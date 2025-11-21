"Yeni bir çocukluk bulmak gerek"

Ailesi mühendislerle çevrili olanlar iyi bilirler. Gerçek payı çok olan, beylik bir söz vardır: “Elektrik ışığını mum üreticileri geliştirmedi”… Bir alanda hayatımızı temelden değiştiren inovasyon belki o alanın sahiplerinden gelmeyebilir. Peki medya sektöründe de böyle mi?

1996’da, yani ülkemizin ilk defa internet tanıştığı o yılda, Microsoft’un web sitesinde Bill Gates’in kaleme aldığı bir makale yayınlandı. Başlığı biraz önce sorduğumuz karmaşık soruya yanıt verecek nitelikteydi: “İçerik Kraldır”! Çünkü tarihin en eski mesleklerinden biri asla eskimeyecek “hikaye anlatıcılığı”ydı. Hikaye güvenilir medya mensupları tarafından anlatılıyor ve insanları bir araya getirebiliyorsa, modern tabiriyle medya kuruluşu bir platform haline geliyordu.

Ailled Market Research’ün yaptığı bir araştırmaya göre “Küresel Etkinlik Endüstrisi” dünya pazar büyüklüğü 2021 yılında 736,8 milyar dolar olarak tespit edildi. Bu rakamın 2035'e kadar 2,5 trilyon dolara ulaşması ve 2024'ten 2035'e kadar yıllık yüzde 6,8 büyümesi öngörülüyor. En popüler etkinlikler arasında konferans, sergi, kurumsal etkinlikler, seminerler, tanıtım, bağış toplama, müzik ve sanat performansları, spor, festival, fuarlar ile ürün lansmanları yer alıyor. Hala yüzde 25’i aşan bir oranla kurumsal firmaların düzenledikleri etkinlikler, pastanın en büyük sahibi. Hal böyle olunca fiziki sosyal medya olmak da güvenilir gazetecilerin en büyük kozu haline geliyor. Bu yıl 25-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gazetemizin başkanlığında düzenlenen Avrupa Ekonomi Medyası (European Business Media/EBM) Genel Kurulu ve öncesinde Şubat ayındaki Paris buluşmasında en az yapay zeka kadar konuşulan bir konu da ekonomi medyasının düzenlediği etkinliklerdi. Almanya’nın en güçlü ekonomi yayınlarından Handelsblatt, bir yılda 70’in üzerinde etkinlikle iş dünyasını bir araya getirdiğini anlattı.

Evet; dünya değişiyor… Medya dönüşüyor… Bu akışta var olmak kolay değil. Bundan tam üç yıl önce bir gecede kendi gazetelerini kurmak zorunda kalan gazetecilerin yaptığı tam olarak İbn-i Haldun’un en çok atıf yapılan sözlerinden birinin ete kemiğe bürünmüş hali. İbn-İ Haldun, “Hayat uzun bir yürüyüş, yarı yolda kesilmemek için yeni bir çocukluk bulmak gerek” diyordu. Yeni çocukluğumuz, sektörün en köklü isimlerini bir araya getirmesiyle bir çınar, en yeni yayınlara sahip olmasıyla körpe bir fidan.

Nasıl Bir Ekonomi Grubu çatısı altında; EKONOMİ Gazetesi, ekonomim.com, ekonomigazetesi. com, Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube Kanalı, Hafta, Kitap ve Paranın Yönü ile merkezine gazeteciliği koyan bir yolculuğu sürdürüyoruz. Sadece haber üretmiyor; Türkiye’nin ekonomi çevrelerini, kamuyu, özel sektörü ve akademiyi aynı masa etrafında buluşturan bir platform olmayı da önemsiyoruz. Dönüşen Liderlik Zirvesi’nden Nasıl Bir İK’ya, Kalkınma Zirvesi’nden Güçlü Kadın Güzel Türkiye ve Sosyal Etki Zirvesi’ne uzanan tüm etkinliklerimiz, üreten, ihraç eden ve fikir geliştiren insanları yan yana getiriyor.

Üstelik emek veren herkesin katkısıyla anlam kazanıyor. İyi ki doğdun EKONOMİ; daha anlatacak çok hikâyemiz var.