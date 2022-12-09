Yeni nesil tedarik zincirini kurmak

Dijital dönüşüm süreçlerinin başında en önemli konulardan biri entegrasyondu. Hep şirketlerin içinde silolar halinde bulunan veri ve diğer değer yaratma araçlarının herkesçe kullanılır hale gelmesi ile şirket performansının yükseltilmesinden bahsettik.

Dijitalleşme öncesi dönemde satış ve pazarlama departmanları arasındaki çatışma entegrasyonun değerini açıklar. Aynı sonuca etki etmelerine karşın bütçe için birbiriyle savaşan bu departmanlar kendi kalelerinde yaşarlardı. Kendisini önemli gösteren departman bütçeden daha yüksek pay alacağı için bu departmanlar arasında örtülü ya da açık bir savaş sürerdi. Entegrasyonun sağladığı faydayı, bu departmanları birleştiren şirketler sayesinde gördük. İşin, satışın cironun yaratılması yani sonucu belirlediği ve pazarlamanın satışı artırdığı tek bir sürece bağlanması iyi sonuç verdi.

Günümüzde artık entegrasyon da tek başına yeterli değil. Bütün paydaşların, iş süreçlerinin uçtan uca sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak şekilde hizalandığı modeller oluşturmak gerekiyor. İngilizcede buna alignment deniyor.

Bunu iki olgu üzerinden anlatmak istiyorum.

Hizalanmanın iki boyutu

Birincisi, benim yaşlardakilerin bildiği kaset deneyimine dayanıyor. Kasetlerin içindeki bandın üzerindeki magnetik malzemeyi kafa dediğimiz parçanın okuması ile müzik ya da sesi dinlemek mümkün oluyordu. Kayıtta da, kayıt kafası bu malzemeyi hizalayarak ses işaretlerini kasete yerleştiriyordu. Böylece boş kasedi taktığınızda duyduğunuz hışırtı yerine konuşma veya müzik dinliyordunuz.

O zamanlar, teybin kasedi sarması ya da kasedin güneşte kalma veya magnetik etkiyle bozulması, kasedin içindeki bandın üzerindeki işaretlerin hizalanmasını bozuyor ve sistem çöpe dönüşüyordu. Bugün müzik servislerini kullananların böyle dertleri yok. İnsanlar ücretsiz olarak radyo dinler gibi müzik dinleyebiliyor ya da parasını verip kendi oluşturdukları çalma listeleri ile müzik zevkini yaşayabiliyor. Günümüzde hizalama, bandın üzerindeki işaretleri hizalamaktan çalma listesi oluşturmaya dönüşmüş durumda.

İkinci olgu, meşhur müdür fıkrasındaki gibi beynin mi yoksa terbiyeli ifadesiyle bağırsakların mı bu süreci yöneteceği ile ilgili. Bu da günümüzde tamamen değişmiş durumda. Sadece son yıllarda bilim insanlarının vücudu bağırsakların yönettiğine ilişkin açıklamalarını kastetmiyorum. Artık, uçtan uca bir yönetim sistemi dışında geçerli bir çözüm bulunmuyor. Entegrasyon artık yeterli değil; hizalama vücudun parasempatik sinir sistemi düzeyinde olmak zorunda. Yani yemek pişirirken elinizi yanlışlıkla ateşe değdirdiğinizde beyne ya da bağırsağa sormadan elinizi çekmelisiniz. Ev yanıyorsa beyninizi kurtulma ve yangını söndürme yolları için kullanabilirsiniz ama elinizi yakmamanın daha basit bir yolunu oluşturmak zorundasınız yoksa bu tehdidi düşünmekten iş yapamazsınız.

PepsiCo’nun PepsiCo Labs ile yarattığı yeni nesil iş modeli, bu olgularla anlatmaya çalıştığım hizalanmanın iş hayatına yansımasının iyi bir örneği.

PepsiCo Labs örneği

PepsiCo Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Esra İren’in sorularıma verdiği yanıtları incelerken, sürdürülebilirliğin büyük şirketler için bir hizalanma ve yeni nesil tedarik zinciri oluşturma konusu olduğunu bir kez daha gördüm.

İren, “Startup’lar son 10-15 yılda e-ticaret, sosyal medya uygulamaları ve oyun alanlarında çok daha fazla öne çıkmışladı. Daha yakın zamanda Endüstri 4.0, otomasyon, akıllı fabrikalar, yapay zeka su ve enerji verimliliği, karbon salımının azaltılması gibi konularda talepler arttıkça bu konuda çalışmaya istekli startup’lar için de daha fazla alan açılmış oldu” sözleriyle startup dünyasını değerlendirdikten sonra kendi cephelerindeki durumu, “Özellikle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Paris İklim Anlaşması ve elbette Yeşil Mutabakat ile birlikte sürdürülebilirlik odaklı bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde çok daha hızlı ve daha fazla etki yaratacak şekilde çözümler üretmek durumundayız. Bunun için de startup’lara ihtiyaç var” sözleriyle ifade ediyor.

Bu sözler hizalanmanın dinamiklerine işaret ediyor. Bu hizalanmada yeni fikirlerin oluşturulmasına katkıları olsa da startup’ların asıl faydası sonuca ulaşmayı hızlandırma noktasında ortaya çıkıyor. Hızlandırma, iki farklı hızda çalışan sisteme ya da hızlandırılacak sisteme güç uygulanmasına dayandığı için araya bir arayüz koymak ve doğru yönde hızlanmak için bir direksiyon eklemeyi gerektiriyor. PepsiCo bunu PepsiCo Labs ile yapıyor. İren, “PepsiCo Labs, PepsiCo'nun büyümesini sağlayacak ve verimliliğini artıracak çığır açan startup şirketleri belirleme ve onlarla iş birliği yapma işlevi gören teknoloji girişim kolu olarak bize büyük bir fayda sağlıyor” diyor. Böylece startup’ların dinamizmini asıl işin sürdürülebilirliği ile bütünleştiren bir formül ortaya çıkıyor.

Bu da, PepsiCo gibi büyük şirketler kadar belirli bir alanda çok güçlü olmalarına karşın işin aslını bilme konusunda genellikle zayıf olan startup’lara da fayda sağlayacak bir formül.

Püf noktası

Yeni nesil tedarik zincirini kurmak için yeni iş süreçlerini hizalanma boyutuyla anlamak gerekiyor. Çevrimiçi müzik servislerinin yarattığı değişim ve meşhur müdür fıkrasındaki beyin-bağırsak ikilemini bize bu değişimi anlamada yol gösteriyor.

Güncel müzik dinleme pratiğinin sağlıklı işlemesi için talep ettiğiniz içeriğe sahip bir müzik tedarikçisi, kaliteli bir bağlantı, iyi bir cihaz –ki bu genellikle cep telefonu oluyor- ve mobilken müzik dinlediğinizi düşünürsek iyi bir kulaklık gerekiyor. Bunları sağlayan şirketler günümüzde tek bir şirketin parçası değil ama birlikte sağlıklı bir şekilde müzik dinlemenize olanak tanıyor.

Günümüzde bunu anlayan şirketler ya da yönetimler, kendi geleneksel yapıları ile yeni dinamikleri yaratan unsurları bir araya getirerek bu tür ekosistemler kurmaya çalışıyor. Bunu sağlıklı bir hizalanma ile gerçekleştirebilenler gelecekte de var olma şansına sahip. Yapmayanların ise ciddi sıkıntılar yaşayacağı aşikâr.