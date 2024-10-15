“Yeşil” fon olmanın kuralları yeniden yazılıyor

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin yeni kuralları doğrultusunda isimlerinde ‘yeşil’, ‘çevresel’ veya ‘etki’ gibi kelimeler kullanan fonların petrol ve gaz, kömür ve çevreyi kirleten elektrik şirketlerine yatırım yapmaları yasaklanacak.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), sürdürülebilir yatırım fonlarının isimlendirilmesine ilişkin yeni kurallarda değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’ni 21 Kasım’dan itibaren geçerli olacak yeni kuralları, fonların kendilerini nasıl ‘sürdürülebilir’ veya ‘yeşil’ olarak etiketleyebileceklerini belirleyecek.

Kurallar uyarınca, isimlerinde ‘yeşil’, ‘çevresel’ veya ‘etki’ gibi kelimeler kullanan fonların petrol ve gaz, kömür ve çevreyi en çok kirleten elektrik şirketlerine yatırım yapmaları yasaklanacak. Fon yöneticilerinin fon isimlerini değiştirmeleri ya da kriterleri ihlal eden varlıkları satmaları gerekiyor. Araştırma şirketi Clarity AI’nin analizi, kapsam dahilindeki fonların yaklaşık yüzde 55’inin ihlalde bulunan en az bir yatırımı olduğunu gösteriyor. Bazı sektörel ticaret kuruluşları ve fon yöneticileri, yeni kuralların yüksek emisyonlu sektörlerdeki şirketlerin yenilenebilir enerji gibi halka açık projeleri finanse etmesini engelleyerek sürdürülebilir yatırımı kısıtlayabileceğini söylüyor. Diğerleri ise değişikliklerin ihraççılar ve daha geniş anlamda yatırımcılar arasındaki güveni sarsabileceğini savunuyor.

“Enerji dönüşümü yavaşlayabilir” eleştirisi

BNP Paribas Sürdürülebilir Sermaye Piyasaları Başkanı Agnes Gourc Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bizim asıl endişemiz belirli bir şirket ya da fon üzerindeki etkiden ziyade, yeşil tahvil ihraç edenlere ve yatırımcılara düzenleyicilerin yeni kurallarla piyasayı bozabileceği sinyalini vermesi” diyor.

Gourc ayrıca ESMA’nın kılavuz ilkelerinin şirketlere odaklanmasının, yatırımcıların bir tahvilin sürdürülebilirlik kimlik bilgilerini tamamen proje bazında değerlendirmelerine olanak tanıyan AB Yeşil Tahvil Standardı veya Sürdürülebilir Finansman Açıklama Yönetmeliği (SFDR) gibi diğer AB kurallarıyla çeliştiğini söylüyor.

ESMA sözcüsü ise, kuralların yeşil tahvil piyasasını bozabileceği yönündeki eleştiriler hakkında doğrudan yorum yapmayı reddederken, şunları dile getiriyor: “ESMA, ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) veya sürdürülebilirlikle ilgili terimler kullanan fonların adlarına ilişkin kılavuz ilkelerin pratikte uygulanmasıyla ilgili belirli konuları, daha fazla rehberlik sağlamaya ihtiyaç olup olmadığı da dahil olmak üzere değerlendiriyor.”

Londra Borsası verilerine göre enerji ve elektrik şirketleri küresel yeşil tahvil piyasasının beşte birini temsil ediyor ve bu yıl 70 milyar dolardan fazla tahvil ihraç etti.

Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bu şirketlerin kendilerini sürdürülebilir olarak adlandıran fonlardan dışlanmasının sermaye maliyetlerini artırabileceği, önemli projeleri engelleyebileceği ve enerji dönüşümünü yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.