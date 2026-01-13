Yeni yıl konser geleneğini oluşturacak bir adayımız var

Herkesin yeni yılı kendisine. Benim için daha çok yarattığı müzik coşkusudur örneğin. Yılbaşı için bestelenmiş eserlere hayranlığım büyüktür. Bu açıdan yeni yılı karşılama günleri bende çokça müzik ile karşılık bulur. Radyolar yılbaşı müzikleriyle şenlenir. Sayıları artan yılbaşı filmleri daha çok müzikleriyle etkiler beni. Hele de yıllar öncesinden alışkanlığım, televizyonda TRT-2’den takip ettiğim Viyana Filarmoni’nin yeni yıl konseri. İlki 1939’daydı, yıllar içinde ünü dünyaya yayıldı. Şimdi pek çok ülkede sayesinde yeni yıl konserleri var. Müziğe kattığı değerle haklı takdir toplayan iş insanı, sivil toplum gönüllüsü Oya Narin’in önderliğinde başarılı hizmetlere imza atan Lila Müzik de geçen Aralık ayında çok iyi hazırlanılmış bir yeni yıl konseri düzenledi, İstanbul Kadıköy’de Süreyya Operası’nda. Piyanistlerin muhteşem yorumları yanında “geceye özel Nihavent Longa” büyük alkış aldı.

İçinde bulunduğumuz yıla giriş, Türkiye’de yılbaşı kutlamalarının başlangıcının da 100’üncü yılıydı. Miladi takvim, 26 Aralık 1925’te kabul edilmiş, ilk resmi kutlama mesajı da 1926’ya ilişkin verilmişti. 1 Ocak tarihinin resmî tatil olması için 1936 yılı beklenecekti.

Hemen üç sene sonra, yani 1939’un 31 Aralık günü Viyana Filarmoni, ilk yeni yıl konserini verdi. Konserin çıkış nedeni çok tartışıldı sonraki yıllarda. Viyana Filarmoni’nin başlangıç konseri Nazi Almanyası’nın 10 Ekim 1939’da başlattığı Kriegswinterhilfswerk (Savaş Kış Yardım Fonu)’na yardım için düzenlenmişti (1945’e kadar her yıl sonu konserinin geliri söz konusu fona aktarıldı).

Şimdilerde bu tartışmaların çok ilerisinde orkestranın yeni yıl konserleri. Strauss Ailesi’nin görkemli müzikleriyle büyüdü, dünyaya mal oldu. Her coğrafyadan milyonlarca takipçisi var. Sanat turizminin en iddialı gezilerinden Viyana’daki konserin biletleri yok satıyor, 100’ün üstünde ülkede yayınlanıyor. Farklı şehirlerde benzeri çok sayıda konser etkinliği de zamanla Viyana Filarmoni’den ilham aldı. Pek çok ülkede gönülleri ısıtan yeni yıl konserleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Türkiye’de de yeni yıl konser geleneğini üstlenmeye bir aday çıktı bu yıl. Viyana Filarmoni 2026’yı, tarihinde ilk kez Yannick Nézet-Séguin’in yönettiği konserle karşılarken, ülkemizin bir güzide kurumu da seçkin bir konser ile yeni yıl heyecanlarına renk kattı. Lila Müzik, gelenekselleştirmeyi hedeflediği Lila Müzik ile Yeni Yıl Konseri’ni, 20 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul Kadıköy’de Süreyya Operası’nda gerçekleştirdi.

Lila Müzik Yapım Koordinatörü Dilek İçinsel’in açılış konuşmasıyla başladı yeni yıl konseri. Gecenin piyanistleri Birsen Ulucan, Toros Can ve Emre Şen; Purcell’den Chopin’e, Rachmaninoff’tan Bartók’a, Scriabin’den Ligeti’ye ve Metallica’ya uzanan eserler ve renkli bir repertuvarla dinleyicileri 1600’lü yıllardan günümüze uzanan bir yolculuğa çıkardı. Bir yeni yıl konserine çok uygun bir sürpriz de vardı etkinliğin son kısmında. Uğraş Durmuş, Osmanlı döneminde açılan ilk konservatuvar olan Darülelhan’ın keman öğretmenlerinden Kevser Hanım’ın çok sevilen eseri Nihavend Longa’yı, bu konser için üç piyanistin altı el olarak seslendirmesi amacıyla özel olarak yeniden kaleme almıştı. Üç piyanistin ilk kez birlikte büyük bir coşkuyla icra ettiği bu eser, büyük beğeni topladı, alkışlarla iki kez seslendirildi.

Klasik müziğin önde gelen sanatçılarının albümlerini 26 yıldır yayımlıyor Lila Müzik. Ustaların; Ayla Erduran, Cemal Reşit Rey, Gülsin Onay, Verda Erman, Aydın Karlıbel, Emre Şen, Ulucan Kardeşler, Toros Can, Pelin Halkacı Akın, Şirin Pancaroğlu ve Borusan Quartet gibi Türkiye’nin önemli yorumcu ve bestecilerinin eserlerini kayıt altına alarak müzik hafızamızın oluşmasına katkı sunuyor. Türkiye’nin sanatçılarının albümlerini yayımlamaya, arşivlerde kalan kayıtları gün ışığına çıkarmaya ve genç kuşak müzisyenlerin çalışmalarını müzikseverlerle buluşturmaya kararlılıkla devam ediyor.

Biletlerin günler öncesinden tükenmesi sevindirici ve ilerisi için umut vericiydi. Kuruluşunun üzerinden geçen 26 yılda müziğe sunduğu yüksek değerde hizmetleriyle takdir toplayan Lila Müzik, sanatsever kurumların desteğiyle, uzmanlığını yeni yıl konserlerinde de gösterebilir, sanat şehri unvanı yolculuğunda İstanbul'a, sadık bir yol arkadaşı armağan edebilir.

Uğraş Durmuş’un Kevser Hanım’ın eseri Nihavend Longa üzerinden yaptığı sürpriz, izleyicisinden büyük beğeni aldı.

Üç piyanistin altı el olarak seslendirmesi amacıyla özel olarak yeniden yazılan Nihavend Longa, gecede art arda iki kez seslendirildi.