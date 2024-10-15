  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Didem Eryar ÜNLÜ
  4. “Yeşil” fon olmanın kuralları yeniden yazılıyor

“Yeşil” fon olmanın kuralları yeniden yazılıyor

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin yeni kuralları doğrultusunda isimlerinde ‘yeşil’, ‘çevresel’ veya ‘etki’ gibi kelimeler kullanan fonların petrol ve gaz, kömür ve çevreyi kirleten elektrik şirketlerine yatırım yapmaları yasaklanacak.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), sürdürülebilir yatırım fonlarının isimlendirilmesine ilişkin yeni kurallarda değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’ni 21 Kasım’dan itibaren geçerli olacak yeni kuralları, fonların kendilerini nasıl ‘sürdürülebilir’ veya ‘yeşil’ olarak etiketleyebileceklerini belirleyecek.

Kurallar uyarınca, isimlerinde ‘yeşil’, ‘çevresel’ veya ‘etki’ gibi kelimeler kullanan fonların petrol ve gaz, kömür ve çevreyi en çok kirleten elektrik şirketlerine yatırım yapmaları yasaklanacak. Fon yöneticilerinin fon isimlerini değiştirmeleri ya da kriterleri ihlal eden varlıkları satmaları gerekiyor. Araştırma şirketi Clarity AI’nin analizi, kapsam dahilindeki fonların yaklaşık yüzde 55’inin ihlalde bulunan en az bir yatırımı olduğunu gösteriyor. Bazı sektörel ticaret kuruluşları ve fon yöneticileri, yeni kuralların yüksek emisyonlu sektörlerdeki şirketlerin yenilenebilir enerji gibi halka açık projeleri finanse etmesini engelleyerek sürdürülebilir yatırımı kısıtlayabileceğini söylüyor. Diğerleri ise değişikliklerin ihraççılar ve daha geniş anlamda yatırımcılar arasındaki güveni sarsabileceğini savunuyor.

“Enerji dönüşümü yavaşlayabilir” eleştirisi

BNP Paribas Sürdürülebilir Sermaye Piyasaları Başkanı Agnes Gourc Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bizim asıl endişemiz belirli bir şirket ya da fon üzerindeki etkiden ziyade, yeşil tahvil ihraç edenlere ve yatırımcılara düzenleyicilerin yeni kurallarla piyasayı bozabileceği sinyalini vermesi” diyor.

Gourc ayrıca ESMA’nın kılavuz ilkelerinin şirketlere odaklanmasının, yatırımcıların bir tahvilin sürdürülebilirlik kimlik bilgilerini tamamen proje bazında değerlendirmelerine olanak tanıyan AB Yeşil Tahvil Standardı veya Sürdürülebilir Finansman Açıklama Yönetmeliği (SFDR) gibi diğer AB kurallarıyla çeliştiğini söylüyor.

ESMA sözcüsü ise, kuralların yeşil tahvil piyasasını bozabileceği yönündeki eleştiriler hakkında doğrudan yorum yapmayı reddederken, şunları dile getiriyor: “ESMA, ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) veya sürdürülebilirlikle ilgili terimler kullanan fonların adlarına ilişkin kılavuz ilkelerin pratikte uygulanmasıyla ilgili belirli konuları, daha fazla rehberlik sağlamaya ihtiyaç olup olmadığı da dahil olmak üzere değerlendiriyor.”

Londra Borsası verilerine göre enerji ve elektrik şirketleri küresel yeşil tahvil piyasasının beşte birini temsil ediyor ve bu yıl 70 milyar dolardan fazla tahvil ihraç etti.

Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bu şirketlerin kendilerini sürdürülebilir olarak adlandıran fonlardan dışlanmasının sermaye maliyetlerini artırabileceği, önemli projeleri engelleyebileceği ve enerji dönüşümünü yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
CEO’lar da “iklim aktivisti” oldu! 14 Ekim 2024
Sistem tehlike altında! 11 Ekim 2024
L’Oréal Türkiye bilim dünyasında cam tavanları kırıyor 10 Ekim 2024
Harris’in olası ABD Başkanlığı iklim için ne anlama geliyor? 09 Ekim 2024
Toplumsal değişim erkeklerin zihinsel dönüşümü ile olacak 07 Ekim 2024
MediSA, sigorta ve dijitali ‘daha sağlıklı bir toplum’ vizyonunda buluşturdu 04 Ekim 2024
Greenpeace: Özel jetler yasaklansın 02 Ekim 2024
Agrotech’ten toprağı ve çiftçiyi koruyan model 01 Ekim 2024
1,5 derece hedefinde başarıyı belirleyecek 10 temel soru 28 Eylül 2024
1,5 derece hedefinde başarıyı belirleyecek 10 temel soru 27 Eylül 2024