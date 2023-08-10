Yatırımlarda enerji verimliliği ilk sırada

Honeywell’in üç aylık Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi’ne göre, küresel üretim ve enerji şirketlerinin yüzde 86’sı önümüzdeki altı ay için en önemli yatırımlarının sürdürülebilirlik üzerine olacağını belirtiyorlar.

The Futurum Group ortaklığıyla gerçekleştirilen endekse göre, ankete katılan küresel şirketlerin büyük bir çoğunluğu ekonomik belirsizliğe rağmen sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmekte kararlı görünüyor.

Yatırımlar dört temel alana odaklanıyor. Bunlar; enerji gelişimi ve verimliliği, emisyonların azaltılması, kirliliğin önlenmesi ve döngüsellik/geri dönüşüm olarak sıralanıyor.

Özellikle; enerji gelişimi ve verimliliğinin artırılması, tüm coğrafyalarda en önemli sürdürülebilirlik taahhüdü olarak ön plana çıkıyor ve katılımcıların yüzde 87’si bunu bir öncelik olarak belirtiyor.

Teknoloji ve insana yatırım

Honeywell’in Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yöneticisi Evan van Hook, “Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi, büyük küresel şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için hız kesmeden teknolojiye ve personele yatırım yapmaya devam ettiklerini teyit ediyor. Üretim ve enerji şirketleri için sürdürülebilirlik öncelik haline gelmiş durumda. Her iki sektördeki her 10 kuruluştan yaklaşık 8’i sürdürülebilirlik hedeflerini önümüzdeki altı ay için en önemli girişimleri olarak belirtiyor. Bu şirketler sürdürülebilirliğin finansal performans, pazar büyümesi ve işgücü gelişimi gibi diğer kurumsal önceliklerini geride bıraktığını ifade ediyor.

Honeywell Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkanı ve CEO’su Mohammed Mohaisen ise, “Orta Doğu ülkeleri iklim hedeflerine ulaşmak için teknolojilerin benimsenmesi ve yerelleştirilmesinde öncülük ediyor ve bunu yaparken ekonomilerinin kritik sektörlerinin çalışma şekillerini başarılı bir şekilde dönüştürüyorlar” yorumunu yapıyor. Mohaisen, “İster sürdürülebilir enerji dönüşümünü gerçekleştirmek, ister karbondan arındırılması zor endüstrilerin enerji yoğunluğunu ve emisyonlarını azaltmak olsun, endüstriyel operasyonların her alanında ölçülebilir performans ve sürdürülebilirlik iyileştirmeleri sağlayabilecek mevcut teknolojilere yönelik önemli bir talep artışı görüyoruz” diyor.

Şeffaflık artıyor

Endeks, şirketlerin yüzde 93’ünün sürdürülebilirlik raporlamasının güçlü olduğunu da ortaya koyuyor. Endekste yer alan şirketlerin yüzde 82’si raporlama yöntemlerinin önümüzdeki yıl ortaya çıkabilecek açıklama gerekliliklerini karşılayacağı konusunda iyimser; ancak sadece yüzde 38’i sürdürülebilirlik çalışmalarını takip edecek personeli olduğunu ifade ediyor.

The Futurum Group’un baş analisti ve kurucu ortağı Daniel Newman, “Honeywell’in dördüncü Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin sürdürülebilirlik taahhütlerini nasıl raporladıkları ve takip ettiklerine dair yeni bilgiler sunuyor. Bu çeyrekte, hedeflere ulaşma konusunda teknolojiye ve sürece dengeli bir yaklaşımın yanı sıra, yatırımlarda ve çabaların şeffaflığında artış görüyoruz” değerlendirmesini yapıyor.

751 şirketin 86’sı sürdürülebilirlik bütçesini artırmayı planlıyor

● 751 küresel şirketin yüzde 86’sı sürdürülebilirlik bütçelerini artırmayı planlıyor.

● Her 10 şirketten 7’si siyasi ve düzenleyici ortamın son 12 aydaki sürdürülebilirlik girişimleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtiyor.

● Katılımcıların yüzde 74’ü sürdürülebilirlik hedeflerine, özellikle de 2030 enerji hedeflerine ulaşma konusunda iyimser olduklarını söylüyor.

● Enerji gelişimi ve verimliliğinin artırılması, tüm coğrafyalarda en önemli sürdürülebilirlik taahhüdü olarak ön plana çıkıyor ve katılımcıların yüzde 87’si bunu bir öncelik olarak belirtiyor.

● Endekse göre, Orta Doğu ve Afrika›daki kuruluşların yüzde 20’si önümüzdeki 12 ay içinde enerji gelişimi ve verimliliğine yaptıkları yatırımı en az yüzde 50 oranında artırmayı planlıyor. Bu oran, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika içinde aynı seviyede.