  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Hakan OKAY
  4. Yeni Kuşakların Yöneticilerinden Beklentileri

Yeni Kuşakların Yöneticilerinden Beklentileri

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

Kurumlara her geçen gün yeni kuşak çalışanlar katılmaktadır. İlk günlerde henüz deneyimsiz olan yeni kuşaklar, yani Z Kuşağı (1995 – 2010 yılları arasında doğanlar) zaman ilerledikçe bilinçlenmeye, deneyim kazanmaya ve doğal olarak da yöneticilerin onlara olan davranışlarını sorgulamaya başlamaktadırlar.

Bir önceki kuşaklar ise, X (1965 – 1979 yılları arasında doğanlar) ile Y Kuşakları (1980 – 1994 yılları arasında doğanlar) değişimin dikkate almadan, kendilerine davranıldıkları gibi, kendinden sonra gelen kuşaklara aynı şekilde davranmaktadırlar.

Oysa, Z Kuşağı, diğer kuşaklardan farklı olarak daha cesaretli ve risk almaktan da kaçınmamaktadırlar. Kolayca kurumlardan ayrılmakta, gerekirse bir süre işsiz kalmayı göze alarak, yeni iş arayışına girmektedirler.

Bilindiği gibi, çalışanlar genellikle kurumu değil, yöneticilerini terk etmektedirler.

Çalışanların işten ayrılma hızı arttıkça, her yeni çalışanın işi öğrenmesi için geçen zaman, hata yapılması ve benzeri etkenlerden dolayı kurumun maliyeti artmakta ve işin kalitesi etkilenmektedir.

Bu nedenle X ve Y Kuşakları, Z Kuşağının beklentilerini dikkate almalıdırlar. Böylelikle yeni kuşakların kurumlarda çalışma süreleri uzayabilir ve çalışan sadakati artar.

Yeni kuşakların yöneticilerden başlıca beklentileri: 

  • Katkı sağlayacak geliştirici işler verilmesi
  • Delege edilen işlerde esneklik ve özgür alan tanınması
  • Başarıyı artan sorumluluklar vererek ödüllendirilmesi
  • Bireysel özelliklerini ve yeteneklerini tanımak için birlikte zaman geçirilmesi
  • Düzenli öğrenme ve gelişim olanaklarının sunulması
  • Mentorluk ilişkisi kurulması
  • Yoğun baskıdan uzak ortam oluşturulması
  • Özel alanlarına esneklik tanınması
  • İşe odaklanılması ama eğlenerek çalışmaya da açık olunması
  • “Patron” ve “Ekip oyuncusu” dengesi kurulması
  • “Acemi” gözüyle değil “Meslektaş” gözüyle bakılması
  • Saygı gösterilmesi ve saygının kazanılması
  • Düzenli olarak yapıcı geribildirim verilmesi
  • İyi bir sonuç elde edildiğinde onurlandırma / ödüllendirme yapılması
  • Çalışanlara fırsat eşitliği tanınması
Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kurumsal itibarın ve kurum içi etkili iletişimin çalışanlara etkileri 17 Nisan 2023
Kurumsal İtibar 10 Nisan 2023
İşletmelerde Sürdürebilirlik 03 Nisan 2023
Yeşil Finans 27 Mart 2023
Çanakkale Zaferi ve Günümüze Etkileri 20 Mart 2023
Kadim şehirlerin dokuları 13 Mart 2023
Yönetim Biliminin 5S’i Şimdi Deprem Bölgesi İçin Geçerli 06 Mart 2023
En Temel İhtiyaçlar Gıda, Sağlık ve Güvenlik 27 Şubat 2023
Zor Zamanlarda İletişim 20 Şubat 2023
Deprem Dersi 13 Şubat 2023