Yatırımları 10 yıl tam gaz sürecek, başka alanlara girişi gündemde tutacak

GAZETEMİZİN Temsilciler Koordinatörü ve Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’nin organizasyonuyla Hakan Güldağ’la birlikte Uludağ Enerji CEO’su Sinan Öktem ve CFO’su Duygu Tokgöz’le buluşmak üzere Bursa’ya giderken arşive girdim, şirketle ilgili daha önce yazdığım yazıları taradım.

Karşıma 30 Ekim 2016’da yayınlanan yazım çıktı:

Kura çekip ayrıldık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim 2016’daki Cumhuriyet resepsiyonunda Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’le karşılaşınca, Cengiz ve Kolin’le ortak oldukları CLK’dan ayrılmalarını konuşmuştuk.

Ebru Özdemir, ayrılıkla birlikte Uludağ Elektrik’in kendilerinde kaldığını belirtmiş, Nihat Özdemir de ayrılma operasyonunun sorunsuz gerçekleştiğini ortaya koymak için başlıktaki cümleyi kullanmıştı:

Kura çekip ayrıldık…

Limak Holding, Uludağ Elektrik’i 5 yıl tek başına işletmesinin ardından Eylül 2021’de hisselerini merkezi İngiltere’de bulunan uluslararası sürdürülebilir altyapı fonu Actis’e satmak üzere imzayı atmıştı. Devir işlemleri de Mart 2022’de gerçekleşmişti.

Yusuf Ziya Yüce - Hakan Güldağ - Duygu Tokgöz - Sinan Öktem

Sinan Öktem, Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce’nin de eşlik ettiği buluşmada önce Actis’in fon olmasına rağmen yatırımlarının uzun vadeli olduğunu bildirdi:

- Actis’in kısa vadeli fonları da var ama Uludağ Elektrik’e uzun vadeli yatırım yaptı. Sözleşmemiz 2036’da bitiyor. O zamana kadar Actis burada olacak.

Actis’in Uludağ Enerji’ye girmesiyle birlikte Türkiye’ye ilgisinin arttığını vurguladı:

- Ülkemizde başka yatırımlara girme ihtimalleri var. Değişik sektörlerde Türkiye ile ilgili olduklarını görüyoruz.

Yönetimde Actis’i temsilen kimlerin bulunduğunu merak ettik, şu noktanın altını çizdi:

- Actis, yönetime, yani icraya pek karışmıyor. Uludağ Enerji’yi tümüyle biz yönetiyoruz.

Duygu Tokgöz araya girdi:

- Şirket içinde bazı komiteler kurduk. Komitelerde oluşan bilgi ve fikirler yönetim kuruluna sunuluyor.

Sinan Öktem, Actis’in yatırımcı yaklaşımı üzerinde durdu:

- Actis geldiğinde itibaren altyapı yatırımlarına yönlendik. Şebekeye daha fazla yatırım yapabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (EPDK) ek bütçe onayı istedik.

Şebekeye 3 yıllık yatırımlarını sıraladı:

2023: 2 milyar lira

2 milyar lira 2024: 3.7 milyar lira

3.7 milyar lira 2025: 5.3 milyar lira

Bu yılki yatırımlarının toplamını da paylaştı:

- Bu yılki toplam yatırımımız 6.3 milyar lirayı bulacak.

Uzun vadeli iş modeli kurmanın altyapı yatırımından geçtiğine dikkat çekti:

- Enerji talebi arttıkça arz güvenliği ve kesintisiz hizmet için yatırımlar kritik rol oynuyor. 2026’dan itibaren yatırımlarda daha da yüksek bir ivme yakalayacağız.

Actis’in ve Uludağ Enerji’nin yatırıma yaklaşımını şu mesajla perçinledi:

- Özelleştirme çerçevesinde işletme süremiz 2036’da bitecek. Sözleşmenin bitiş aşamasına kadar yatırımlarımız tam gaz sürmüş olacak. Nitekim 2026-2035 master planımızı EPDK’ya yıllık yatırım ihtiyacını hesaplayarak sunduk

Uludağ Enerji’nin Türkiye’ye uzun vadeli bakabilen uluslararası fona devredilmesinin doğru bir adım olduğu“yatırım iştahı”ndan anlaşılıyor…

Uludağ Enerji, Actis’i Türkiye’de başka alanlara yatırıma da çekecek gibi görünüyor…

Bizim kârı EPDK belirliyor

ULUDAĞ Enerji CEO’su Sinan Öktem, enerji sektörünün çok regüle olduğunu vurguladı:

- Elektrik dağıtım şirketleri kendi bölgelerinde tekel konumunda bulunuyor. İşin bu yönü nedeniyle çok regüle bir sektörüz.

Regülasyonun ulaştığı noktayı örnekledi:

- Örneğin bizim kâr oranlarımızı da EPDK belirliyor. Elektrik perakendesinde kâr oranımız yüzde 2.38 düzeyinde bulunuyor.

Kayıp-kaçak oranı en düşük 3’üncü bölge konumundayız

ULUDAĞ Enerji CEO’su Sinan Öktem, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’yı kapsayan bölgede faaliyet gösterdiklerini belirtti:

- 3.7 milyon abonemiz var. Toplam 5 milyonu aşkın kişiye hizmet veriyoruz. Türkiye’deki 21 dağıtım bölgesinden biriyiz.

Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 6’sının Uludağ Elektrik bölgesinde olduğunu kaydetti:

- Türkiye’nin 5’inci büyük dağıtım şirketiyiz.

Özelleştirmeden bu yana abonelerin ödeme alışkanlığında iyileşme olduğunu gözlediklerini aktardı:

- Kayıp-kaçak oranımız yüzde 5 düzeyinde bulunuyor. Kayıp-kaçak oranının en düşük 3’üncü bölgeyiz.

Türkiye’nin en çok adası olan şirketiyiz

ULUDAĞ Enerji CEO’su Sinan Öktem, şirketin kapsadığı illerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Yalova çok hızlı büyüdü, ihtiyaca yetişmeye çalıştık.

Balıkesir’de özellikle yazlıkların bulunduğu ilçe ve beldelerde zaman zaman sancılar oluyor.

Söz Çanakkale’ye gelince şu noktanın altını çizdi:

- Çanakkale sınırları içerinde adalar var. 5 ada ile Türkiye’nin en çok adası olan şirketiyiz.

Elektrik hizmetinin her alanında olduklarını şu sözlerle anlattı:

- Dağ, deniz, ada, tarımsal sulama, yani her alanda elektrik hizmeti veriyoruz.

Actis döneminde istihdam yüzde 10 arttı

ULUDAĞ Enerji CEO’su Sinan Öktem, 3 bin kişilik bir kadroyla Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da hizmet verdiklerini kaydedip ekledi:

- Actis’in şirketimizin hisselerinin devralmasından bu yana istihdamda her yıl yüzde 10 büyüme gerçekleşti.

Uludağ Enerji CFO’su Duygu Tokgöz araya girdi:

- Türkiye ortalamasının biraz üzerinde büyüyen bir dağıtım bölgesiyiz.

Sinan Öktem, şirketin çağrı merkezinin Kars’ta olduğunu vurguladı:

- Uludağ Enerji, Kars’ta 3’üncü büyük işveren konumunda bulunuyor.

2 milyon kişiye elektronik fatura gidiyor

ULUDAĞ Enerji CEO’su Sinan Öktem, dijitalleşme, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri çözümleri üzerinde çalıştıklarını bildirdi:

- 2 milyona yakın aboneye elektronik fatura gönderiyoruz.

Bununla ulaşılan kağıt tasarrufuna dikkat çekti:

- Yılda 30 ton kağıt tasarrufu sağlıyoruz. 39 ton karbon salımını önlüyoruz ve 800 bin litre suyu koruyoruz.

Şirketin merkezi riskli çıktı, taşındık

ULUDAĞ Enerji CEO’su Sinan Öktem, Actis yönetiminin riskler konusunda çok hassas olduğunu bildirdi:

- 6 Şubat depremleri sonrasında şirketimizin merkezinin bulunduğu binayı kontrol ettirmemizi istediler. Deprem testi yaptırdık. Binamız riskli çıktı. Bunun üzerine şirketimizin merkezini taşıdık.

Söz depremden açılınca 6 Şubat depremlerinde Uludağ Enerji ekibinin arama-kurtarma çabasını anımsadı:

- Elektrik şirketlerinden arama-kurtarma ekibi deprem bölgesine ilk ulaşan bizim arkadaşlarımız oldu. Arkadaşlarımız Hatay’da 89’uncu saatte 3 depremzedeyi canlı çıkardılar.

Bölgeye konteyner desteği de verdiklerini kaydetti:

- Bursa’dan organize edilen bir konteyner kente 9 ayrı birimle dahil olduk.

Burada Sezai Yılmaz sağlık ekonomisi var

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kentteki ofisinde gerçekleşen sohbetimizde ekibinin gittiği illere dönük kendisine özel dosya hazırladığını belirtti:

- Şu anda Malatya ile ilgili 55 sayfalık bir bilgi notu var. Burada kentle ilgili her türlü ayrıntı, sorunlar, güçlü yanları yer alıyor. Ayrıca arkadaşlarımız bana kolaylık sağlamak üzere 8 sayfalık il kartı da oluşturuyor.

Malatya notlarından dikkatini çeken bir maddeyi paylaşmasını istedik. İnönü Üniversitesi Karaciğer Enstitüsü Müdürü, karaciğer naklinde dünyada öne çıkan, 7’li çapraz ameliyatı ekibiyle birlikte dünyada ilk kez başaran Prof. Sezai Yılmaz’a dikkat çekti:

- Malatya’da sağlık turizminde bir Sezai Yılmaz ekonomisi var.