Yeni kanun teklifi ile kripto varlıklarla ilgili merak Edilenler

Hasan KİRAZ

Vergi Başmüfettişi

Uzun zamandır kulislerde konuşulan, yatırımcıların merakla ve biraz da endişeyle beklediği kripto varlık yasa teklifi nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Dünyada ve ülkemizde işlem hacmi her geçen gün çığ gibi büyüyen kripto piyasası, artık "kayıtdışı" veya "belirsiz" bir alan olmaktan çıkıyor. Peki, yeni kanun teklifi yatırımcıların hayatında neleri değiştirecek? Vergi oranları ne kadar? Gelin, masadaki tüm detayları tek tek inceleyelim.

Artık Resmen Bir Tanımımız Var ve KDV Yok!

Öncelikle devlet, kripto varlıkları resmen tanıyor. Sermaye Piyasası Kanunu'na atıfla, kripto varlıklar dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan gayri maddi varlıklar olarak mevzuatımızda yerini alıyor. Kripto varlıkların alım satım işlemleri Katma Değer Vergisi'nden (KDV) tamamen istisna tutuluyor. Yani işlemlerde ekstra bir KDV yükü ile karşılaşmayacağız.

Onbinde Üçlük Yeni Bir İşlem Vergisi Geliyor

Kanun teklifinin en dikkat çeken maddelerinden biri "Kripto Varlık İşlem Vergisi". Tıpkı borsadaki veya döviz alım satımlarındaki gibi, kripto işlemlerine de bir işlem vergisi getiriliyor. Satış tutarı veya transfer anındaki rayiç bedel üzerinden onbinde üç (%0,03) oranında bir vergi kesilecek. Bu verginin mükellefi doğrudan kripto varlık hizmet sağlayıcıları, yani borsalar (platformlar) olacak. Platformlar, bir aya ait vergiyi izleyen ayın onbeşinci gününe kadar devlete ödeyecek. Unutmadan ekleyelim: Cumhurbaşkanı bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya tam beş katına kadar çıkarmaya yetkili.

Gelir Vergisi ve %10 Stopaj Dönemi

Gelelim asıl kazancın vergilendirilmesine. Kripto varlıklar, Gelir Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor ve bu varlıklardan elde edilen kazançlar "değer artışı kazancı" olarak nitelendiriliyor. Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş Türk platformlarında işlem yapıyorsanız, elde ettiğiniz kazançlar üzerinden üçer aylık dönemler halinde %10 oranında stopaj (tevkifat) kesilecek.

Peki bu kesinti nasıl hesaplanacak? Diyelim ki farklı tarihlerde parça parça Bitcoin aldınız ve sonra bir kısmını sattınız. Hangi maliyet baz alınacak? Kanun burada "ilk giren ilk çıkar" (FIFO) yönteminin kullanılmasını öngörüyor. Ayrıca, alım satım yaparken borsaya ödediğiniz komisyonlar ve az önce bahsettiğimiz işlem vergisi, vergi matrahından düşülebilecek.

Zarar Mahsubunda "Aynı Yıl" Şartı

Kripto piyasası malum, bir gün kazandırırken ertesi gün kaybettirebiliyor. Eğer aynı türden kripto varlıkların alım satımından zarar ederseniz, bu zararı kazancınızdan düşebileceksiniz. Ancak kanun burada net bir sınır çiziyor: Bu zarar mahsubu yalnızca aynı takvim yılı içinde aşılmamak kaydıyla yapılabiliyor. Yani 2024'te ettiğiniz bir zararı, 2025'in kazancından düşmeniz mümkün değil. Üstelik bu zararı, sadece kripto varlıklardan elde ettiğiniz kazançlardan düşebilirsiniz; başka bir ticari veya şahsi gelirinizden mahsup edemezsiniz.

Vatandaşa Beyanname Derdi Yok (Platformda Kalanlar İçin)

Küçük veya orta ölçekli yatırımcı için en rahatlatıcı haber şu: SPK yetkili yerli platformlarda kalırsanız, bankalarınızdan veya borsalarınızdan yapılacak bu %10'luk kesinti nihai vergi olacak. Yani ayrıca bir muhasebeci tutup yıl sonunda vergi dairesine beyanname vermenize gerek kalmayacak.

Ancak dikkat! Eğer yatırımlarınızı yerli platformlar yerine "merdiven altı" veya SPK'ya tabi olmayan yabancı borsalarda değerlendiriyorsanız, elde ettiğiniz geliri bizzat yıllık gelir vergisi beyannamesi ile devlete bildirmek zorundasınız. Devlete "bilgim yoktu" deme şansınız da olmayacak. Ayrıca, bu varlıkları başka bir platforma transfer ederseniz, alış bedeliniz ve tarihiniz o platforma aktarılacak veya sizin beyanınız (belgelendirmek şartıyla) esas alınacak.

Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? Eğer kanun bu haliyle yasalaşırsa, bahsettiğimiz kripto vergi düzenlemeleri (işlem vergisi, %10 stopaj, KDV istisnası vb.), kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecek. Yani piyasanın ve platformların teknik altyapılarını hazırlamak için ufak bir geçiş süresi olacak.

Teklifin aynen kabul edilmesi halinde gelin birlikte detaylı bir örnek üzerinden olası vergilendirme senaryolarına bir bakalım:

SPK tarafından kayıt altına alınmış platformlarda yatırım yapan Can Bey'in 2026 yılı işlemleri aşağıdaki gibi olsun.

Üç Aylık Dönem (Ocak - Şubat - Mart)

Bitcoin (BTC) İşlemleri:

10 Ocak Alış: Tanesi 2.000.000 TL'den 2,5 adet BTC aldı. (Maliyet: 5.000.000 TL)

15 Şubat Alış: Tanesi 2.400.000 TL'den 1,5 adet BTC daha aldı. (Maliyet: 3.600.000 TL)

(Cüzdandaki toplam miktar: 4 adet BTC)

20 Mart Satış: Elindeki BTC'lerin 3 adetini tanesi 3.000.000 TL'den sattı. (Toplam Satış Hacmi: 9.000.000 TL)

Dönem BTC Vergi Matrahı ve Gider Hesaplaması:

Maliyet Hesabı (FIFO Kuralı): Satılan 3 BTC'nin maliyeti "ilk giren ilk çıkar" kuralına göre hesaplanır.

İlk alınan 2,5 adet BTC (Maliyet: 5.000.000 TL)

Kalan 0,5 adet BTC ihtiyacı ikinci alımdan karşılanır (0,5 x 2.400.000 = 1.200.000 TL)

Toplam Maliyet: 5.000.000 + 1.200.000 = 6.200.000 TL.

Brüt Kâr: 9.000.000 TL (Satış) - 6.200.000 TL (Maliyet) = 2.800.000 TL.

Giderlerin Düşülmesi: Tasarıya göre borsaya ödenen komisyonlar ve devlete ödenen işlem vergisi kârdan düşülür.

İşlem Vergisi (%0,03): 9.000.000 TL x 0,0003 = 2.700 TL.

Borsa Komisyonu: Satış işlemi için borsaya 10.000 TL komisyon ödendiğini varsayalım.

Net Vergi Matrahı: 2.800.000 TL (Brüt Kâr) - 2.700 TL (İşlem Vergisi) - 10.000 TL (Komisyon) = 2.787.300 TL.

Ödenecek %10 Tevkifat (Stopaj): 2.787.300 TL x %10 = 278.730 TL (Bu tutar platform tarafından kesilerek devlete ödenir).

Üç Aylık Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran)

Bitcoin (BTC) İşlemleri:

(Can Bey'in elinde 15 Şubat alımından kalan, birim maliyeti 2.400.000 TL olan 1 adet BTC kaldı).

10 Mayıs Satış: Fiyatlar düşünce elindeki son 1 adet BTC'yi 2.000.000 TL'ye sattı.

Dönem BTC Vergi Hesabı:

Brüt Zarar: 2.000.000 TL (Satış) - 2.400.000 TL (Maliyet) = -400.000 TL.

Giderler: İşlem vergisi (2.000.000 x 0,0003 = 600 TL) ve Borsa Komisyonu (örn: 2.000 TL) da zarara eklenir.

Net BTC Zararı: -400.000 - 600 - 2.000 = -402.600 TL.

Sonuç: Bu dönemde BTC'den vergi doğmaz. Bu 402.600 TL'lik zarar, yıl sonuna kadar elde edilecek olası BTC kârlarından düşülmek üzere kaydedilir.

Ethereum (ETH) İşlemleri:

5 Nisan Alış: Tanesi 100.000 TL'den 30 adet ETH aldı. (Maliyet: 3.000.000 TL)

15 Haziran Satış: Fiyat düşüşü sonrası 10 adet ETH'yi tanesi 80.000 TL'den sattı. (Toplam Satış: 800.000 TL)

Dönem ETH Vergi Hesabı:

Maliyet: 10 adet x 100.000 TL = 1.000.000 TL.

Brüt Zarar: 800.000 TL - 1.000.000 TL = -200.000 TL.

Giderler: İşlem vergisi (800.000 x 0,0003 = 240 TL) ve Komisyon (örn: 800 TL).

Net ETH Zararı: -201.040 TL.

Sonuç: ETH'den de vergi doğmaz, zarar sonraki döneme devreder.

Üç Aylık Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül)

(Can Bey'in elinde 100.000 TL maliyetli 20 adet ETH var. BTC cüzdanı ise boş).

20 Ağustos Satış: Piyasalar toparlandı ve kalan 20 adet ETH'nin tamamını tanesi 150.000 TL'den sattı. (Toplam Satış: 3.000.000 TL)

Dönem ETH Vergi ve Zarar Mahsubu Hesaplaması:

Maliyet: 20 adet x 100.000 TL = 2.000.000 TL.

Brüt Kâr: 3.000.000 TL - 2.000.000 TL = 1.000.000 TL.

Giderler: İşlem vergisi (3.000.000 x 0,0003 = 900 TL) ve Komisyon (örn: 3.000 TL).

Giderler Düşülmüş Kâr: 1.000.000 - 900 - 3.000 = 996.100 TL.

Zarar Mahsubunun (Düşülmesinin) Uygulanması:

Kanun Teklifi gereği, "Aynı türden kripto varlık alım satımından doğan zararlar" mahsup edilebilir.

Can Bey'in 2. dönemden kalma 402.600 TL BTC zararı ve 201.040 TL ETH zararı vardı.

Dikkat: Sadece aynı tür kripto paranın zararı kullanılabileceği için, bu ETH kazancından yalnızca 201.040 TL'lik ETH zararı düşülebilir. (BTC zararı, ETH kazancından mahsup edilemez).

Net Tevkifat Matrahı: 996.100 TL (Güncel Kâr) - 201.040 TL (Geçmiş ETH Zararı) = 795.060 TL.

Ödenecek %10 Tevkifat (Stopaj): 795.060 TL x %10 = 79.506 TL platform tarafından kesilip vergi dairesine yatırılır

Özetle; devlet kripto yatırımcısına "al-sat yapmaya devam et ama artık kurallar ve vergiler dahilinde" diyor. Düzenlemenin piyasa hacmini nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek olsa da, gri alanların kalkmasının sisteme bir güven getireceği de aşikâr.