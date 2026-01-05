Yeni yıla hızlı başladık

Aralık ayında 800 milyon doları aşan ve son iki haftada güçlenen uluslararası yatırımcı girişi uzun süreden beri ilk kez ümitlenmemizi sağladı.

Hafta sonuna ABD’nin Venezuela müdahalesi ve Maduro ile eşinin yargılanmak üzere alıkoyulması ile uyandık. 1989’daki Panama ve 2003 Irak müdahaleleri sonrasında ABD ilk kez bu denli büyük bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Başkan Trump operasyon sonrası ilk açıklamasında iki mesaj verdi. Seçimlere kadar olan geçiş sürecinde ülkeyi ABD yönetecek. Hasar görmüş, geri kalmış enerji altyapısı düzeltilecek ve Venezuela zenginleşecek.

Venezuela günlük 1-1,1 milyon varil üretim ile dünya petrol üretiminin %1,1’ni karşılıyor. 1990’lı yıllarda 3 milyon varil civarındaki günlük üretim, ABD yaptırımları ve gerekli yatırımların yapılamaması gerekçesiyle geriledi. Maduro sonrasında istikrarlı ve batı ile dost bir yönetim başa geçerse petrol üretimi birkaç yıl içinde eski güçlü seviyelerine yükselebilir.

Venezuela operasyonu jeopolitik risklerin 2026 yılında da gündemde ilk sırada yer alacağını gösteriyor. Saldırı sonrası İsrail ve Ukrayna ABD’yi desteklerken, Çin, Rusya, İran, Brezilya, Küba ve Meksika kınadı. Trump sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada Küba ve Kolombiya’yı uyararak saldırgan politikanın devam edebileceğinin işaretini verdi.

Petrol fiyatlarında kısa vadede bir yükseliş beklenmiyor

Yaşanan gelişmelerin piyasa etkisi ne olur? Enerji üretim tesisleri ve limanlara yönelik alt yapıda bir hasar olmamasından dolayı, saldırı nedeniyle petrol fiyatlarında kısa vadede bir yükseliş beklenmiyor. Tam tersine orta vadede arzın artmasıyla petrol fiyatlarında aşağı yönlü eğilimin devam edeceği tahmin ediliyor. Jeopolitik risklerin artması ve potansiyel ABD-Çin kavgası, altına olan emin liman talebinin devam edeceğine işaret ediyor. Askeri gücün öne çıktığı bir dünyada savunma hisseleri portföylerde yerini koruyacaktır.

Dünya piyasalarının tersine Borsa İstanbul yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptı. İstanbul enflasyonu sonrası Aralık TÜİK verisinde pozitif sürpriz ihtimalinin arttığına inanan yatırımcıların güçlü alışıyla bankalar ve banka sahibi holdingler %4 civarında yükseldi. Son dönemde geride kalan yüksek betalı beyaz eşya ve otomotiv hisseleri yükselişe coşkulu katıldı.

Borsa İstanbul’da yükseliş için 2 güçlü işaret görüyoruz

Piyasalar Aralık ayı enflasyonunun %1 civarında gelmesini bekliyor. Manşet rakamın pozitif sürpriz yaparak %0,9’ın altında gelmesi durumunda piyasalardaki olumlu hava devam edebilir. Dezenflasyon ve ölçülü faiz indirimleri banka, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, beyaz eşya, otomotiv gibi faize ve/veya büyümeye duyarlı hisseleri olumlu etkiler.

Borsa İstanbul’da yükselişin devam edebileceğine yönelik iki güçlü işaret görüyoruz. Mart politik şoku öncesi seviyelerin altına gerileyen ülke risk pirimi ve gösterge tahvil getirileri, siyasetten bağımsız ekonomik programın işlediği görüşümüzü destekliyor. Son iki haftada güçlenerek Aralık ayında 800 milyon doları aşan ve son iki haftada güçlenen uluslararası yatırımcı girişi uzun süreden beri ilk kez ümitlenmemizi sağladı.

Lafı çok uzattık. Toparlayalım. Sabıkalı iyimser olarak yeni yıla ümitle başlıyoruz.