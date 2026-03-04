Yeni savaşın yan etkileri

En kötü alt senaryoda (fiili blokaj / ağır altyapı hasarı) petrolde 160 dolar üzerine sıçrama da olabilir. Bu seviyeler artık sadece benzin fiyatı demek değildir; küresel ekonomide maliyet omurgasının kırılması anlamına gelir.

Kısa senaryoda petrol şokunun “kötü” tarafı enflasyonu yeniden canlandırması; “iyi” tarafı ise süre kısa olursa merkez bankalarının bunu yönetilebilir bir sapma olarak görüp ekonomiyi tamamen boğmaması olur.

ABD-İsrail ile İran arasında başlayan çatışma, klasik “bölgesel gerilim” kategorisinden çıkarak küresel ekonominin tam kalbine temas eden bir şoka dönüştü. Çünkü bu coğrafyada atılan her adımın doğrudan bağlandığı yer, enerji arzının ve ticaret geçişlerinin düğüm noktalarıdır. Bugün piyasanın esas okuduğu şey, “kim kime ne yaptı?”dan çok şudur: Akış bozulacak mı? Akışı bozan şey bazen bir füze değil, bazen bir sigorta poliçesi, bazen bir hava sahası kapanması, bazen de navlun fiyatına eklenen “savaş primi”dir. Bu yüzden çatışmanın ekonomik etkisini tek bir kalemde ölçemezsiniz; petrol fiyatından enflasyona, büyümeden borsalara, turizmden dış ticarete kadar zincirleme yayılır.

Başlangıç seviyelerini doğru koymak önemli. Haftaya 76-79 dolar seviyesinde ve savaş korkusuyla başlayan Brent petrolün akıbeti hepimizi ilgilendiriyor. Aynı anda kıymetli metallerde güncel spot fiyatlar oldukça yüksek bir seviyeye taşınmış durumda: Altın haftaya 5.300 doların üzerinde başladı, gümüş ise 95 doları zorluyor. Platin 2.400 doları, paladyum 1.900 dolarları deniyor. Eski şablonlarla konuşmanın anlamı kalmadı; senaryo konuşacaksak bugünkü seviyeler üzerinden konuşacağız.

Hürmüz’de geçişin pahalanması tüm ekonomiye yayılıyor

Bu resimde kritik düğüm noktası Hürmüz Boğazı. Küresel petrol akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu dar geçit, fiziksel olarak kapanmasa bile “geçişin pahalanması” yoluyla fiili bir kısıt yaratabilir (bu yazıyı kaleme aldığımda geçit açıktı). Zaten savaş dönemlerinde asıl belirleyici çoğu zaman “tam kapanma” değil, tanker trafiğinin yavaşlaması, sigorta kapsamının daralması, savaş riski primlerinin sıçraması ve navlun maliyetinin artması. Bu maliyet, petrolün varil fiyatına ekleniyor; ama orada kalmadan, tüm ekonomiye yayılıyor. Çeşitli analist senaryoları, saldırılar sınırlı kalırsa sadece korku primiyle 5 ile 10 dolar arasında, hareketin mümkün olduğunu; çatışma genişler ve tanker trafiği/altyapı sıkıntıları etkilenirse petrolün 20 dolar artışın üzerine taşınabileceğini vurguluyor.

Tam bu noktada iki senaryoyu birbirinden ayırmak gerekir: Kısa senaryo (0–3 ay) ve uzun senaryo (3 aydan uzun). Çünkü ekonomi belirsizliğin süresine tepki verir; süre uzadıkça etki lineer değil bileşik hale gelir.

Kısa senaryoda (0-3 ay), Hürmüz tamamen kapanmaz; ancak risk primi yükselir, geçişler yavaşlar, sigorta ve navlun pahalanır, hava sahalarında kısmi kapanmalar sürer. Bu durumda petrol tarafında baz senaryo, Brent’in 80-95 dolar bandına kaymasıdır.

Çatışmanın kısa dönemde enerji altyapısına veya tanker trafiğine daha sert dokunduğu alt senaryoda petrolde 95-110 dolar bandı konuşulabilir; fakat bu bant kısa senaryoda “kalıcı denge” değil, dalgalanmanın üst sınırı olur. Bu, petrol şokunun küresel enflasyona etkisi, kısa senaryoda +0,6 ile +1,0 puan aralığında; küresel büyümeye etkisi ise -0,4 ile -0,8 puan aralığında okunabilir. Yani dünya büyümesinin %3 civarında seyrettiğini varsaydığınızda, kısa senaryoda %2,2-2,6 bandına doğru bir zayıflama mümkün. Bu şokun “kötü” tarafı enflasyonu yeniden canlandırması; “iyi” tarafı ise süre kısa olursa merkez bankalarının bunu yönetilebilir bir sapma olarak görüp ekonomiyi tamamen boğmaması olarak beklenebilir. Ama faiz indirimi hayali kuranların iştahı bir süre kesilir: Çünkü enerji, enflasyonla mücadelede her zaman en kötü yerden vurur.

Belirsizlik arttıkça portföyler korunma ister

Kıymetli metallerde kısa senaryoda hikâye net: Belirsizlik arttıkça portföyler korunma ister. Bugünkü bazlarla konuşursak; altının 5.450-5.800 dolar bandına yönelmesi kısa senaryonun tipik refleksidir. Gümüş için 101–111 dolar bandı uzmanlar için makul gözüküyor. Platin tarafında 2.480–2.720 Dolar görülebilir diyenlerin yanında, paladyumda ise arz/talep dinamikleri daha karmaşık olduğundan yükselişin daha sınırlı kalacağını ve 1.880–2.060 Dolar bandında seyredeceği düşünülüyor. Ancak gerginlik bir anda sona erer ise kazançların önemli bir kısmı geri verilebilir. Dikkatli olmakta fayda var.

Finansal piyasalarda kısa senaryonun tipik çıktısı “riskten kaçış”tır: küresel hisse endekslerinde %5-12 düzeltme; gelişmekte olan piyasalarda %10–15 düşüş olasılığı var. Aynı anda enerji ve savunma hisseleri pozitif ayrışırken, bankacılık, havacılık, turizm ve sanayi hisseleri baskı görecek gibi gözüküyor. Kredi risk primleri kısa senaryoda +50–120 baz puan genişleyebilir; bu da finansman maliyetini yükseltip yatırım iştahını törpüler. Ancak çatışma kısa kalırsa “şok ve normalleşme” döngüsüne yaşanabilir.

Uçuş iptalleri ve seyahat tarafında kısa senaryoda zarar elle tutulur olacak: Hava sahası kapanmaları, rota uzamaları ve sigorta maliyetleri nedeniyle kapasite daraltabilir. Kısa senaryoda uçuş kapasitesinde %20–35 daralma ve üç ay içinde küresel turizm gelirlerinde 80–120 milyar $ kayıp makul bir aralıktır. Bu kaybın önemli kısmı sadece tatil turizminden değil, iş seyahati ve aktarmalı uçuş ağının bozulmasından gelecektir. Aynı dalga uluslararası etkinlik ve fuar ekonomisine çarpabilir: katılımcı iptalleri, lojistik gecikmeler, sponsor geri çekilmeleri vs gibi gelişmeler otel, restoran, şehir içi ulaşım ve perakende zinciriyle çarpan etkisi yaratabilir.

Dış ticarette kısa senaryonun temel mekanizması navlun olacak. Navlun maliyetleri %15–25 artabilir; teslim süreleri uzayabilir, stoklama davranışı artabilir, işletme sermayesi ihtiyacı yükselebilir. Bunun küresel ticaret hacminde %1,5–2,5 daralma yaratması ve 250–400 milyar $ düzeyinde ticaret kaybı üretmesi mümkün. Enerji ithalatçısı ülkeler için bu çift darbedir: hem enerji faturası artar, hem ithalat maliyeti yükselir.

Uzun senaryoda (3 ay+) ise hikâye tamamen değişir. Çünkü burada artık “korku primi” değil, “yapısal maliyet” konuşulacak. Hürmüz’de kalıcı aksama, tanker trafiğinde uzun süreli yavaşlama veya sigorta primlerinin taşımayı fiilen sınırlaması halinde Brent’in 110–160 Dolar bandına yerleşmesi mümkün; en kötü alt senaryoda (fiili blokaj / ağır altyapı hasarı) 160 dolar üzerine sıçrama da olabilir. Olmasa daha iyi tabii.

Bu seviyeler artık sadece benzin fiyatı demek değildir; küresel ekonomide maliyet omurgasının kırılması anlamına gelir. Uzun senaryoda küresel enflasyona olumsuz katkı +1,8 ile +3,0 puan, küresel büyümeye olumsuz katkı -1,5 ile -2,5 puan aralığına genişler. Bu, baz büyüme %3 iken dünyanın %0,5–1,5 gibi bir banda düşmesi demektir: yani stagflasyon netleşir. Merkez Bankaları için seçenekler keskinleşir: faizi indirirse enflasyon kaçar; sıkı kalırsa büyüme boğulur.

Kıymetli metaller uzun senaryoda “korunma”dan “sigorta”ya evrilir. Altının 5.900–6.700 Dolar bandına taşınması uzun senaryonun en önemli beklentisi diyebilirim. Gümüşte 113–136 Dolar bandı mümkün olabilir; platin 2.720–3.190 Dolar aralığına itilebilir. Paladyum tarafında ise uzun senaryoda iki kuvvet çarpışacak: emtia sepeti ve güvenli liman talebi yukarı iterken, endüstriyel/döngüsel talepte zayıflama aşağı çeker; bu nedenle paladyum için daha temkinli bir uzun senaryo bandı 1.970–2.240 Dolar olarak seslendiriliyor. Burada asıl kritik nokta şu: uzun senaryoda altın ve gümüş, sadece “savaş var” diye değil, “enflasyon kalıcılaşıyor” diye alınacak; bu da talebi daha yapışkan hale getirecek.

Finansal piyasalarda uzun senaryo, “düzeltme” değil “yeniden fiyatlama” üretir. Küresel hisse endekslerinde %15–30, gelişmekte olan piyasalarda %25–40 düşüş ihtimali var; kredi risk primleri +200–400 baz puan genişleyebilir. Bu seviyede bankacılık hisseleri iki nedenle baskı görür: birincisi kredi geri dönüş riskinin artması yani NPL dinamiği, ikincisi finansman maliyetinin yükselmesi. Uzun senaryoda küresel kredi büyümesi 2–4 puan yavaşlayabilir; takipteki kredi oranları 1–2 puan artabilir. Bu, reel sektöre kredi kanalının daralması demektir; yani enerji şoku finansal kanaldan büyümeye ikinci kez vurur.

Sigortacılık ise uzun senaryonun “gizli merkez bankası” gibidir: riski fiyatlayarak ticaretin maliyetini belirler. Uzun senaryoda deniz taşımacılığında savaş riski primleri nedeniyle sigorta maliyetlerinin %50 'nin üzerinde artması; hava taşımacılığı poliçelerinde %30–60 pahalılanma görülmesi mümkün. Bu artış, reasürans maliyetlerini de yukarı itebilir ve sigorta şirketlerini teminat daraltmaya zorlayabilir. Sigortanın pahalılaştığı yerde ticaret yavaşlar; ticaret yavaşladığında büyüme düşer. Bu yüzden uzun senaryoda “Hürmüz kapandı mı?” sorusuna, “sigortalar ne durumda ?” sorusunu da eklemek gerekir.

Turizm ve seyahatte uzun senaryo, kalıcı yara üretebilir: hava sahası risk algısı kalıcılaşır, aktarma merkezleri zayıflar, bilet fiyatları yükselir, iş seyahatleri ertelenir. Küresel turizm gelirlerinde yıllık bazda 300–500 milyar Dolar kayıp, MICE (toplantı-kongre-fuar) ekonomisinde %30–50 gelir düşüşü olasılık dahilinde. Bu kayıp, sadece otel ve havayolu bilançosu değildir; şehir ekonomilerinde istihdam, vergi geliri ve hizmet sektörü canlılığının zayıflaması demektir.

Dış ticaret, uzun senaryoda doğrudan hedeftir maalesef. Navlun maliyetlerinde %40–60 artış; teslim sürelerinin uzaması; stoklama davranışı ve tedarik zinciri güvenliğinin bozulması, küresel ticaret hacminde %5–7 daralma yaratabilir. Bunun parasal karşılığı 1–1,5 trilyon Dolar düzeyinde ticaret kaybıdır. Enerji ithalatçısı ülkelerde cari açık/GSYH oranının 2–4 puan arasında artması mümkün; bu da kur baskısını, kur üzerinden enflasyon baskısını ve finansman ihtiyacını büyütebilir.

Bu resimde “en çok kim etkilenir?” sorusunun cevabı, enerji bağımlılığı ve dış finansman ihtiyacının birleşimidir. En kırılgan grupta Türkiye, Hindistan, Pakistan, Almanya, İtalya ve Güney Kore öne çıkar: enerji ithalatı yüksek, sanayi/lojistik bağımlılığı güçlü ve fiyat şoklarına hassas ekonomiler. Çin ve Japonya orta riskte görülebilir: ithalat bağımlılıkları yüksek olsa da rezerv/finansman kabiliyetleri tampon sağlayabilir. Görece avantajlı tarafta ise enerji üretimi nedeniyle ABD, Kanada, Norveç ve Brezilya gibi ülkeler bulunur; ancak onlar da küresel talep düşüşünden tamamen kaçamaz—sadece ilk şoku daha iyi absorbe edebilir.

Petrol 110 doların üstüne yerleşirse ‘makro şok’ başlar

Ekonomi savaşın kendisini değil, savaşın maliyetini ve süresini fiyatlar. Kısa senaryoda maliyet şoktur ve geri alınabilir; uzun senaryoda maliyet yapısallaşır ve makro dengeler yeniden yazılır. Haftaya Brent’ petrolün 76 dolar ile başlaması, piyasanın hâlâ “Hürmüz Boğazı’nda tam kapanma”yı baz almadığını gösteriyordu; ama altının 5.300 doların üzerinde başlaması, yatırımcının zaten yüksek bir belirsizliği fiyatladığını da söylüyor. Bu yüzden izlenecek olan belli: Hürmüz’de kalıcı aksama emareleri güçlenir ve petrol 110 doların üzerindeki bir banda yerleşirse, o gün “haber şoku” biter, “makro şok” başlar; altın ve gümüşteki talep de o zaman sadece korkunun değil, enflasyonun sigortasına dönüşür.