Yazılımın geleceğini “test ediyor”

Dijitalleşmenin hızlandığı bir çağda yazılımların sorunsuz çalışması, şirketler için itibar ve sürdürülebilir büyümenin en kritik güvencesi haline geldi. Türkiye’den çıkıp global devlerle rekabet eden Virgosol, yazılım testini “tamamlayıcı” bir adım olmaktan çıkarıp stratejik bir değer haline getiren yaklaşımıyla sektörün oyun kurucuları arasında.

Dijitalleşme yatırımlarının hız kazandığı bir dönemde, yazılımların sorunsuz çalışıp çalışmadığı çoğu zaman göz ardı edilen ama şirketlerin geleceği açısından kritik bir konu. 2019’da kurulan Virgosol, tam da bu boşluğun ortasında doğdu ve kısa sürede yazılım testini herkes için erişilebilir hale getiren yapay zekâ destekli çözümleriyle öne çıktı. Bugün RabbitQA gibi ürünleriyle şirketlere 10 kata kadar zaman ve maliyet avantajı sağlayan, Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde üst üste iki yıl yer alan Virgosol; Türkiye’den çıkıp global devlerle rekabet eden güçlü bir teknoloji markası olarak dikkat çekiyor. Berlin ofisinin açılmasıyla Avrupa’ya açılan şirket, hem ürün inovasyonunda hem de uluslararası büyümede agresif bir yol haritasını hayata geçiriyor. Virgosol’un iki kurucu ortağı ve Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros ve Miraç Emektar ile konuştuk:

Virgosol Co-CEO’su Miraç Emektar: “Yazılım testi tamamlayıcı değil, stratejik bir değer”

“Teknolojinin hızla geliştiği, yazılım ekiplerinin büyük bir özveriyle üretim yaptığı bir dönemde yazılım test süreçlerinin, projelerin başarısı açısından hayati bir rol oynamasına rağmen yeterince önemsenmediğini fark ettik. Oysa bir ürünün kullanıcıya sorunsuz ulaşması, güven vermesi ve sürdürülebilir bir başarı yakalayabilmesi için test aşaması, geliştirme kadar kritik bir adım. Virgosol kaliteli hizmet sunan bir yapı kurmanın ötesinde insanı odağına alacak, sektöre yön verecek, standartları yükseltecek bir marka oluşturma hedefiyle yola çıktı. Yazılım testi bir ürünün kalitesini garanti altına alan, kullanıcı deneyimini şekillendiren ve markanın güvenilirliğini doğrudan etkileyen stratejik bir süreç olmasına rağmen uzun yıllar boyunca global ölçekte yazılım geliştirme süreçlerinin yalnızca ‘tamamlayıcı’ bir adımı olarak görüldü. Bu farkındalık eksikliğinin, süreçleri hem zaman hem maliyet açısından zorlayıcı hale getirdiğine, hatta kimi projelerde büyük çabalarla geliştirilen ürünlerin istenen etkiyi yaratamadığına tanık olduk. Bu noktada, testin değerini yeniden tanımlamak ve sektörün bakış açısını dönüştürmek gerektiğine inandık. Virgosol’ü kurarken test süreçlerini, geliştirmeyi takip eden bir kontrol mekanizması olmaktan çıkarmayı ve yazılım yaşam döngüsünün merkezine konumlandırmayı hedefledik. Çünkü günümüz dijital dünyasında sürdürülebilir başarının yenilikçi fikirlerin ötesinde o fikirlerin sorunsuz çalışan, güven veren deneyimlere dönüşmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her projede yalnızca bugünün gerekliliklerini değil, geleceğin sürdürülebilir dijital altyapılarını da inşa etmeyi önceliklendiriyoruz.”

Her adımı ölçülebilir, görünür ve yönetilebilir bir yapıya kavuşturuyoruz

“Günümüzde yazılım testleri sadece hataları bulmuyor; öğrenen, veriden beslenen ve sürekli iyileştirme döngüsünü otomatik hale getiren bir yapıda ilerliyor. Virgosol olarak biz de yazılım testlerini dijital dönüşümün tam kalbine yerleştiriyor; her adımı ölçülebilir, görünür ve yönetilebilir bir yapıya kavuşturuyoruz. Amiral gemimiz olan RabbitQA’i geliştirirken, test süreçlerini teknik uzmanlık gerektiren karmaşık bir alandan çıkarıp herkesin yönetebileceği kadar yalın ve akıllı bir yapıya kavuşturmayı amaçladık. Platformumuz, yapay zekâ destekli mimarisi sayesinde test senaryolarının otomatik oluşturmasını, yürütmesini ve sonuçların analiz etmesini mümkün kılıyor. Manuel test süreçlerini minimuma indiren RabbitQA, bir kişinin üç ayda hazırlayacağı test senaryosunu yalnızca bir günde oluşturabiliyor. Bu da insan kaynağı maliyetinde ve ürünün pazara çıkış süresinde 10 kata varan tasarruf anlamına geliyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde kullanıma sunacağımı yeni modülümüzle kullanıcı etkileşimlerini ve müşteri geri bildirimlerini de analiz ederek yazılımda proaktif iyileştirmeler de sunacağız.”

Virgosol Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros: “Sürdürülebilir inovasyonla büyüyoruz”

“Bir ürünün kullanıcıya sorunsuz ulaşması, güven vermesi ve sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmesi için test süreci geliştirme kadar kritikti. Kaliteyi merkeze alan; insana dokunan, sektöre yön veren bir yapı kurabileceğimize inandık. Virgosol bu vizyonun somutlaşmış hali. Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde üst üste yer almayı finansal bir büyüme göstergesi olmanın ötesinde global ölçekte değer üreten, yenilikçi ve öncü bir oyuncu olarak konumlanışımızın güçlü bir teyidi olarak görüyoruz. Türkiye’nin yazılım sektöründe bir dünya markası haline gelmesini sağlama vizyonumuz doğrultusunda Avrupa yapılanmamız için Almanya’yı stratejik merkez olarak seçtik. Geçen yıl ilk yurt dışı ofisimizi Berlin’de açtık. İlk yılımızda pazarı yakından tanımak ve güçlü bağlantılar kurmak bizim için öncelikliydi. Şimdi ise hem bölgeye uyum sağlayan çözümler geliştirmeyi hem de Almanya’da Ar-Ge merkezimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Türkiye yazılım sektörüne yön verebilir

“Türkiye’nin yazılım sektörüne yönveren bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyoruz. Bugün Türkiye’nin yazılım ekosistemi genç ve dinamik çok güçlü bir yetenek havuzuna ve yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip. Ancak daha fazla yatırım ve stratejik yönlendirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Virgosol’un sürdürülebilir büyümesinin ardında teknoloji, yetkinlik, kültür ve vizyonun birbirini tamamlayan, dengeli birlikteliği var. Öncelikle müşterilerimizin gelecekte karşılaşacağı ihtiyaçları bugünden öngörerek, çözümler geliştiriyoruz. Bu yaklaşımı güçlü Ar-Ge yatırımları, yapay zekâ ve otomasyon temelli ürün inovasyonu ile destekliyoruz. Böylece hem mevcut pazarlarda derinleşiyor hem de global ölçekte rekabet edebilen, standart belirleyen bir marka kimliği inşa ediyoruz. Sürekli öğrenme ve gelişimi tüm organizasyonun merkezine yerleştiriyoruz. Büyümemizi sürdürülebilir inovasyon kültürü üzerinden besliyoruz. Virgosol olarak önümüzdeki dönemde hem yeni ürün geliştirme hem de uluslararası büyüme stratejilerimizde küreselleşme odaklı bir yol haritası izliyoruz. Avrupa’daki merkez yapılanmamızı güçlendirirken, özellikle İngiltere ve Amerika pazarlarına açılacak köprüleri şimdiden sistematik şekilde inşa ediyoruz. Bu süreçte, yapay zekâ ve otomasyon tabanlı ürün ailesini genişleterek RabbitQA’nın küresel yazılım test standartlarını yeniden tanımlayan konumunu daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz.”