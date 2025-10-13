Yeni kalkınma paradigması: Değerin yeniden tanımı

Entegre Raporlama Derneği Türkiye'nin (ERTA) 10. yılı, aslında Türkiye’nin kalkınma anlayışındaki dönüşümün sembolü niteliğinde. ERTA, önümüzdeki dönemde yalnızca işletmelerin değil, toplumun bütün kesimlerinin “entegrasyon çağında değer yaratma” sürecine katılmasını hedefliyor ve “Bugün, entegre düşünce bir raporlama biçimi değil; sürdürülebilir bir gelecek için yeni bir kalkınma dili” diyor.

Türkiye, küresel dönüşümün yeni parametrelerini tartışıyor. İklim krizi, dijitalleşme ve toplumsal dönüşümün iç içe geçtiği bir çağda, entegrasyon artık yalnızca bir raporlama modeli değil, bir yönetim kültürü. Bu kültürün Türkiye’deki öncüsü olan Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA), kuruluşunun 10. yılını, geleceğin kalkınma paradigmasını tartışan güçlü bir zirveyle kutladı.

7 Ekim 2025’te İş Sanat’ta düzenlenen “Küresel Dönüşümde Türkiye Vizyonu: Kalkınmanın Yeni Paradigmaları Konferansı”, sürdürülebilirlik, şeff afl ık ve kapsayıcılık ekseninde yeni bir ekonomi anlayışının temellerini masaya yatırdı. ERTA’nın İş Bankası’nın desteğiyle düzenlediği etkinlik, aynı zamanda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Entegre Raporlama Ödülleri’ne de ev sahipliği yaptı. ERTA’nın 10. yılı, aslında Türkiye’nin kalkınma anlayışındaki dönüşümün sembolü niteliğinde. Ekonomik büyüme artık sadece sayılarla değil; şeff aflık, kapsayıcılık ve hesap verebilirlikle ölçülüyor.

Kurumsal raporlama kültürünü dönüştüren ERTA, önümüzdeki dönemde yalnızca işletmelerin değil, toplumun bütün kesimlerinin “entegrasyon çağında değer yaratma” sürecine katılmasını hedefl iyor ve “Bugün, entegre düşünce bir raporlama biçimi değil; sürdürülebilir bir gelecek için yeni bir kalkınma dili” diyor.

“Bir dernekten fazlası: Stratejik bir etki platformu”

ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, açılış konuşmasında son on yılda kat edilen mesafeyi şöyle özetledi: “ERTA bugün yalnızca bir dernek değil; politika yapıcıları, düzenleyicileri, iş dünyasını ve akademiyi ortak bir vizyonda buluşturan stratejik bir bilgi ve etki platformu. Finansal başarı artık tek başına yeterli değil. Gerçek değer, ekonomik performansla birlikte toplumsal fayda ve çevresel etkiyi birlikte gözeten çok boyutlu bir kalkınma anlayışında yatıyor.”

Aras, Türkiye’nin IFRS Vakfı’nın yayımladığı Küresel Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları doğrultusunda ilk raporları yayımlayan ülkeler arasında yer almasının, bu vizyonun somut göstergesi olduğunu vurguladı: “ERTA olarak, daha şeff af, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir ekosistemin inşasına katkı sunmaya; dönüşüme yön veren, yol gösterici ve etki yaratan bir aktör olarak ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

FİNANSIN DÖNÜŞÜM GÜCÜ: ‘Kaynakları doğru alanlara yönlendirme zamanı’

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, finansal kurumların dönüşümdeki rolüne dikkat çekti: “Uzun vadeli ve kapsayıcı değer yaratma vizyonunda finansal kurumların rolü her zamankinden daha kritik. Sürdürülebilir kalkınma, ancak finansal kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesiyle mümkün olabilir. İş Bankası olarak ülkemizin kalkınmasına hizmet etme misyonumuzu sürdürüyor, bu temel vazifemizi sürdürülebilir bir gelecek için daha da güçlendiriyoruz.”

Sermaye piyasaları yeni vizyonun lokomotifi

TSPB Başkanı Pamir Karagöz, sermaye piyasalarının Türkiye’nin küresel vizyonundaki stratejik rolünü şöyle ifade etti: “Yeşil tahvillerin artışı, ESG odaklı fonların çoğalması ve karbon piyasalarının kurulmasıyla Türkiye, sürdürülebilir finans ekosisteminde daha görünür bir aktör olabilir. Bu dönüşüm, yalnızca finansman değil, aynı zamanda geleceğin kalkınma vizyonunun omurgasıdır.”

ÜÇÜZ DÖNÜŞÜM: Yeşil, dijital ve toplumsal

KGK Başkanı Dr. Hasan Özçelik, Türkiye’nin “üçüz dönüşüm” vizyonuna vurgu yaptı: “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) yalnızca bir raporlama yükümlülüğü değil; kurumsallaşma, rekabet gücü ve marka değeri için stratejik bir çerçevedir. Kurumların sürdürülebilirlik hedefl erini stratejilerinin merkezine koyması, küresel rekabet gücünü artırmanın anahtarıdır.”

GELECEĞİ RAPORLAMAK: Şeff aflık çağında liderlik

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise entegre raporlamayı “şirketlerin geleceği görebilme aracı” olarak tanımladı: “Yatırımcılar artık sadece bugünü değil, geleceği görmek istiyor. Entegre raporlama, finansal göstergelerle birlikte şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini de ortaya koyarak yatırımcıya güven, piyasaya derinlik kazandırıyor.”

İlk Entegre Raporlama Ödülleri sahiplerini buldu

ERTA’nın 10. yıl kutlamaları, Türkiye’nin ilk “Entegre Raporlama Ödülleri” ile sonlandı.İş Bankası, TSKB, TÜPRAŞ, Çimsa ve QNB Finansbank gibi kurumlar “En İyi Entegre Rapor” ödülünü alırken; Darüşşafaka Cemiyeti sivil toplum kategorisinde ödüle layık görüldü. Değer yaratma, yenilikçi raporlama ve tasarım gibi kategorilerde Coca-Cola İçecek, Allianz, Şekerbank, AKÇANSA, Aydem gibi şirketler öne çıktı.