Yeni nesil verimlilik algoritması

Yeni dünya, maksimum kâr odaklı algoritmaları değil, çoklu disiplinleri okuyabilen zekâyı ödüllendiriyor. Zira her verimlilik hamlesi tasarruf değil, bazen çöküştür.

Yapay zekâ çağında verimlilik, sadece “az harca, çok kazan” formülüyle açıklanabilecek bir konu değil. Verimliliğin ölçüsü; kaç personel tasarrufu yaptığınız, hangi süreçleri kısalttığınız ya da kaç adımı atladığınızla belirlenemez. Çünkü veri çağında; verimlilik yalnızca çıktı odaklı değil, süreç odaklıdır.

Süreç zekâsı ve insan uyumu yeni ölçülerdir. Ve en önemlisi; yanlış soruna yazılmış doğru kod, yine de boşa gider. Akıl Dışı Tasarruf Kodları, baş belası olacaktır. Verimliliği yalnızca maliyet kısarak tanımlayan kurumlar, bir süre sonra satışlarının da “verimli” şekilde azaldığını görecektir.

VERİ OKUMAYAN YZ, SATIŞ DURDURAN MÜDÜR GİBİ

Tıpkı 16’lık notaları fazla bulup senfoniye stajyer kemancı yerleştiren verimlilik danışmanı gibi… Doğru sesleri susturursan, çıkan melodi susturulmuş umutlara döner. Yapay zekâdan çıkacak sonuç; hangi veriye, hangi bağlama, hangi ritme yazıldığını bilmeden algoritmaya teslim edilen bir kurum…

Kurumsal sistemlerde YZ; gider kalemlerini kıyaslayabilir, görev sürelerini hesaplayabilir, personel performansını puanlayabilir. Ancak şunu asla ölçemez: Bir çalışanın şirkete kattığı ilham, ekibin kimyası ya da kurum kültürüne etkisi. Oysa verimlilik; insanla algoritmanın buluştuğu yerde doğar.

2 SORU İKİ CEVAP / YZ çağı verimliliğine dair…

YZ ne zaman verimlilik riski oluşturur?

Algoritmalar yalnızca bütçesel azamiye odaklandığında; duygusal zekâyı, organizasyonel öğrenmeyi, liderliği ya da esnekliği dışarda bırakır. Oysa verimlilik; insanlar arası akışkanlığı, dayanıklılığı içerir.

Bitmemiş senfoniler neden YZ için uyarıdır?

Çünkü her süreç, tamamlanmamış bir yapıdır. “Yarım kalanı” doğru yorumlamayan yapay zekâ, “eksik bilgiyle karar verme” riskine düşer. Oysa insan sezgisi, durakların melodisini hissedebilir.

not/ İnsan unsuru çıkarıldığında kurum, koddan ibarettir

Hayat, maksimumlarda değil, bağlam içinde kurulan dengelerde yaşanır. Tıpkı senfonideki sus (es) işareti gibi; bazen durmak, bir süre sessiz kalmak gerekir. YZ çağında asıl mesele, algoritmanın verim değil anlam üretmesidir. Eksik ses, çoğu zaman bütünlüğün parçasıdır. İnsansız KOD, kıyametin olur.

YZ LÛGATI

Algoritmik Verimlilik: Sadece sayısal optimizasyona dayalı, bağlamdan kopuk süreç iyileştirme

Sub-optimal Karar: Mükemmel olmayan ama sürdürülebilir ve bağlamla uyumlu karar

Veri Körlüğü: Yalnızca ölçülebilir olana odaklanmak, görünmeyeni yok saymak

Senfoni Sendromu: Fazlalık zannedilen parçaların aslında bütünün anlamını taşıdığı durum

Sustalı Akıl: Kararın zamanlamasını, sadece veri değil sezgiyle yapan lider refleksi