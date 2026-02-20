Yeni başkan yeni sistem

Yeni Fed başkanı konusunu uzun süre faiz indirimleri üzerinden tartıştıktan sonra Warsh ismi ile beraber bilançonun küçültülmesi üzerinden tartışmaya başladık. Bu konu beni uzun süre mustarip olduğum bir başka konuya götürdü. Yatırımcıların önemli bir kısmı piyasa likiditesi ile Fed likiditesini karıştırdığı için Fed bilançosu büyüdüğünde varlık fiyatlarının yükseldiğini küçüldüğünde ise düştüğünü düşünüyor. Oysa grafikte de görebileceğiniz üzere içinden geçtiğimiz ve geçen yıl sonlanan bilanço küçülmesi sırasında Fed bilançosu 9 trilyon dolardan 6.5 trilyon dolara doğru gerilerken altın ve S&P tarihi zirveler kaydetti. Doların da büyük bir ralli kaydetmediğini görüyoruz.

Dolayısıyla Warsh’un gelmesi ile beraber hemen bilançonun küçüleceği de bu olurken varlık fiyatlarının düşmesi gerektiği de doğru ifadeler değil. Ancak Warsh, son 3 başkana oranla değişik bir tarza sahip olacak bir isim. Bernanke’den bu yana Fed başkanları, verileri gördükten sonra hareket etmeyi tercih ettiler. Bu piyasanın da Fed’in bir sonraki adımını okuyabilmesi için çok faydalı bir tarzdı. Ancak Warsh’un son üç başkandan ziyade Greenspan’a benzer bir tarzı olacağı anlaşılıyor. Greenspan da özellikle verimlilik artışı konusunda verilere yansıma beklemekten ziyade harekete geçme taraftarı bir isimdi. Artan verimliliğin eş zamanlı ölçülemediğini ve enflasyonu kontrol altında tuttuğunu savunarak faiz indirimleri gerçekleştirmişti. Warsh da benzer bir şekilde iç güdüleri ile hareket edecek. Özellikle yapay zeka kaynaklı verimlilik artışı konusunda. Öte yandan Warsh’un tek işi faiz indirmek değil. Hazine ile koordineli çalışmak da görevi olacak. Warsh mbs alımlarının kredi piyasalarını, hazine tahvili alımlarının ise Hazine borçlanmalarını etkilediğini savunuyor (ve haklı) bu nedenle de Fed bilançosunun nötr olması gerektiğine inanıyor. Trump ve Bessent ise Fed’in gerektiğinde getirileri kontrol etmek için tahvil almasını ve (ESF üzerinden) doların aşırı değerlenmesi durumunda da piyasaya girmesini talep ediyor. Bu 1950’lerden bu yana alışı gelmediğimiz bir Fed anlamına gelir. Ve doğal olarak ciddi bir belirsizliği de beraberinde getirir.