Yeniden Ay’a çıkılırken

Ukrayna işgali ve iklim sorunları çıkmazı ortamında ABD, uzay çalışmalarını hızlandırıyor….

NASA, 50 yıl sonra yeniden Ay’a gitmek üzere uzaya bir kapsül attı. Bir dizi test uçuşundan olumlu sonuç alınması halinde en geç 2025‘de Ay üstünde “yerleşim” planlanıyor. Hedef, Mars yolunda bir adım atmak. Denemelerin toplam maliyeti 98 milyar dolar. İşin ilginci bu program uygulanırken, COP 27 Dünya İklim Zirvesi’nin “parasal kaynak yokluğu” gerekçesiyle, sonuçsuz dağılacak olması.

1958’de ABD uzay araştırmaları için bir kamu organı olarak kurulan NASA, o tarihten bu yana “sınırsız miktarda” kaynak kullandı. Soğuk Savaş döneminde 1961’de Rusya‘nın uzay araştırmalarında yol alması ABD’yi bu yarışa soktu. ABD başkanı Kennedy, 1961’de Kongre önünde, “En geç 10 yıl içinde Ay’a çıkacağız” mesajını verdi. 20 Temmuz 1969’da Ay’a inildi.

Soğuk savaşın yeniden tırmandığı Başkan Reagan döneminde, uzaya egemen olma sevdası yeniden yaşandı. Ay’a bir kez daha inildi, yüzeyden toplanan ay taşları “uygarlık armağanı” olarak çeşitli ülke liderlerine dağıtıldı.

2020 yılında NASA fiilen özelleştirildi. Ve bu işler Elon Musk’a verildi. Musk, “Yeni uygarlık” olarak tanımladığı Mars’a gidiş için NASA’dan 74 milyar dolarlık fon aldı. Ancak “üst akıl” buna veto getirdi, Musk‘ın Space X roketi için hibe para verilmedi.

Ukrayna gerilimi sonrası şimdi NASA yeniden uzay araştırmalarına hız verdi. Yeni programın adı Artemis. Artemis, önceki programa adını veren Apollon Tanrısı’nın eşi. 2015-2025 dönemi harcaması 93 milyar dolar olarak belirlendi. Savaş endüstrisinin güçlü ismi Lockheed Martin yapımı olan Orion kapsülü, önce insansız deneme yapacak. 2024’de mürettebatlı test uçuşu yapılacak. 2025’de de siyahi ve kadın ağırlıklı olan mürettebatlı ay iniş ve yerleşim planlanıyor.

Bütün bunlar, dünyaya 3 aylık mesafede olan “Mars yolculuğu”nun provası. NASA’nın fırlattığı Orion kapsülü, Mısır’da toplanan COP 27 Dünya İklim Zirvesi günlerine denk geldi. Konferansın, iklim ve doğa dengesi için yılda 1 Trilyon dolar fon “bulamaması” yaşamın ilginçliği. Dünya silah harcamalarını araştıran SİPRİ ise, 2022’de 2 trilyon dolar silah harcaması yapıldığını hesaplıyor.

Anlaşılan sorun, insanların mevcut seçenekler arasında tercih yapamamasından kaynaklanıyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

CHP‘nin yeni ekonomi programı taslağı iş dünyası için bir dizi yeni başlık içeriyor…