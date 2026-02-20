Yeni mezun giremez!

Patronlar bilsin ki; diplomaya geçit veren beceriyi kapıdan kovan, yeni mezundan tecrübe talep edecek kadar vizyonsuzların İK’sında konuşlandığı işletme olmayın. Aman dikkat batabilirsiniz…

Yeni nesil insan kaynakları yönetimi önem kazanıyor. Değişen dünyadaki iK’ların da değişmesi gerektiğini sürekli yazıp, çiziyoruz. Yıllardır İK’ların işletmelere katkılarını ve risklerini inceledim. Öncelikle tezimi sunayım; Türkiye’de pek çok işletme, kendi insan kaynaklarının işgali altındadır.

Eğer İK silolarında CV biriktirip diploma peşinde koşar, kabiliyetleri görecek kabiliyetiniz yoksa yandınız. Hele ki bu yeni çağda işletmenizdeki insanları sevmiyorsanız, insan kaynaklarınız kuruyor demektir. İnsan sevmeyen insan kaynakları olur mu? O kadar çok örneğin tanığı oldum ki şaşarsınız.

İNSANI SEVMEYEN KAYNAĞINI KURUTUR

Eğer siz tecrübe maddesini abartıp iş vermez iseniz yeni mezunlar nasıl tecrübe kazanacak? İş ilanlarına bakın. İnsan kaynakları siteleri ve iş mülakatlarında tuhaflıklar oluşmaya başladı. Nitelikli işsizleri mi ti’ye alıyorlar yoksa bulundukları kurumu mu sabote ediyorlar, anlayan beri gelsin…

Kaldı ki diploma takıntılı İK’cılar şunu kavrayamıyor; “bu kurumun diplomalıya mı kabiliyetliye mi ihtiyacı var?” Eğer kabiliyet peşinde koşuyorsanız, saçma sapan mülakatlardan, beylik geyik sorulardan vazgeçin ve ihtiyaç duyduğunuz kabiliyeti bulup çıkarabilmek için sizin kabiliyetiniz olsun.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

Diploma mı?

Belki hala gerek şarttır ama yeter şart değildir. Dünyada diplomanın önemi azalıyor. Marka okulların diplomaları dahi sorgulanır oldu. Kuruma, şirkete değer üretemeyen diploma, çöp değerindedir artık.

Beceri mi?

Giderek önem kazanıyor. Yeni nesil İK’lar kendilerini “kabiliyet avcısı” şeklinde nitelendirmeye başladı. Diploma aramak nitelik gerektirmez ama kabiliyeti bulup çıkarmak başlı başına kabiliyet.

NOT

TECRÜBE DÜNDEN ÖĞRENMEKTİR, ÖNEMSE AMA ABARTMA

Sürekli dünden öğrenirsen, yarına yer açamazsın. İşe alımda tecrübe arayan İK’cılar bilsin ki siz insanların dününü değil, yarınını işe almalısınız. Tecrübe, o insanın dününü anlatır fakat bugünden yarına uzanacak süreç hakkında sana garanti sunmaz. Bırak, personel senin yarınına hizmet etsin.

İNSAN KAYNAKLARI LÛGATI

DİL: Yabancı dil şartı koşan İK’cı; “başkası istiyor diye” dayatma, sana gereken kabiliyeti kaçırırsın

DİPLOMA: Eylem odaklı değil de söylem odaklı şirketler fazlaca önemser, pozisyona uygun olanı ara

TEST: Kabiliyeti sorgulayacak kadar kabiliyetli İK’cın yoksa sakın gelenlere test uygulamaya kalkma

TECRÜBE: Yeni mezun ancak stajıyla sınırlıdır ve sen onu işe almadığında asla tecrübe kazanamayacak