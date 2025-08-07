Yeni çağın emek formatı; algoritmik yaka

İnsanoğlu, buhar gücünü kasından aldı. Elektrik gücünü makinesinden… Zekâ gücünü şimdi algoritmasından alıyor. Ama asıl farkı yaratan hâlâ anlam üreten insan olacak.

Zekâ terleyince insan, kod çalışınca makine yorulur. İnsan teriyle değil, veriyle üretmeye başladığımız çağdayız. Mavi yaka üretir, beyaz yaka yönetir ama algoritmik yaka hem üretir hem karar verir. Beden gücü, zihnin bilgisi yetmiyor. Yeniçağın çalışanı, kodlanabilir zekâyla sahnede: Algoritmik yaka!

Yüzyılda iş tanımları değil, işin doğası değişiyor. Yakasız ev çalışanı, mavi yaka beden emekçisi ve beyaz yaka ofislere bir yenisi eklendi: Algoritmik yaka; YZ donanımlı, kendi kararını kendi verebilen dijital çalışan... Bedenle değil, veriyle çalışıyor. Ofise değil, buluta gidiyor. Mola ise güncelleme…

RİSK: NİTELİKLİ AMA ATIL İNSAN

Sorun şu: Bu dijital dönüşüm sürecinde yalnızca vasıfsız değil, vasıflı insanlar da risk altında. Makine öğreniyor. Hem de bizden hızlı... Peki biz? Kod yazmayan, veri okumayan, çözümleyemeyen insan ne iş yapacak? Cevap açık: Kendini yeniden tasarlayacak. Aslında YZ’nin en büyük katkısı da bu olacak.

Yapay zekâ ile insan yetenekleri gelişiyor. Sıradan işleri robotlara devredebiliriz. Ancak organik zekâ, YZ ile daha değerli hale gelecek. İnsanı dışarıda bırakan hiçbir sistem, sürdürülebilir olamaz. Bizler makineler ile yarışmıyoruz. Araba yaptık ve bizi geçmesi için yaptık. Bizden hızlı gitmesi, beklentimiz.

2 SORU 2 CEVAP / Algoritmik yakaya dair…

Algoritmik yaka üretirse, insan ne yapacak?

Yönetecek. Yön gösterecek. Anlam verecek. Veriyi yorumlayan, sistem kuran, algoritmanın etik sınırlarını çizen insan hâlâ vazgeçilmez. Ancak bu rolü üstlenmek için kendini kodlarla donatmalı.

Algoritmik yaka sendikalı olur mu?

Olacak. Yapay zekânın da bir gün iş etiği, hak ve sınırlar tartışmasına dâhil olacağı kesin. Veri sömürüsü, dijital emek hakları ve algoritmik şeffaflık, gelecek 10 yılın en sıcak tartışmaları olacak.

NOT/ ALGORİTMİK CEHALET, YENİ EŞİTSİZLİĞİN KAYNAĞI

Ekonomik fakirlikten bilgi fakirliğine geçiyoruz. Eğitimsiz değil, kod bilmeyen dışlanıyor. İnternete bağlı ama anlamdan kopuk milyonlar, yeni dijital yoksullar sınıfını oluşturuyor. Ve hâlâ 208 üniversitemizin sosyal bilim fakültelerinde "robot iş gücü" üzerine kaç tez yazıldı? Söyleyeyim: hiç!

YZ LÛGATI

Algoritmik Yaka: Yapay zekâ temelli görevleri üstlenen dijital çalışan profili

Dijital Yoksulluk: Teknolojiye erişimi olup onu kullanamayanların yaşadığı yeni eşitsizlik biçimi

Kod Etikası: Yapay zekâ kararlarının toplumsal sorumlulukla sınırlandırılması ihtiyacı

Güncelleme Tazminatı: Gelecekte yazılım çalışanlarının mola yerine alacağı dijital hak