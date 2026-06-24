Yeni iş bağlantıları %142 büyüdü borcu karşılama gücü 75 kata çıktı

Borsadaki 16 şirket faaliyet marjlarıyla dikkat çekiyor. Yüzde 76’ya ulaşan güçlü faaliyet kâr marjı, %1.040 gibi baş döndürücü FAVÖK büyümesi veya kısa vadeli borcunu 75 kata kadar karşılayabilen teminat gücü ilgi çekici olsa da tablonun derinliklerini incelemek önemli.

Piyasa genellikle yukarı yönlü okları görmeyi sever; FAVÖK büyüyorsa her şeyin yolunda olduğuna inanılır. Astor Enerji ve Girişim Elektrik gibi şirketlerin yer aldığı liste, güçlü şekilde çalışan bir nakit makinesi izlenimi veriyor. Tablodaki operasyonel başarı şüphesiz takdiri hak ediyor; bununla birlikte her parlak veri kasaya giren sıcak para anlamına gelmez. Motor çalışsa da arabanın gerçekten ilerlediğini de görmek gerekir. Kimi şirketler ana işinden nakit üretirken kimisinde kâr marjları muhasebe makyajından ibaret kalır. Yatırımcıların operasyonel kârı alkışlarken aynı zamanda nakit akış tablolarını ve finansman maliyetlerini de sorgulaması gerektiğini unutmamalı.

FAVÖK büyümesi güçlüler

FAVÖK büyümesi %1.040 olan Kiler GMYO bu yönüyle tablodaki şirketler arasında ilk sırada yer alıyor. İlk çeyrekte gelirini %392 ve brüt kârını %312 büyüten firma, esas faaliyetlerden zarar yazdı. Bu sonuçta 574,7 milyon TL’yi bulan proje tasfiye zararının etkisi bulunuyor. Vergi gideri dönem sonunda zararın sürmesine yol açtı.

Sinpaş GMYO %951 ile FAVÖK büyümesi en fazla olan ikinci şirket konumunda. Firma, üç aylık faaliyet döneminde gelirini %92, esas faaliyet kârını %320 ve dönem sonu net kârını %49 büyüttü. Mali yapıdaki olumlu seyre rağmen fiyatı ocak ayında test ettiği 5,32 TL’nin arından geriledi. Hisse, üç aydır tabanda yatay hareket ediyor.

Borcu karşılama gücü

Astor Enerji’nin FAVÖK’ü, kısa vadeli borcunu 75 kata kadar karşılama gücüne sahip. Firma, yıl içinde özellikle de ABD’den aldığı güçlü siparişlerle dikkat çekiyor. Yılın ilk yarısı tamamlanmadan gerçekleştirdiği iş bağlantıları yıllık gelirinin %142’sine ulaştı. Siparişler gelir akışını garanti altında alırken kârlılığını destekliyor.

ZEYNEP'E SOR

FAİZ GELİRİ Mİ, FAİZ GİDERİ Mİ?

Faiz geliri; hazır nakit, güvenlik, bileşik büyüme, tahmin edilebilirlik. Enflasyon erimesi, fırsat maliyeti, sermaye atıllığı, getiri düşüşü.

Faiz gideri; kaldıraç gücü, sahiplik koruması, enfl asyon faydası, hızlı ivmelenme. Nakit emilimi, iflas riski, yatırım freni, maliyet, temettü tırpanı.

Bodrum’daki otelin elektrik taahhüt işleri devam ediyor. Tutar 564 milyon TL’yi aştı

Orge Enerji’nin Bodrum’daki otel işinden aldığı toplam tutar ne kadar? ● Seza Sevinç

Seza; Orge Enerji, elektrik taahhüt işlerini yürüttüğü Bodrum Hillside Hotel projesindeki güncel finansal durumu yatırımcılarıyla paylaştı. Alarko GYO’nun işveren olduğu bu prestijli projede sürecin halen devam ettiği gelen açıklamalardan anlaşılıyor. Firma ilk başta kdv hariç 360 milyon TL bedelle aldığı işi, ilerleyen süreçlerde ilave taleplerle birlikte büyüttü. Gelinen aşamada sözleşme büyüklüğü kdv hariç 564,1 milyon TL seviyesine ulaştı. Projede inşaat ve kurulum çalışmaları halen devam ettiğinden, ilave işlerin gelmesi söz konusu olabilir.

İlk çeyrekte kârı düşen fi rmanın ortaklık yapısında bir değişiklik söz konusu değil

Pınar Süt’ün ortaklık yapısının değişmesi gibi bir durum olabilir mi? ● Efkan Çetin

Efkan, geçen ay sosyal medyada Pınar Süt’ün farklı kuruluşlarca satın alınacağına dair çeşitli söylentiler yayıldı. Ancak söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan firma, herhangi bir stratejik ortaklık, hisse devri veya satın alma işlemi için hiçbir kurumla görüşme halinde olmadıklarını açık bir dille ifade etti. Ayrıca şirketin bu yönde aldığı herhangi bir karar da bulunmuyor. Tüm bunlardan ayrı olarak şirket yılın ilk çeyreğinde gelirini %26 düşürürken dönem sonu net kârındaki gerileme de %69 düzeyinde gerçekleşti.

YATIRIM FONLARI

YHB hisse senedi fonu yıllık %54 performansıyla endeksin gerisinde duruyor

Yapı Kredi Portföy’ün yönettiği BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (YHB), yılbaşından itibaren yönünü yukarı çevirerek yükselen bir eğilim sergiledi. Mayıs ayında 2,37 TL’ye kadar çıktı ve sonrasında yatayda dalgalı bir seyir izledi. Fonun büyüklüğü son iki aydır daralıyor. Marttan bu yana para çıkışı gözleniyor. Haziran ayında ise hacmi 300,1 milyon TL’ye indi. İvme kaybı yaşanan YHB’nin temel stratejisi, BIST 100 Endeksi haricinde işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyünün %92,75’ini hisse senedi ve %3,72’sini yatırım fonlarında değerlendiriyor. Özellikle BIST 100 dışı şirketlerdeki büyüme potansiyeline yönelen yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yıllık getirisi %53,74 seviyesinde bulunuyor. Aynı sürede %60,05 yükselen BIST 100 Endeksinin gerisine düştü.

TAHVİL

İş Faktoring, piyasadan TLREF + %0,75 faizle 1,08 milyar TL borçlandı

İş Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 22.06.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.080.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 0,75 düzeyinde bulunuyor. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 21.12.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz değişen TLREF’e göre belirlenecek. 22 Haziran itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı %39,99 seviyesinde bulunuyor. İş Faktoring’in verdiği %0,75 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını sağlarken, piyasada TRFISFAA2622 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Galata Wind nisanda en yüksek seviyesini gördükten sonra gelen satışla geriledi

Galata Wind hissesinde fonlar satış yönlü işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %11,21 ile toplamda 1,11 milyon lot azalarak 8,82 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 44’den 42’ye geriledi. TYH fonu 985,5 bin lot ile en fazla satışı yaparken, ZJVfonu 290,77 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Galata Wind için bugüne kadar 11 aracı kurum öneride bulunurken 3 kurum model portföyüne aldı. En yüksek hedef öneriyiMarbaş Yatırım 53,90 TL ile verdi. En düşük öneri 32,50 TL ile GedikYatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CVK MADEN İŞLETMELERİ

Ortaklık görüşmelerine başladığı yatırımcıdan 6,5 milyon dolarlık avans aldı

CVK Maden, %100 bağlı ortaklığı Orta Truva Madencilik’e ait sahalarda üretime başlamak için gereken 300 milyon doları aşan yatırım maliyetini karşılamak amacıyla stratejik bir ortakla görüşmelere başladığını duyurdu. Görüşmelerin ciddiyeti kapsamında ilgili yatırımcıdan 6,5 milyon dolar avans alındığı belirtildi. Anlaşmanın sağlanması halinde iştirakteki payların bir kısmı yatırımcıya devredilecek olsa da yönetim hakları CVK Maden’de kalacağı ifade edildi. CVK, söz konusu girişimle birlikte borçlanma yerine yatırım bütçesini finanse edecek modeli hayata geçiriyor.

ARD GRUP BİLİŞİM

Pakistan’daki firma ile mutabakat zaptı imzaladı. Pazarda büyümeyi hedefliyor

ARD Bilişim, Pakistan’ın önde gelen teknoloji şirketlerinden Computer Marketing ile kamu bilgi sistemleri, dijital dönüşüm, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak projeler geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı. Söz konusu girişimle, uluslararası büyüme stratejisi doğrultusunda Pakistan pazarında uzun vadeli ticari fırsatlar yaratacak önemli bir adım atmış oldu. Bilişim teknolojileri geliştiren firmaların yazılım ve donanım tecrübelerini yeni ve gelişen pazarlara ihraç etmesi rasyonel büyüme adımı olarak değerlendirilirken gelirini destekleyecektir.

BREAK MOLA TURİZM

Ünvan değişikliğini iptal ederken önceki hale dönmek için yeniden karar aldı

Metro Petrol, genel kurul onayıyla “Break Mola Turizm Yatırımlar A.Ş.” olarak değiştirdiği şirket ünvanını iptal etme kararı aldı. Gerekçe olarak değişiklik sonrasında akaryakıt ve dinlenme tesislerindeki EPDK ile işyeri açma ruhsatlarının yenilenme sürecinde ciddi finansal külfetler ve zaman kayıplarıyla karşılaşmasını işaret etti. Bahsettiği nedenlerle, operasyonel aksaklıkları önlemek amacıyla acilen olağanüstü genel kurula giderken eski ünvanına dönmek için yasal süreci başlattı. Firma, ilk çeyrekte gelirini %4 düşürürken dönem sonunda 26,2 milyon TL kâr yazdı.