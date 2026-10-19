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Ankara’nın fon krizini çözümlemek için attığı somut adımlar sonrasında, Türkiye’nin MSCI Gelişmekte Olan Ülke endeksinden çıkarılacağına inanmıyoruz. Ama cuma günkü satış, piyasanın bizim gibi düşünmediğini gösteriyor.

Yapay zekâ hisselerinde sert satış ile haftaya başlıyoruz. Beklentilerden yüksek ABD çekirdek enflasyonu ile başlayan satış, kaldıracı yüksek yapay zekâ altyapı şirketlerinde borcun ödenebilirliğine yönelik endişelerle sertleşti. Yatırımcılar acil çıkış kapısına yöneliyor.

Yarı iletken, hafıza, yapay zekâ altyapı hisseleri 10 -%25 arasında haftalık kayıpla en zayıf sektörler oldu. Yapay zekâ temasından defansif sektörlere yönelme sayesinde enerji, kamu hizmetleri, sağlık, temel tüketim pozitif ayrıştı. ABD endeksleri %2-%4 arasında kayıpla haftayı kapattı.

Vadeli piyasalar artık daha uzun sürecek bir savaş fiyatlıyor

Enerji fiyatlarının mayıs ayı sonrası gördüğü en yüksek seviyelere ulaşması küresel risk iştahını bozan diğer gelişme. İran'ın Hürmüz Boğazı’nda saldırıları artırması, Husilerin Arabistan'ın havalimanlarını ve enerji alt yapısını vurması ile aralık vadeli Brent petrol 110 dolara yaklaştı. Savaşın ilk döneminin tersine vadeli piyasalar artık daha uzun sürecek bir savaş fiyatlıyor.

Borsa İstanbul haftalık %5,0’ e yaklaşan kayıpla Ocak başında gördüğü en düşük seviyeye yaklaştı. Küresel satışlar ve enerji fiyatlarındaki yükseliş zaten Borsa İstanbul’u baskılıyordu. MSCI tarafından Malezya ve Türkiye’ye yapılan uyarı Cuma günü satış dalgasının derinleşmesinde etkili oldu.

Ankara’nın fon krizini çözümlemek için attığı somut adımlar sonrasında biz Türkiye’nin MSCI Gelişmekte Olan Ülke endeksinden çıkarılacağına inanmıyoruz. Ama cuma günkü satış piyasanın bizim gibi düşünmediğini gösteriyor.

Haftaya piyasaların gündeminde Ortadoğu'da gelişmeler, Nvidia Küresel Teknoloji Konferansı, Meta sonuçları öne çıkacak. ABD - İran görüşmeleri yeniden başlamazsa Hürmüz ve Babülmendep’in eşanlı olarak uzun süre kapalı kalacağı bir senaryo ihtimali artar ve Brent petrol 120 doların üzerini hedefler. Nvidia konferansında yapılacak açıklamalar ve Meta’nın paylaşacağı hedefler piyasalardaki karamsar havayı dağıtabilir. MSCI uyarısı sonrası Türkiye varlıklarında satış devam ederse alış fırsatı olarak görürüz.