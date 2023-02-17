Yeni aldığı otelde mayıs ayına kadar depremzede ağırlayacak

Türkiye, 6 Şubat depremleri ile ‘asrın felaketini’ yaşadı. Devletimiz ve milletimiz, depremlerden etkilenen 10 vilayetimizdeki depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber oldu. Devlet, depremzedelerin her birine acil nakit yardım yaptı, yapmaya devam edecek, en kısa zamanda yıkılan konutların yerine ‘depreme dayanıklı’ yenilerinin inşaatı tamamlanacak. Az ya da çok önemli değil, nakit ya da ayni yardım hiç fark etmez her vatandaşımız imkânları ölçüsünde depremzedelerimize yardım ediyor. Bankalarımız, holdinglerimiz, milyarlarca lira, büyük ya da küçük şirket sahibi iş insanlarımız milyonlarca lira nakit ve kendi iş özelliklerine uygun paha biçilmez yardımlar yapıyor. Hepsinden Allah razı olsun, bu gönül zenginlikleri daim olsun.

Depremlerin üzerinden 10 gün geçti ve acımız kadar umudumuz da arttı. Gıdadan çadıra, kefen bezinden çocuk bezine, battaniyeden su geçirmez halıya, muhtelif hijyen ürünlere, yalıtım malzemelerine kadar ne üretiyorlarsa TIR’lar dolusu yardım gönderen iş insanlarımızla konuşurken hem çok mutlu oluyorum hem de şaşırıyorum. Çünkü her biri büyük çaba içinde ve ilk günden itibaren kendi kararlarıyla yola çıkmışlar.

Otellerde misafirlik başladı

Depremin ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Depremzede vatandaşlarımızı geçici olarak otellerde de ağırlayabiliriz” dediğinden beri bu organizasyonun nasıl olabileceğini düşünüyordum. Çünkü turizm sezonu birkaç ay sonra başlayacak. Bu konuda ilk haber Antalya ve Kayseri’de otelleri bulunan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’den geldi. Antalya’daki otellerinde depremzede ağırlayacaklarını ve ilk misafirleri de otellere yerleştirdiklerini belirten Şahin, bazı otellerde oda tahsisi bazılarında ise personel lojmanlarında ortalama 3 ay kalma imkânı sağladıklarını belirtti.

Şahin şöyle devam etti: “Önce ilgili kamu kurumlarımızla temasa geçtik ve giyimden erzaka kadar 6 TIR muhtelif ihtiyaç malzemesi gönderdik. Antalya’da otellerimiz var, Teyvaş Catering şirketimiz var. Belek ve Konyaaltı’ndaki otellerimizi depremzede misafirlerimize açtık. Otellerimizde şu anda da turist müşterilerimiz var ama boş odalarımızı ve personel lojmanlarımızı açtık. İlk depremzede misafirlerimizi oralara yerleştirdik. Yakın zamanda Side’de yeni bir otel almıştık orada da depremzedelerimizi misafir edeceğiz. Genellikle Mart ayından itibaren otellerimiz dolar ama Side’deki bu otelimizde 100 odamızda Mayıs ayına kadar depremzedelerimizi ağırlayacağız. Toplamda 350 civarında vatandaşımızı otellerimizde misafir edeceğiz. Yemek şirketimiz Teyvaş ile de deprem bölgesinde görev istedik. Bizi Hatay Samandağ’da görevlendirdiler. Burada mutfak kurduk ve günde 3 öğün sıcak yemek çıkarıyoruz, miktar sınırımız yok. Mahalle içlerinden oraya ulaşamayan vatandaşlarımıza da mobil servis yapıyoruz. 1999 depreminden sonra Çorlu’da yaptırdığımız depremzede evlerimiz var, onlara da yeni misafirler alacağız ve fabrikalarımızda iş vereceğiz.”

Deprem bölgesinde ilk etapta 400 bin konut üretilmesi lazım

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, deprem bölgesindeki illerimiz için “1 milyona yakın konut gerekli” şeklindeki açıklamasının bazı çevrelerce istismar edildiğini söyledi.

Başkan Elmas, “Bakanlığımızın bölgedeki tespitlerine göre de ilk etapta 300 bin kadar konut ihtiyacı ortaya çıktı. 6 Şubat depremlerinin sebep olduğu yıkımdan sonra ilk etapta bu kadar konutun üretilmesi gerekiyor. Bu rakam yıkılmış, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalardaki konut sayısı dikkate alındığında ortaya çıkan rakam ve 400 bini de bulabilir. Sonraki aşamada ise hafif hasarlı binalardan başlayarak bölgenin yapı stokunun yenilenmesi ile inşa edilmesi gereken konut sayısı 1 milyonu bulabilir. Bu orta vadede inşa edilebilir” dedi.

Depremin ilk 4 gününde sosyal medyada ne oldu?

Dijital veri şirketi Adba Analytics, ilk depremden itibaren 4 günün (6-10 Şubat) sosyal medya mecralarındaki paylaşım içeriklerini analiz etti. Twitter, Facebook, Instagram, Haberler, YouTube, Forumlar, Bloglar, Review gibi birçok mecrayı kapsayan analize göre ilk 4 günde depremlerle ilgili 143,8 milyon paylaşım gerçekleşti. Mecra Dağılımı incelendiğinde paylaşımların tamamına yakını (yüzde 89) Twitter mecrası üzerinden gerçekleşti. Paylaşımlar 91,4 milyar erişime ve 529,9 milyar potansiyel görüntülenmeye ulaştı.

Konuşulmalar incelendiğinde ‘yardım’ 17.4 milyon paylaşımla ilk sırada, ‘enkaz altı’ 12.2 milyon ve ‘birlik beraberlik’ 913 bin paylaşım ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Konuşmalar incelendiğinde ise ‘yardım kategorisinin’ 56,6 milyon paylaşımla ilk sırada yer aldığı, onu ‘Enkaz Altının’ 43,9 milyon ve ‘Geç Müdahalenin’ 3,3 Milyon paylaşım ile takip ettiği görüldü. Bütün bu veri analizi içinde yardım kuruluşlarıyla ilgili paylaşımlar incelendiğinde ise AFAD 24,7 milyon paylaşımda ilk sırada yer aldı, AHBAP 9,7 milyon paylaşımda onu takip etti.