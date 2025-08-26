Yatırımcılar faaliyet gücü yüksek şirketlere yöneldi

Borsada işlem gören şirketlerin altı aylık mali verileri tamamlandı. BIST 100 Endeksine dahil firmalar aktif büyüme, esas faaliyet kârı, FAVÖK, net kâr, satışlar ve özsermaye artışı bir arada değerlendirilirken 11 şirket öne çıktı. Belli bir sektörde kümelenme gözlenmezken dikkat çeken çeşitlilik oldu.

Savunma ve inşaat önde

Aselsan, altı temel göstergenin tamamında çift haneli artışlar kaydederken net kârını %25 artırdı. Hisse üç ayda %32 değer kazandı. Enka İnşaat, esas faaliyet kârında %82, satışlarda %54 büyüme sağladı. Emlak Konut GMYO ise net kârını %973 artırarak öne çıkan şirketler arasında yer aldı. Savunma ve inşaat, yılın ilk yarısında istikrarlı büyümenin taşıyıcıları oldu.

Enerji ve ulaştırma ivmesi

Enerya Enerji, aktif büyümesini %100’e yaklaştırırken, Pegasus satış gelirlerinde %41’lik artış yakaladı. Her iki şirketin performansı, enerji ve ulaştırma sektörlerinin yılın ilk yarısında güçlü bir ivme kazandığını gösterdi. Enerji şirketleri büyümeyi desteklerken, ulaştırma şirketleri kârlılığa hız kattı.

Hizmetlerde çıkış

Destek Finans Faktoring, altı temel göstergede yüksek oranlar elde ederken net kârını %48 artırdı. Katılımevim’in performansı dikkat çekerken tüm kriterlerde %270’in üzerinde büyüme kaydetti. Veriler, finansal hizmetler sektörünün yılın ilk yarısında belirgin bir ivme kazandığını ortaya koyuyor. TAB Gıda, net kârını %19 artırırken Türk Telekom, esas faaliyet kârını %93 büyüttü. Gıda sektörü istikrarlı bir büyüme sunarken, iletişim tarafında güçlü bir ivme dikkat çekiyor

ZEYNEP’E SOR

ETKİNLİK ORANI MI, ETKİNLİK SÜRESİ Mİ?

Etkinlik oranı; hız göstergesi, kıyaslama, yıllık takip, basitlik, performans. Zamana duyarsızlık, mevsimsellik, yorum karmaşası, farklı hesaplama.

Etkinlik süresi; operasyonel yorum, planlama, nakit döngüsü, detaylı gözlem, ölçüm. Veri gereksinimi, zaman uyumsuzluğu, kıyaslama ve takip zorluğu

Sahip olduğu iki iştirakini satmaya karar verdi. Yan işler yerine ana işlerde büyümek istiyor

Astor Enerji’nin sahip olduğu iki iştirakinin satışından elde edeceği gelir belli mi? / Zeki Eken

Zeki, Astor Enerji faaliyet odağını netleştirmek amacıyla tamamına sahip oluğu Astor RO ve Asener Enerji ünvanlı iki iştirakini elden çıkarmaya hazırlanıyor. Bu şekilde kaynaklarını ana faaliyet alanı olan trafolu enerji ekipmanlarına yönlendirmeyi ve yurt içi yurt dışı yeni yatırımlara alan açmayı hedefl iyor. Ancak bu satışların şirkete sağlayacağı finansal katkı henüz belli değil. Haziran ayında yapılan açıklamada, satış sürecinin başlatıldığı belirtilse de, değerleme, teklif ya da tahmini bedel gibi herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Şirket aldığı bu kararla yan işler yerine, büyümenin artık esas işte aranacağını işaret etmekte.

Dönem kârının daha da düşmemesinde ertelenen vergiler etkili. Gelirlerini artırabilmesi şart

Batısöke Çimento’nun düşen gelir ve kârının ıl sonunda toparlanması mümkün mü? / Fatih Karabay

Fatih, Batısöke Çimento’nun altı aylık finansal sonuçlarında belirgin bir zayıfl ama dikkat çekiyor. Satış gelirleri %10 düşerken, brüt kârda %24’lük artış gözlendi. Ancak genel yönetim ve pazarlama giderlerindeki yükseliş bu kazanımı eritti., Esas faaliyet kârı negatife dönerek 77,9 milyon TL zarar yazdı. Yurt içi satışların %28 azalması da bu daralmada etkili oldu. Dönem sonunda ise ertelenen vergilerden kaynaklı olarak 344 milyon TL kâra ulaştı. Ancak kârın faaliyet performansından değil, muhasebe kaynaklı olduğu göz ardı edilmemeli. Bu nedenle kalıcı bir toparlanma ve kâr artışı için operasyonel tarafta net bir iyileşme görülmesi şart.

YATIRIM FONLARI

IV8 katılım fonu, faizsiz getiri hedefiyle %50 kazandırdı

Inveo Portföy’ün Kira Sertifikaları Katılım Fonu (IV8), portföyünün ağırlığını kamu ve özel sektör kira sertifikalarına ayırıyor. Ayrıca katılım endekslerinde yer alan hisselere, kıymetli madenlere ve sınırlı ölçüde yabancı kira sertifikalarına yatırım yapabiliyor. Haziran 2024’te işlem görmeye bağlayan fonun hem pazar payı hem de doluluk oranı düşük. Büyüklüğü 12,5 milyon TL ve yatırımcı sayısı sadece 142. Fon, büyük ölçekli olmamakla birlikte istikrarlı getiri hedefiyle hareket ediyor. Son 1 yılda %49,69 getiri sağlarken, 2025’in başından bu yana %28,04 artış kaydetti. Özellikle faizsiz yatırım tercih eden yatırımcılar açısından alternatif olarak öne çıkıyor. Kira sertifikalarının öngörülebilir getirisiyle portföyünü dengeleyen fon, yatırımcısına uzun vadede istikrarlı getiri hedefl iyor.

TAHVİL

Karsan Otomotiv, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

Karsan Otomotiv, nitelikli yatırımcılara 22.08.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 21.08.2026 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

22 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,73 seviyesinde bulunuyor. Karsan Otomotiv’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFKRSN82622 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BOSSA

Konya’da 7,5 milyon dolarlık GES yatırımı için onay aldı. İhtiyacının yarısını karşılayacak

Bossa, Konya’da toplam 10.100 KWP gücünde arazi tipi güneş enerjisi santrali kurmak için yaptığı başvurunun onaylandığını duyurdu. Şirket proje için yaklaşık 7,5 milyon dolar tutarında yatırımda bulunacak. Santralin devreye girmesiyle birlikte şirketin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %50’si güneşten karşılanacak. Tekstil sektöründe enerji tüketimi, üretim maliyetleri içinde önemli bir paya sahip. Artan enerji fiyatları ve karbon emisyonu hedefl eri, sanayi şirketlerini yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendiriyor. Güneş enerjisi, Türkiye’nin iklim koşulları nedeniyle en uygun ve hızlı geri dönüş sağlayan seçeneklerden biri. Bu tür yatırımlar, yalnızca maliyetleri azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik hedefl erini de destekliyor.

DOĞAN BURDA DERGİ

Yeni yapılanma için girişimlerde bulunuyor. Teknoloji şirketini bünyeye katmak için görüşüyor

Eski ünvanıyla Doğan Burda Dergi yeni ünvanı ile Big Medya &Teknoloji firması, dijitalleşme ve teknoloji alanında yeni vizyonuyla uyumlu hareket ediyor. Yapay zekâ, VR/AR uygulamaları, akıllı şehir çözümleri, büyük veri, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi alanlarda çözümler geliştirmeyi hedefl iyor. Bu doğrultuda, Wisest Yazılım firmasını bünyeye katarak birleşme amacıyla görüşmelere başladı. Medya ve yayıncılık sektörü, dijital dönüşüm ve yapay zekâ entegrasyonu ile hızla yeniden şekilleniyor. Şirket de bu girişimiyle yalnızca yayıncılıkta değil, teknoloji çözümleri üretiminde de rol alma isteğini ortaya koyuyor. Birleşme süreci tamamlanırsa firma, hem içerik üretiminde hem de teknoloji hizmetlerinde faaliyet yürüterek çift yönlü gelirini büyütmek istiyor.

İNDEKS BİLGİSAYAR

Lenovo iş istasyonlarının distribütörü oldu. KOBİ’ler ve kurumsal iş ortaklarına satacak

İndeks Bilgisayar, Lenovo Türkiye ile iş istasyonu ürünlerinin Türkiye distribütörlüğüne ilişkin anlaşmaya vardı. İş birliğiyle Lenovo’nun profesyonel kullanıcılara yönelik yüksek performanslı ürün grubu, başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal iş ortaklarına sunulacak. Şirket, bu ürünlerle müşteri tabanını genişletmeyi ve iş ortaklarına yeni fırsatlar sağlamayı hedefl iyor. İş istasyonları, özellikle mühendislik, tasarım, veri analitiği ve yazılım geliştirme gibi yüksek işlem gücü gerektiren alanlarda kullanılan profesyonel bilgisayar çözümleri olarak öne çıkıyor. KOBİ’ler, güçlü donanımlara ihtiyaç duyduklarından bu ürün grubuna ilgi gösteriyor. Globalde Lenovo, bu segmentte güçlü oyuncular arasında yer alıyor ve ürünlerini verimlilik çözümleriyle destekliyor.