Yeni yılın ilk sürprizi: Zülfü Livaneli’den İspanyolca harika bir yapay zeka şarkı

Bir duble İrlanda viskisi…

İki duble Châteauneuf-du-Pape…

Kırmızı şarap yani. Kızımın tercihi.

Yanında sade bir makarna…

Ve Tansu’nun, anne geleneği olarak hazırladığı Mont Blanc pasta.

Geleneksel bir yılbaşı aile menüsü

Dün gecemin menüsü buydu.

İzmir yıllarımda kendi annem, babam ve kardeşlerimle…

Ankara yıllarımda Tansu’nun rahmetli annesi, babası ve kardeşiyle…

Dün akşam da Tansu, kızım, torunlarımız ve Tansu’nun kaybettiğimiz kardeşi Teoman’ın eşi Hatice ve kızı Elif’le…

Tam bir geleneksel aile yılbaşı gecesi yani…

Sonra her zamanki gibi biraz televizyon…

Türkiye’nin masum yıllarında TRT’ydi…

Şimdi TV8 tabii ki…

Geleneksel yılbaşı gecesinin geleneksel jazzy repertuvarı

Her zamanki gibi geceye müzikle başladık.

Herkes sırayla kendi repertuvarından birkaç parça çaldı.

Benimki çoğu zamanki gibi jazzy bir repertuvardı.

Çoğu Spotify’daki Lazy Sunday Afternoon Jazz listemden…

Ama ondan önce, Aralık ayında benim için güzel bir sürpriz vardı.

Onunla başladım.

Zülfü Livaneli’den harika bir akustik Latin baladı

Zülfü Livaneli yeni bir şarkı çıkardı.

Adı “Dónde Estás?”

Şarkıya ait bilgilerde söz ve müzik Zülfü Livaneli’ye ait görünüyor.

İspanyolca yazılmış.

“Neredesin” anlamına geliyor.

Tam bir akustik Latin baladı.

Günlerdir dinliyorum.

Beni gençliğimin İzmir Fuarı’ndaki Kübana ve Mogambo pavyonlarına gelen Latin Amerikalı grupların şarkılarına götürdü.

“Sözlerini İspanyolca mı yazdın?” diye sorunca şaşırtıcı bir cevap aldım

Livaneli’nin bildiğimiz tarzının bayağı dışında.

Livaneli’nin en güzel şarkılarından biri olmuş.

Merak edip Zülfü’yle konuştum.

“Sözlerini İspanyolca mı yazdın, yoksa çeviri mi?” diye sordum.

Beni şaşırtan bir cevap verdi:

“Eski albümlerimdeki şarkılarımdan biriydi, gerisini yapay zekâ yaptı…”

Zülfü’ye sordum: Şarkıyı söyleyen kadın kim?

Peki söyleyen kadın?

Şarkıyı harika bir Latin gırtlakla yorumluyor.

“O kim?” diye sordum…

Daha da şaşırtıcı bir cevap geldi:

“O da yapay zekâ…”

Böylece Zülfü Livaneli’den ilk yapay zekâ şarkıyı dinliyoruz.

Benim değerlendirmem şu:

Çok başarılı, çok güzel…

Çevremdeki “organik müzik” nostaljiklerine anlatamadığım şey

Çok sevindim.

Çünkü epey zamandır çevremdeki “AI müziği öldürüyor” diyen, “organik müzik” saplantılı arkadaşlarıma bir türlü anlatamıyordum.

“Yapay zekâ ile harika müzikler yapılıyor” diyorum.

Mesela geçenlerde Instagram’da Teoman’ın Renkli Rüyalar Oteli’nin 70’ler Türkiyesi esprisine uygun harika bir yapay zekâ uygulamasını dinledim.

O kadar güzeldi ki…

Bugünlerde orijinalinden çok onu dinliyorum.

Yeni keşfettiğim çok romantik bir reggae şarkı

Dün gece bir şarkıyı daha defalarca dinledim.

Let Babylon Burn’ün bir şarkısı:

“Soul to Soul (Live)”

Hafif reggae ritminde…

Çok yumuşak, insanı alıp götürüyor.

Kime dinlettiysem sevdi.

Spotify’da geniş bir playlisti var.

“Whisky Time”ın, yani akşamüstlerimin vazgeçilmezi oldu.

Norveçli bağımsız bir müzik projesi

Bu şarkı da bir tür yapay zekâ uygulaması.

Haklarında fazla bilgi yok ama Norveçli bağımsız bir müzik projesi olarak kabul edebilirsiniz.

Sanatçı adı olarak bunu kullanıyorlar.

Yapay zekâ destekli şarkılar yapıyorlar ve bunlar geride bıraktığımız 2025’te Let Babylon Burn Records adı altında yayımlandı.

Tamamen yapay zekâ değil…

Organik bir yanı da var.

“Bırak Babil yansın” ne anlama geliyor?

Projenin sanat adı olarak kullandığı üç kelime “Bırak Babil yansın” anlamına geliyor.

Ama reggae müziğin doğduğu topraklardaki Rastafari geleneğinde bu ifade;

“Adaletsiz düzen çöksün”,

“Zulüm sona ersin”

gibi anlamlarla yüklü.

Yani protest bir yanı da var projenin…

O tarafı da hoşuma gitti.

Yılın bu ilk gününde hepinize tavsiye ederim.

Organik inat yapmayın: Yapay zekâ bize harika müzikler getirecek

Üstüne basa basa iddiamı tekrarlıyorum:

Yapay zekâ bize harika şarkılar getiriyor ve getirecek.

60’larda, 70’lerde kalmış organik nostaljiden muzdarip arkadaşlarım gibi inat yapıp direnmeyin.

Kırın ön yargılarınızı…

Yazdığım bu iki şarkıyı dinleyin.

Sonra biraz Instagram’da dolaşın.

Birçok yeni şarkının, o çok sevdiğimiz Motown yıllarına, Türkiye’nin 70’li masum yıllarına uygun uyarlamalarını dinleyecek ve çok seveceksiniz.

Yılın son gününde Silivri’den gelen “No 9” süper müzisyenler imecesi

Yılın son gününde bir başka müzik sürprizi de Silivri Cezaevi’nden geldi.

19 Mart sonrası tutuklanan Şişli Belediyesi seçilmiş Başkanı Resul Emrah Şahan, cezaevinde bir şarkı bestelemiş.

Şarkının adı “No 9”.

Diğer tutuklularla birlikte kaldığı bölümden alıyor adını.

Şarkısını “Özgür Günlere” adamış.

Enstrümantal bir parça.

Dünden itibaren YouTube, Spotify ve diğer platformlara yüklendi.

Çalan müzisyenler beni şaşırttı: Hepsi süper

Bu proje için beni şaşırtan bir orkestra oluşmuş.

Çok sevdiğim, “süper” diyebileceğim maestro müzisyenler çalmışlar.

(*) Kavalda Resul Emrah Şahan’ın babası Talip Şahan

(*) Asma davul ve sandukada Arif Sağ

(*) Akustik gitarda Bülent Ortaçgil

(*) Yaylı tanburda Cahit Berkay

(*) Bağlamada Erdal Erzincan ve Tolga Sağ

(*) Perküsyonda Diler Özer

(*) Piyanoda Dengin Ceyhan

(*) Trompette Atakan Gözetlik

(*) Elektro gitarda Cenk Şanlıoğlu

(*) Yaylı düzenlemelerde İstanbul Strings

Helal olsun hepsine…

2026 için çok güzel ve anlamlı bir adalet ve özgürlük imecesi olmuş.

Yemek sonrası bir Türk klasiği olarak TV… Ama hangi kanal?

Yemekten sonra biraz nostalji…

Geleneksel medyada arkeolojik bir tur…

Klasik televizyon yani…

Yirmili, otuzlu yaşlarımda TRT’ydi…

Sonraları Show TV, Kanal D, ATV…

Şimdi TV8 tabii ki…