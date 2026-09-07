Yeni küresel eksen: Afrika

Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreği kapanırken dünya ekonomisinin ağırlık merkezi sessiz fakat tarihsel ölçekte büyük bir dönüşüm geçiriyor. Soğuk Savaş sonrası dönemin üretim merkezi Asya olurken, enerji dönüşümünün, dijital ekonominin, kritik minerallerin ve genç iş gücünün merkezi giderek Afrika’ya kayıyor. Bugün Afrika artık yalnızca “gelişmekte olan bir kıta” değil; küresel ekonomik sistemin geleceğini belirleyecek stratejik eksenlerden biri hâline geliyor.

Uzun yıllar boyunca Afrika, küresel sistem içinde çoğunlukla yardım, yoksulluk, siyasi istikrarsızlık ve hammadde ihracatı perspektifinden okundu. Oysa son on yılda ortaya çıkan ekonomik, demografik ve teknolojik dinamikler bu algıyı kökten değiştiriyor. Afrika’nın yükselişi yalnızca bölgesel bir kalkınma hikâyesi değil; aynı zamanda küresel kapitalizmin yeni yapılanmasının merkezlerinden biri olabilir. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 18’i Afrika’da yaşıyor. Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre 2050’ye gelindiğinde bu oran yüzde 25’e yaklaşacak ve dünya nüfus artışının yarısından fazlası Afrika kaynaklı olacak. Kıta nüfusunun 2,5 milyara ulaşması bekleniyor. Bu, insanlık tarihindeki en büyük demografik genişlemelerden biri anlamına geliyor.

Fakat Afrika’nın stratejik önemi yalnızca nüfusundan kaynaklanmıyor. Asıl kırılma noktası, dünyanın ihtiyaç duyduğu üç kritik unsurun aynı anda Afrika’da yoğunlaşmasıdır: genç iş gücü, kritik mineraller ve yeni tüketici pazarları. Bu üç unsur birlikte düşünüldüğünde Afrika, 21. yüzyılın en önemli jeoekonomik merkezlerinden biri hâline geliyor.

Bugün Afrika ekonomisinin nominal büyüklüğü yaklaşık 2,8 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor. Küresel ticaretteki payı ise hâlâ görece düşük; dünya ihracatının yalnızca yaklaşık yüzde 2-3’ü Afrika kaynaklı. İlk bakışta bu tablo Afrika’nın küresel sistemde marjinal bir oyuncu olduğu izlenimini verebilir. Ancak rakamların altında çok daha önemli bir gerçek yatıyor: Afrika, küresel ekonomide düşük paya rağmen stratejik yoğunluğu en yüksek bölgelerden biri.

Kıta, dünya kobalt rezervlerinin yaklaşık yüzde 63’üne, tantalum rezervlerinin yüzde 70’ine, platin grubu minerallerin yüzde 79’una ve büyük lityum, manganez, grafit ve bakır rezervlerine sahip. Bu mineraller elektrikli araçlardan yapay zekâ altyapısına, veri merkezlerinden savunma teknolojilerine kadar modern ekonominin temel girdileri durumunda. Başka bir ifadeyle, 20. yüzyılın petrolü neyse, 21. yüzyılın kritik mineralleri de odur ve bu minerallerin merkezi büyük ölçüde Afrika’dır. Ancak bugün Afrika bu rezervlerin yalnızca yaklaşık yüzde 12’sini küresel üretime dönüştürebiliyor. Dolayısıyla kıtanın asıl hikâyesi mevcut gücü değil, henüz kullanılmamış kapasitesidir.,

Afrika artık yalnızca kaynak sağlayıcı değil; küresel enerji güvenliğinin merkezlerinden biri

Enerji dönüşümü Afrika’nın önemini dramatik biçimde artırıyor. Elektrikli araçlar, güneş panelleri, batarya sistemleri, rüzgâr türbinleri ve yapay zekâ veri merkezleri devasa miktarda kobalt, bakır, lityum, nikel ve nadir toprak elementi gerektiriyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre kritik mineral talebinin 2050’ye kadar yüzde 235’e kadar artabileceği öngörülüyor. Bu nedenle Afrika artık yalnızca kaynak sağlayıcı değil; küresel enerji güvenliğinin merkez bölgelerinden biri hâline geliyor.

Çin bu dönüşümü oldukça erken fark etti. Son 15 yılda Çin şirketleri Afrika’da limanlardan demiryollarına, enerji altyapılarından madencilik sahalarına kadar çok geniş bir yatırım ağı kurdu. Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Afrika’ya yönelik finansmanı yüz milyarlarca doları bulurken, Pekin bugün birçok Afrika ülkesinin en büyük ticaret ortağı konumunda. ABD ise özellikle kritik minerallerin tedarik zincirini Çin’e bağımlı olmaktan çıkarmak için Afrika’ya yeniden stratejik önem atfetmeye başladı. Avrupa Birliği de yeşil dönüşüm hedefleri nedeniyle Afrika ile daha derin ekonomik ortaklıklar kurmaya yöneliyor. Dolayısıyla Afrika artık yalnızca bir kıta değil; büyük güç rekabetinin ana sahalarından biri.

Afrika’daki en önemli dönüşümlerden biri dijital ekonomide yaşanıyor. Uzun süre altyapı eksiklikleri nedeniyle dezavantajlı görülen kıta, tam da bu nedenle bazı alanlarda “sıçramalı modernleşme” modeli geliştirdi. Geleneksel bankacılık altyapısı yeterince gelişmeden mobil ödeme sistemleri yaygınlaştı. Banka hesabı olmayan milyonlarca insan doğrudan mobil finans sistemlerine geçti. Bugün Afrika fintech ekosistemi dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olarak görülüyor. Mobil internet kullanımındaki yüzde 10’luk artışın kişi başına düşen geliri yüzde 2,5 artırdığı hesaplanıyor; bu oran dünya ortalamasının üzerinde. Afrika internet ekonomisinin 2025’te yaklaşık 180 milyar dolar, 2050’de ise 700 milyar doların üzerinde ekonomik değer üretmesi bekleniyor. Özellikle Nijerya, Kenya, Güney Afrika, Mısır ve Fas kıtanın dijital merkezleri olarak öne çıkıyor. Bu dönüşümün stratejik anlamı oldukça büyük: Afrika artık yalnızca ham madde sağlayıcısı değil, aynı zamanda dijital hizmet üreticisi olmaya başlıyor.

Kıta içi ticaret artışı Afrika’yı ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik dönüştürecek

Afrika’nın geleceğini belirleyecek en önemli girişimlerden biri ise Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi, yani AfCFTA. Tam anlamıyla işler hâle gelmesi durumunda dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biri ortaya çıkacak. Şimdiden kıta içi ticaret hacmi 192 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Bu dönüşüm kritik çünkü Afrika’nın temel sorunlarından biri uzun yıllar boyunca koloniyal ticaret modelinin devam etmiş olmasıydı. Afrika ülkeleri birbirleriyle değil, eski sömürge merkezleriyle ticaret yaptı. AfCFTA bu yapıyı kırabilir. Kıta içi ticaretin artması sanayileşmeyi, bölgesel üretim zincirlerini, lojistik altyapıyı, yerel para kullanımını ve teknoloji transferini hızlandırabilir. McKinsey ve Brookings analizlerine göre AfCFTA’nın tam uygulanması hâlinde kıta içi ticarette yüzde 35’e varan artış mümkün olabilir. Bu yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir dönüşüm anlamına geliyor.

Ancak Afrika’nın önünde ciddi riskler de bulunuyor. Kıtanın temel sorunu kaynak eksikliği değil; verimlilik, altyapı ve kurumsal kapasite eksikliği. Enerji erişimi hâlâ sınırlı, lojistik maliyetleri yüksek, sanayileşme yetersiz ve eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasında ciddi uyumsuzluklar bulunuyor. Bu nedenle Afrika’nın genç nüfusu aynı anda hem büyük fırsat hem de büyük risk taşıyor. Eğer kıta üretim kapasitesini artırır, sanayileşmeyi hızlandırır, dijitalleşmeyi derinleştirir ve bölgesel entegrasyonu güçlendirirse dünyanın en büyük büyüme motorlarından biri olabilir. Aksi hâlde yüksek nüfus artışı ekonomik baskıyı büyütebilir.

Bugün dünya yeni bir ekonomik coğrafya oluşturuyor. Enerji dönüşümü yeni maden coğrafyaları yaratıyor, yapay zekâ yeni veri ve enerji ihtiyaçları doğuruyor, küresel tedarik zincirleri Çin merkezli yapıdan çeşitleniyor, Avrupa yaşlanıyor ve Çin’in nüfus avantajı azalıyor. İşte bütün bu dönüşümlerin kesişim noktasında Afrika bulunuyor.

Dolayısıyla mesele artık “Afrika yükselecek mi?” sorusu değil. Asıl soru şu: Afrika küresel sistemde hangi rolü oynayacak? Sadece hammadde sağlayıcısı mı olacak, yoksa batarya üreten, veri merkezleri kuran, fintech ihraç eden, dijital hizmet geliştiren, bölgesel üretim zincirleri oluşturan ve kendi sermaye piyasalarını derinleştiren bağımsız bir ekonomik kutba mı dönüşecek?