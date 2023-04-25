Yeni Kuşakların Yöneticilerinden Beklentileri

Kurumlara her geçen gün yeni kuşak çalışanlar katılmaktadır. İlk günlerde henüz deneyimsiz olan yeni kuşaklar, yani Z Kuşağı (1995 – 2010 yılları arasında doğanlar) zaman ilerledikçe bilinçlenmeye, deneyim kazanmaya ve doğal olarak da yöneticilerin onlara olan davranışlarını sorgulamaya başlamaktadırlar.

Bir önceki kuşaklar ise, X (1965 – 1979 yılları arasında doğanlar) ile Y Kuşakları (1980 – 1994 yılları arasında doğanlar) değişimin dikkate almadan, kendilerine davranıldıkları gibi, kendinden sonra gelen kuşaklara aynı şekilde davranmaktadırlar.

Oysa, Z Kuşağı, diğer kuşaklardan farklı olarak daha cesaretli ve risk almaktan da kaçınmamaktadırlar. Kolayca kurumlardan ayrılmakta, gerekirse bir süre işsiz kalmayı göze alarak, yeni iş arayışına girmektedirler.

Bilindiği gibi, çalışanlar genellikle kurumu değil, yöneticilerini terk etmektedirler.

Çalışanların işten ayrılma hızı arttıkça, her yeni çalışanın işi öğrenmesi için geçen zaman, hata yapılması ve benzeri etkenlerden dolayı kurumun maliyeti artmakta ve işin kalitesi etkilenmektedir.

Bu nedenle X ve Y Kuşakları, Z Kuşağının beklentilerini dikkate almalıdırlar. Böylelikle yeni kuşakların kurumlarda çalışma süreleri uzayabilir ve çalışan sadakati artar.

Yeni kuşakların yöneticilerden başlıca beklentileri: