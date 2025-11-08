Yeniden değerlemeyle 2026’da iğneden ipliğe zam!

2023 yılında ülkemizde yaşanan deprem sonucu birçok vatandaşımız evini, barkını, birçoğu yakınını ve tüm birikimini kaybetmişti. Depremin yarattığı ağır ekonomik tablo karşısında vatandaşlar, zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiler.

2024 yılına buruk bir şekilde girdik ve zor bir yıldı. 2025 daha da zor geçiyor. Yeni yıla iki aydan az bir zaman kalırken, enflasyonun önlenemeyen yükselişiyle alım gücünün azalması ve peşi sıra gelen zamlarla, 2026 yılı bir öncekini de geride bırakacak gibi görünüyor.

3 Kasım Pazartesi yeniden değerleme oranı da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, 2026 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı da netleşmiş oldu. Buna göre 2026’da uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Yeniden değerlemeyle vatandaşın alım gücü de güncellenecek mi?

Peki bu oran, ne anlama geliyor? 1 Ocak 2026’dan itibaren iğneden ipliğe, her şeye yeniden değerleme oranında zam gelecek… Vatandaş; maaşı, kirası, çarşı, pazar alışverişinde bir nefes alacağı ücret artışı beklerken, yeni yılın sabahına yeni vergilerle uyanacak.

Vergi, yurt dışı çıkış harcı, pasaport, kimlik, ehliyet, trafik cezası, Özel İletişim Vergisi (ÖİV), defter tasdik bedeli, noter harçları ve benzeri birçok ücret kalemleri bu orana göre uygulanacak ve artış gösterecek.

Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yeni zamlı fiyatıyla, vatandaşın cebinden çıkacak para da artacak.

Vergi artışı, yeni hat sahibi herkesi kapsayacak

Geçen yıl 400 TL’den 570 liraya yükselen Özel İletişim Vergisi ( ÖİV), 1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranının uygulanması ile 715 liraya yükselecek. Bu artış, tüm hat sahiplerini yani faturalı ya da faturasız fark etmeksizin yeni hat sahibi hepsini kapsayacak.

Bu bedel, 12 aylık eşit taksitlerde ödenecek olursa yeni yıla girilecek ilk günlerde yeni hat sahiplerini zamlı tarife bekliyor olacak. 715 liralık vergi için yeni hat sahibi vatandaş, yeni yılda on iki ay 59,50 lira vergi ödeyecek.

Ayrıca, yeni zamla birlikte internet abonesi, mobil hatlar ve evinde internet hizmeti alan vatandaşın, ödeyeceği faturalardan alınan yüzde 10 oranındaki Özel İletişim Vergisi kesintisinin de artacağı da göze çarpıyor. Yurt dışı çıkış harcı, 1000 liradan yeni uygulanacak oranla 1 Ocak 2026’da yüzde 1.255 liraya yükseliyor.

Vergi ve cezalardaki artışlar cep yakacak

Örneğin; fatura ya da fiş almayan ve vermeyen vatandaşa 8 bin 785 liraya kadar ceza çıkabilecek. Kirasını ödemeyen, elektronik beyannameyi göndermeyen, işe başlama veya iş yeri adres değişikliğini zamanında vergi dairesine bildirimi yapılmazsa, idari para cezası söz konusu ve bu ceza yeniden değerleme oranında 2026’da artarak uygulanacak.

2026’da vergi ve harçlardaki artışlar

Yurt dışından gelen cep telefonu IMEI kayıt ücreti: 57 bin 241 liraya, B Sınıfı ehliyet harcı: 7 bin 125 liraya, A Sınıfı ehliyet harçı: 2 bin 362 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 10 bin 32 liraya, 10 yıllık pasaport harcı ise 14 bin 147 liraya çıkacağı görülüyor.

Yemek ve ulaşım için istisnalar da artıyor. Yemek kartı günlük ücreti 301 liraya, ulaşım gideri için istisna sınırı ise 126 liradan 158 liraya çıkacak. Trafikte ceza sınırı artıyor. Trafikte kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 168 liradan 2 bin 720 liraya artacak.

Motorlu taşıt Vergisi de yeniden değerleme oranıyla artacak. 2025 yılı için hesaplanan örneğin; 200 liralık vergi, 2026 yılında 250 lira ödenecek. Kira gelirlerinde istisna sınırı, 47 bin liradan 2026’da 58 bin 980 liraya çıkarılıyor.

Yeniden değerleme oranıyla 2026’da gelecek vergi, harç, cezalarda artış bekleniyor. Bu zamlarla çalışan ücretli, işçi, asgari ücretli, emekli olan tüm vatandaşları etkiliyor. Enflasyon karşısında mevcut ekonomik verilerle güncelleme yapılacak olması, işçiyi de işvereni de tedbir almaya yöneltiyor.

Olmayan bütçe ile vatandaş nasıl tedbir alabilecek? Zaten cebindeki parayla zor şartlarda yaşam mücadelesi veren vatandaşı, daha zor bir yıl bekliyor.

Her şeyi güncelleyen bu uygulama; maaşı, asgari ücretlisi, engellisi, beyaz yakalısı, işçisi, emeklisi için de alım gücünü iyileştirecek, pazarda bir köşede bozuk sebze ve meyveyi almaya mecbur bırakmayacak bir sistemi mümkün kılabilecek mi?

Geçen aylarda sokakta karşılaştığım ve tanık olduğum, bir o kadar da yüreğimizi sızlatan o tablo ki; okula giderken kendi aralarında konuşarak, “bir parçasını da bana bırak” sözleriyle bir poğaçayı üç öğrencinin paylaşmak zorunda olmayacağı asgari bir yaşamı da güncelleyecek mi?

İşçi, emekli, öğrenci, asgari ücretli, engelli, dul ve yetim yakınlarının gelirlerinin her yeni yılda yaşam standartlarını yükseltecek şekilde güncellenmesi umuduyla, gelecek güzel günlere….