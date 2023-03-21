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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılmıyor, Erbakan aday oluyor

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin milletvekili seçimlerinde Cumhur ittifakına dahil olmayacağını belirterek, cumhurbaşkanlığı seçimi için partisinden aday olacağını açıkladı.  Erbakan, son derece kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerine ittifaka dahil olmadan girme kararı aldıklarını belirtti.

Erbakan, Parti genel merkezinde yaptığı açıklamada “Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen yapıcı muhalefet anlayışıyla sadece eleştiren değil aynı zamanda somut projelerini ortaya koyan, Milli Görüş çizgisinden ödün vermeyen vakarlı duruşuyla, siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarıyla partimiz çok kısa süre içerisinde milletimizin teveccühüne mahzar olmuştur" dedi.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkanvekilleri düzeyinde yapılan görüşmelerde Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına davet edilmiş, Yeniden Refah Partisi’nin 30 maddelik bir talepte bulunduğu gündeme gelirken,  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması talebine ilişkin tartışmalar yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 başvuru yapıldı

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK ‘ya yapacakları  adaylık başvurusu dün sona erdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, YSK’ya  cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler, bugün YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba günü teklifte bulunulmaya başlanacak. Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında gerekli 100 bin imzanın toplanması gerekiyor.

İYİ Parti’den seçim güvenliği açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçim güvenliğine büyük önem verdiklerini belirterek “Deprem nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı. Dün( Pazar)  yapılan açıklamada 49.589 sayısı geçerliydi. Açıklanan enkaz, ağır hasarlı ve yıkılan bina sayısı da ortada. Şimdi soruyoruz; yıkılan binalardan kaçında enkaz çalışmaları yapılmış ve tamamlanmıştır? Binaların kaçı beklemektedir. Bu rakamın kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz. Seçmen listelerinin bugün askıya çıktığını da dikkate alırsak şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket etmeniz çok önemli” dedi.

Depremzedelerin geçici olarak bulundukları yerlerde geldikleri illeri işaret edecek şekilde oy kullanmalarını istediklerini hatırlatan Zorlu, “Bu hem seçim güvenliğinin sağlanması hem de milli iradesinin doğru yansıtılması için önemliydi. YSK'ya yaptığımız başvuru 'Kanun gerekiyor' gerekçesi ile reddedildi. Biz bununla da yetinmedik. Kanun teklifi girişimimizi, Seçim İşleri Başkanımız Şenol Sunat, hem CHP hem de AK Parti heyetleriyle görüştü. Burada da çözüm bulabilmiş değiliz” açıklaması yaptı.

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