçtiğimiz günlerde Milletlerarası Ticaret Odası (ICC- International Chamber of Commerce) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçilerek kente gurur yaşatan Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, dünya genelinde artan resesyonun Türkiye’ye olumsuz etkilerine değinirken ihracat kenti Denizli’de sanayinin yükselen girdi maliyetlerine dikkat çekerek finansmana erişimde yaşanan sıkıntı giderilmediği takdirde üretim, ihracat ve istihdam kayıpları yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) ve Denizli Genç İş İnsanları Derneği’de (DEGİAD) geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarla ekonomide belirsizliğe son verecek kararların hızla hayata geçirilmesi çağrısı yinelerken Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) Başkanı Doğan Değirmenci ise TL’deki değer kaybı, artan cari açık, ithal girdilerdeki artış karşısında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu kadar riski yönetemeyebileceğine vurgu yaparak yerli ve milli sanayiyi korumayı esas alacak ‘Türk sanayini, üretimini koruma kanunu çıkarılması önerisinde bulunuyor.

Sıcaklık rekoru kırılan yazın hararetli günlerinde ekonomideki olası hararete vurgu yapan Denizli iş dünyası temsilcilerini serinleten haber ise kent ihracatının temmuz ayı verileri oldu. Hedef ülke pazarlarında alıcılara ulaşma konusunda çabalarını aralıksız sürdüren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ocak-temmuz döneminde Denizli’den toplam 174 ülkeye ihracat yaptıklarını vurguluyor.

Bugünkü yazıma başlığını veren MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı ise yaşanan zorlu ekonomik koşullar karşısında görüşlerini ‘üretmekten başka çaremiz yok’ şeklinde özetliyor. Boyacı ayrıca Denizli iş dünyası ile oluşturdukları sinerjiye dikkat çekiyor. Göreve geldiği ocak ayından itibaren gerçekleştirdikleri toplantı, ziyaret ve görüşmelerde Denizli’nin konularının takip ve çözümünde birlik-beraberlik ruhuyla hareket ettiklerini kaydeden Boyacı, “Şu an zorlu bir süreçten geçiyoruz. 200’ü aşkın üyesiyle MÜSİAD Denizli şubesi olarak ekonomiye dair konuları gerekli yerlerde dile getiriyoruz. Yatırımcı olarak bizler kuş gibiyiz, sıkarsanız ölür, bırakırsanız kaçarız” görüşünü dile getiriyor…

Üretimin kalesi Denizli’den notlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek…

