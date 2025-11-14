Yerli yazılım ve üretimle ‘yavaş şarj’a girdi, 5 yılda Avrupa’da ilk 10’u hedefledi

ORGE Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, İstanbul Fuar Merkezi’ndeki (İFM) “EV Charge Show”a davet ettiğinde yolda giderken pandemi günlerinde, 2020 yılı Mayıs ayı sonlarına doğru yaptığımız görüşmenin notlarını okudum.

Nevhan Gündüz, görüntülü platform üzerinden yaptığımız görüşmede Orge Elektrik’in öyküsünü şöyle özetlemişti:

Ailemiz 50 yılı aşkın süredir elektrik taahhüt işleri yapıyor. 50’den fazla nitelikli projenin içinde yer aldık. 5 milyon metrekarelik kapalı alan işi bitirmiş olduk.

Orge olarak 5 milyar dolarlık projede yer aldık. Sanayi tesisleri, metrolar, hastaneler, oteller, üst segment konut işleri gibi birçok projede rolümüz oldu.

Şirketimizin hisselerini 2012’de halka açtık. Halka açıklık oranımız yüzde 44. Yüzde 56’lık hisse de ailemize ait.

Şirketimizin değeri 2012’de 35 milyon liraydı. Şimdilerde (Mayıs 2020) 270 milyon lira dolayında.

İstanbul’daki Quasar 46 katlı iki kuleden oluşuyor. Fairmont Otel’i de kapsıyor. Toplam 200 bin metrekarelik kapalı alan var. Orada 40 milyon Euro’luk iş yaptık.

Sonra Haber Koordinatörümüz Mustafa Kemal Çolak’ın 18 Ekim 2023 tarihli yazısına baktım:

Orge Grubu, şarj istasyonu ve mobilite alanında yatırıma soyundu…

Orge CEO’su Nevhan Gündüz, o yazıda şu mesajı vermişti:

Tüm lisans hakları Orge’ye ait olacak üretimimiz elektrikli araçları gerek şarj uygulamasında, gerekse mobilitesinde lider marka olma yolunda ilerleyecektir.

Geleneksel şarj tekniğinin ötesinde kullanıcı dostu, sürdürülebilirliği önceleyen arayüz ve aplikasyonların ürünlerimizi öne çıkarmasını bekliyoruz.

Orge’nin kendi Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilecek yeni teknoloji ile iç pazarın yanı sıra dünya piyasalarında da kullanılacak. Bu yönü ile ihracatı da gerçekleştirilecek özel yazılıma dayalı proje hayata geçirilecek.

“EV Charge Show”da Nevhan Gündüz’le sohbetimize Orge Elektrik Yenilenebilir Enerji Bölüm Başkanı Mehmet Tahir Özsoy ve E-Mobilite Bölüm Başkanı Ahmet Birleştirici eşlik etti.

Gündüz, elektrik taahhüt sektöründeki köklü deneyimlerinin altını çizdi:

- Elektrik taahhüt sektöründeki köklü tecrübemizi e-mobiliteye taşıdık. Yerli şarj ünitesi üretiminde ülkemizin öncü markalarından biri haline gelmeyi hedefliyoruz.

Elektrikli araç pazarının yalnızca otomotiv değil, enerji altyapısını da yeniden şekillendirdiğini belirtti:

- Bu dönüşümde yerli üretim eksikliği ve ithal sistemlerin yüksek maliyeti büyük bir fırsat oluşturdu. Biz de bu alandaki yetkinliğimizi şarj teknolojilerine yönlendirdik.

Orge’nin tamamen kendi Ar-Ge ekibiyle geliştirdiği sistemlerin “OCPP 2.0.1” uyumlu yazılım ve “ARM tabanlı modüler kontrol platformu” sayesinde uluslararası tüm markalarla entegre çalışabildiğini kaydetti:

- Bu özellik, şarj ünitemizle küresel tedarik zincirine entegre olmamızı sağlayacak. Yeterli araç sayısına ve talebe ulaşılması durumunda önümüzdeki yıllarda elektrikli araç şarj ünitesi işimize 100 milyon liranın üzerinde ilave yatırım yapacağız.

Fuarda sergiledikleri ürünlere işaret etti:

- Yeni nesil “Hexa 480 kW DC” ve “Round 22 kW AC” modellerimizi sergiledik. Bu modeller özellikle otoyol, akaryakıt istasyonu ve filo merkezlerinde kullanılabilecek.

“480 kW Hexa” modelinin 20 dakikada dolum sağladığını bildirdi:

- “Round serisi AC” cihazlar, özel donanımı ve yazılımı sayesinde kullanıcıya enerji tarifesine göre şarj zamanlaması sunacak. Böylece yüzde 30’a yakın tasarruflu elektrik kullanımı söz konusu olabilecek. Ayrıca şebeke yükü de dengelenecek.

İlk ürünlerinin bu yılın Temmuz ayı sonlarında piyasaya çıktığını vurguladı:

- Şu ana kadar 10 bayilik verdik. 2026 yılı sonuna kadar bayi sayımızın 100’ü aşmasını hedefliyoruz. İlk faz ürünlerimiz “yavaş şarj” ünitelerinden oluşuyor. Daha çok şehir içi kullanım, evlere kurulum açısından daha avantajlı olması söz konusu.

Bir “AC 22 kW” şarj ünitesinin 3-4 dairenin elektrik kullanımına eşit güç sağladığının altını çizdi:

- “DC” üniteler hızlı şarj hizmeti sağlıyor ama örneğin 15 araç aynı anda bağlandığında 7.5 MW elektriğe ihtiyaç duyuyor. Bunun için trafoların uygun olması gerekiyor. Otoyollarda bu üniteler kullanılıyor. Biz “DC” üretimini ikinci fazda planlıyoruz.

Yeterli araç sayısı ve talebe ulaşılması durumunda 20 bin soket kapasitesi ve 5 bin noktada aktif şatj istasyonuna ulaşabileceklerini irdeledi:

- Yatırım büyüdükçe ihracatımızı artırmayı, Avrupa pazarında da güçlü bir marka olmayı hedefliyoruz. İlk aşamada İngiltere, Hollanda ve Almanya’ya odaklanacağız. Orta vadede Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerine distribütörlükle uzanacağız.

Ardından ekledi:

- Kısa vadede bölgesel üretici olmayı, 2030 yılında da Avrupa’da ilk 10 şarj ünitesi tedarikçisi arasına girmeyi hedefliyoruz.

Orge Elektrik, 60 yıldır sürdürdüğü elektrik taahhüt hizmetleriyle biriktirdiği deneyimi, yazılımı dahil yerli ve milli şarj ünitesi üretimine taşımasıyla yeni bir yol haritası çiziyor…

Şarj ünitesi üretimine yeni girmesine rağmen oldukça iddialı görünüyor…

Lixhium’a ortak oldu, yerli yazılıma birlikte kafa yordu

ORGE Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz’e 60 yıldır sürdürdükleri elektrik taahhüt işleri arasında elektrikli araç şarj ünitesi yazılımına nasıl yöneldiklerini sordum, anlattı:

- Lixhium adlı uygulama geliştiren şirkete yüzde 15 hisse ile ortak olduk. Ar-Ge merkezimizdeki 7 arkadaşımıza onların danışmanlık yapmasını sağladık. Böylece yerli ve milli şarj ünitemizin yazılımını yüzde 100 kendi içimizde ortaya çıkarmış olduk.

Şarj ünitesindeki yerlilik oranını merak ettik, Orge Elektrik E-Mobilite Bölüm Başkanı Ahmet Birleştirici yanıt verdi:

- Yerlilik oranı yüzde 85’i buluyor…

Elektrikli araç enerji de verebilecek

ORGE Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, kablosuz şarj, güneş destekli sistemler ve çift yönlü enerji akışı (V2G) teknolojileri üzerinde de çalıştıklarını bildirdi:

- Ticari üretim aşamasına çok yakın olan “V2G” sistemiyle araçlar sadece elektrik enerjisi tüketicisi olmaktan çıkıp, üreten durumuna da gelecek.

2026’da pilot uygulamaları başlatacaklarını belirtti:

- Bu sistem bir taraftan şebeke yükünü dengelemenin yanı sıra araçların gerektiğinde elektrik bağlantısı olmayan kır evlerinde aydınlatma gibi ihtiyaçların enerjisini de sağlamasına imkan verecek.

Türkiye’nin “Sıfır Emisyon 2053” hedeflerine uygun adımları planladıklarını aktardı:

- Güneş ve rüzgar destekli şarj ünitesi istasyonlarımızla bu hedefe katkı vereceğiz. Ayrıca ürün bileşenlerinin yüzde 75’ini geri dönüştürülebilir malzemelerden olmasını planlıyoruz.

Değeri 6 milyar liraya çıktı, ‘yeşil taahhüt şirketi’ olacak

ORGE Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, “Green Contractor” (Yeşil Taahhüt Şirketi) ve “Tekno Taahhüt Şirketi”ne dönüşüm planlarının olduğunu belirtti:

- Bir projenin elektrik taahhüdü, yenilenebilir enerjiyle elektrik üretimi, üretilen elektrikle araç şarj ünitelerinin beslenmesi ve altyapı kurulumuyla bir elektrifikasyon projesinin tüm aşamalarında hizmet verebileceğimiz bütünleşik yapılarda yer almak istiyoruz.

Orge Elektrik’in piyasa değerini sordum, cep telefonundan Borsa İstanbul verilerinin aktarıldığı uygulamaya girip aktardı:

- Bugünlerde 6 milyar lira dolayında seyrediyor. Halka açıldığımızdan bu yana şirketimizin değeri 180 kat artmış durumda.