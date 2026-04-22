Yeni üretim bantları kurulurken ağır borç bilançoları zorluyor

Yüksek faiz ikliminde net borcunun FAVÖK’e oranı 3’ü aşan 22 sanayi şirketi, aldığı krediyi üretim kapasitesini katlayacak güçlü bir büyüme kaldıracına dönüştürmeyi hedefliyor. Bu cesur yatırımlar yarının güçlü kâr potansiyelini işaret etse de, kurulacak yeni çarkların beklenen nakdi üretememesi halinde bilançoyu dibe çekmeye aday bir risk olarak orta yerde duruyor.

Piyasada “borçlu şirket eşittir riskli şirket” algısının bir temeli olsa da finansın dar koridorlarında asıl sorulması gereken soru şudur: Yüksek kredi kasada mı eriyor, yoksa yeni üretim bantlarına dönüşüyor mu? Listede yer alan firmalara baktığımızda, yatırım harcamaları amortismanı 11’e katlayan Barem Ambalaj veya 10 katına yaklaşan Yayla Gıda, o yüksek borçları günü kurtarmaktan ziyade, yarının kapasite artışını inşa etmek için çektiğini görüyoruz. Bu şirketler, yüksek faiz ateşine rağmen o korkutucu borcu büyüme kaldıracı olarak kullanma cesareti gösteriyor. Peki listedeki şirketlerin hepsi kurdukları şantiyeden zaferle çıkmayı başarabilecek mi?

Yatırım harcamaları yüksek şirketler

Listede yer alan Barem Ambalaj, son üç yıl 210 milyon dolar yatırım harcamasına gitti. Tutarın 143 milyon doları Konya’daki kâğıt fabrikasına, 41 milyon doları inşası süren kojenerasyon tesisine, kalan kısmı ise Tire ve Gaziantep tesislerindeki modernizasyona yönlendirildi. Şirketin 2022’de 17 milyon dolar olan net borcu 2025’te 148 milyon dolara yükseldi.

Yayla Gıda, amortismana göre yatırım harcaması en yüksek ikinci şirket. Niğde’deki fabrika yatırımında sona yaklaşırken, 14 üretim hattından 13’ünün testi tamamlandı. Bu hatlarda üretilecek ürünler mayıs ayında piyasaya verilmeye başlanıyor. Tortilla ve masa unu üretimi yapacak son hat ise haziranda aktive edilecek.

Net borcu yüksek şirket

Listedeki Parsan’ın net borcu FAVÖK’ün 32 katına yaklaşıyor. Dilovası’ndaki yatırımları için aldığı teşvik kapsamında 343,4 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl gelirini %20 büyüten şirket, dönem sonunda zarar etti. Eylül 2023’te 152,50 TL’ye kadar çıkan fiyatı bir daha o seviyeyi göremedi.

ZEYNEP’E SOR

SOMUT ŞİRKET Mİ, DİJİTAL TEMA MI?

Somut şirket; somut varlık, düzenli nakit, kâr payı, değerleme kolaylığı. Hantal yapı, fiziksel masraf, bölgesel sınır, çalışan yükü, regülasyon baskısı.

Dijital tema; sınırsız ölçek, yüksek marj, küresel erişim, hızlı adaptasyon, yenilik. Sert dalgalanma, kopya riski, siber tehdit, soyutluk, hızlı eskime.

Başarılı maliyet yönetimi ve azalan finansman gideri net kârın artmasında etkili oldu

Kocaer Çelik’in gelirini düşürmesine rağmen kârı nasıl oluyor da artıyor? ● Orhan Ilgaz

Orhan, geçtiğimiz yıl Kocaer Çelik’in satışları %4 azalarak 24,1 milyar TL’ye geriledi. Bununla birlikte net kârı %336 artışla 473,5 milyon TL’ye ulaştı. Bu başarıda maliyetlerin cirodaki kayıptan daha fazla düşmesinin etkisi bulunuyor. Başarılı maliyet yönetimi şirketin kâr marjını genişletti. Öte yandan diğer faaliyet gelirlerindeki artış ve net borcun %38 azalması bilançoyu desteklerken, düşen finansman gideri kârı yukarı çekti. Sektörel durgunlukta operasyonel verimliliğe odaklanan şirketler pozitif ayrışsa da artan satışla birleşebilmeli.

Tortilla üretecek hat haziranda devrede. Yılın ikinci yarısında yatırım tamamlanıyor

Yayla Gıda’nın Niğde’deki fabrikası tam kapasiteyle devrede mi? ● Ümit Alperen

Ümit, Yayla Agro Gıda Niğde tesisinde planladığı 11 üretim hattından 10’unu seri üretime hazır hale getirdi. Daha önce devreye aldığı 7 hatta ek olarak 3 yeni bandın testleri bitti ve ürünler mayısta raflara çıkıyor. Öte yandan, tortilla üretecek sonuncu hat haziranda faaliyete geçecek. Gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte glutensiz makarna ve sağlıklı atıştırmalık gibi katma değerli ürün grupları, pazar payını genişletmesine olanak tanıyacak. Şirket yılın ikinci yarısında tam kapasiteye ulaşmayı hedeflerken operasyonel kârı büyütmeyi amaçlıyor.

YATIRIM FONLARI

GIH fonu gıda ve içecek hisselerine yatırım yaparak getiriyi büyütmek istiyor

Allbatross Portföy’ün yönettiği Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (GIH), geçtiğimiz yıl yatayda dalgalı bir seyirle hareket etti. Fiyat yılbaşından itibaren yükselen bir eğilim sergiledi. Bu sürede fonun büyüklüğü inişli çıkışlı bir seyir izlerken, şimdilerde 10,28 milyon TL büyüklüğe sahip. Mart ayına göre hacmi hafif artış gerçekleştirdi. Fonun portföyünün %88,18’i hisse ve %11,82’si fondan oluşuyor. Hacmi sınırlı olan GIH fonunda kasım ayında 33,2 milyon TL gibi hacmine göre hayli yüksek bir para çıkışı gözlendi. Sonrasındaki aylarda ise düşük miktarlarda giriş ya da çıkışlar yaşandı. Nisanda çıkan para tutarı 422 bin TL. Gıda sektöründeki hisselere odaklanarak yatırımda bulunan GIH, 6 risk değerine sahip. Bir yılda %43,34 getiri sağladı. Tarım gıda fonların ortalama getirisi ise %35,74 oldu.

TAHVİL

Akdeniz Faktoring, piyasadan TLREF + %4,5 faizle 50 milyon TL borçlandı

Akdeniz Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 20.04.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+4,5 düzeyinde bulunuyor. 190 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 27.10.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 20 Nisan itibarıyla TLREF %39,88 seviyesinde bulunuyor. Akdeniz Faktoring’in verdiği %4,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFAKDNE2621 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÖZYAŞAR TEL

Üç farklı para cinsinden iş bağlantısı gerçekleştirdi. Sevkiyatlar mayıs ve haziranda

Özyaşar Tel ve bağlı ortaklıkları, yurt dışındaki müşterilerinden galvanizli tel ile yüksek katma değerli ürünler için toplam 2,69 milyon dolar, 3,15 milyon euro ve 1 milyon sterlin tutarında sipariş aldı. Toplam tutar yaklaşık 347,5 milyon TL’ye denk geliyor. Tutar yıllık gelirinin %4,81’i seviyesinde bulunuyor. Sağlanan siparişlerin sevkiyatlarının mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Uluslararası pazarlardaki operasyonel varlığını farklı para birimleri ile tahkim eden firma, geçtiğimiz yıl gelirini %16 geriletirken dönem sonunda zarar yazdı.

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ

Almanya’daki bağlı ortaklığı üzerinden GES projesine sahip firmayı satın alıyor

Gülermak Ağır Sanayi’nin %100 iştiraki Gülermak Renewables Almanya’daki yenilenebilir enerji yatırımlarına ivme kazandırmayı hedefliyor. İştirak, tahmini 91 MW kurulu güce sahip tarımsal güneş enerjisi santrali geliştiren Orrön Kastorf firmasının tamamını 4,7 milyon euroya almak üzere sözleşme imzaladı. Gerçekleştirilen adımla birlikte Gülermak Ağır Sanayi, Avrupa pazarındaki sürdürülebilirlik hedefini doğrudan bir proje alımıyla somutlaştırıyor. Avrupa’nın zorlu enerji regülasyonlarında sıfırdan başlamak yerine hazır projeye yönelmek, zaman kazandırıyor.

PASİFİK GMYO

Projenin son fazı için gerekli ruhsatı aldı. Bölümlerin satışı yıl sonunda başlıyor

Pasifik GMYO, Yenimahalle’deki Merkez Ankara projesinin son etabını oluşturan ofis ve ticari bölümler için yapı ruhsatını aldı. Toplam 274 bin metrekare inşaat alanına ve 1.562 bağımsız bölüme sahip etabın inşasına başlanacağı ifade edildi. Projedeki ünitelerin 2026 yılının sonunda satışa sunulması planlanıyor. Şirket, portföyündeki en hacimli projelerden birini ticari bir değere dönüştürmek için harekete geçmiş oldu. Gayrimenkul sektöründe elde tutulan arazilerin uzun süre proje düzeyinde kalması zaman kaybı olarak değerlendirilir. Firma 2025’te gelirini %53 düşürdü.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Büyük Şefler’de fiyat aralıktan bu yana düşüyor. Fonlar paylarını azaltıyor

Büyük Şefler’de fonlar satış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %9,47 ile toplamda 3,25 milyon lot azalarak 31,07 milyona indi. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı 16’den 12’ye geriledi. GHS fonu 967,9 bin lot ile en fazla satışı yaparken, THF fonu 625 bin lot ile en yüksek alımı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 2 kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi Deniz Yatırım 20,28 TL ile verdi. En düşük öneri 15,20 TL ile İntegral Yatırım’dan geldi.