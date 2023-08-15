Yeşil işlere gençler liderlik ediyor

Bugün küresel işsiz nüfusun yüzde 33’ünü gençler oluşturuyor. Buna ek olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, genç çalışanların aşırı yoksulluk içinde yaşama, çok az veya hiç sosyal koruma olmadan kayıt dışı istihdam edilme olasılığı yetişkin çalışanlara göre iki kat daha fazla.

Gençler bugün siyasi kurumlarda çok sınırlı bir şekilde temsil edilirken, işgücü piyasalarında da ciddi dezavantajlarla karşılaşıyor. Daha da kötüsü; COVID-19 salgını veya bugün yaşadığımız çoklu kriz ortamında, gençler orantısız bir şekilde zarar görüyor ve diğer yaş gruplarına göre daha yavaş iyileşiyor. Gençlerin en büyük sorunu ise, seslerini duyuramamak…

Global Shapers Community (Küresel Şekillendiriciler Topluluğu) Dünya Ekonomi Forumu (World Economic Forum) kurucusu Prof. Klaus Schwab tarafından 20-30 yaş arası gençlerin yerel, ülkesel ve küresel meselelerin tartışıldığı masalarda eşit paydaşlar olarak yer almaları ve sorunların çözümünde daha aktif inisiyatif alabilmeleri amacıyla kuruldu. Yani gençlerin seslerini duyurabilmeleri için güçlü bir platform sunma amacıyla yola çıktı.

Topluluğun Türkiye dahil 152 ülke, 500 şehirden 10 binin üzerinde genç aktivistler, girişimciler, gazeteciler gibi farklı alanlardan katılımcısı var. 2021 yılında dünyanın coğrafi olarak en çeşitli Gençlik Odaklı İyileşme Planını başlatan topluluk, daha sıkı çevre politikaları, finansal güvenceler, teknolojiye daha fazla erişim ve daha fazla gencin siyasete girmesini destekleyecek programlara yatırım yapılmasını savunuyor.

Gençler sürdürülebilir iklim çözümlerine öncülük ediyor

2023 yılı Uluslararası Gençlik Günü’nün teması; “Gençler için Yeşil Beceriler: Sürdürülebilir Bir Dünyaya Doğru” olarak belirlendi.

BM Genel Sekreteri António Guterres “yeşil becerileri”, “sürdürülebilir ve kaynak verimli toplumlarda, ekonomilerde ve topluluklarda yaşamak, bunları geliştirmek ve desteklemek için gereken bilgi, yetenek, değer ve tutumlar” olarak tanımlıyor.

Yeşil işler ve bunları hayata geçirecek becerilere sahip işgücü, iklim hedeflerine ulaşılması için büyük bir önem taşıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun Future of Jobs 2023 raporunda yer alan yeni LinkedIn verileri, yeşil roller için işe alımların dört yıl üst üste küresel olarak genel işe alım oranını geride bıraktığını ortaya koyuyor.

Topluluk, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde yıllık raporunu yayınladı. Rapor, 10 bini aşkın genç yenilikçi, aktivist ve girişimcinin projelerini hayata geçirmek için yıl boyunca kaydettiği somut ilerlemeyi ortaya koyuyor.

İklim değişikliği söz konusu olduğunda, gençlerin eylemlerinin krizin aciliyetine ilişkin algıyı değiştirdiği yadsınamaz bir gerçek. Gençler sadece liderleri sorumlu tutmak için sokaklara dökülmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumlarda adil ve sürdürülebilir iklim çözümlerine öncülük ediyorlar.

Gecekondu mahallelerinde kentsel agroekoloji alanları

Örneğin Brezilya'daki Rio de Janeiro Merkezi'ni ele alalım. Burada genç yenilikçiler, gıda güvenliğini sağlamak ve sosyal adaleti ilerletmek için gecekondu mahallelerinde kentsel agroekoloji alanları yaratıyorlar.

Pakistan’ın Karaçi Merkezi’nde ise genç aktivistler, iklim değişikliğinin ön saflardaki topluluklar üzerindeki orantısız etkisine dikkat çekiyor ve emisyonları ve atıkları azaltmak için algıları ve davranışları değiştirmeye çalışıyor.

Güney Afrika’daki Tshwane Merkezi’nde genç gönüllüler yeşil işgücü geliştirme fırsatlarına öncülük ediyor ve çevresel adaletsizliğe karşı harekete geçmek için beceriler geliştiriyor. Hindistan’daki Surat Merkezi’nde ise Küresel Şekillendiriciler, temiz enerji alternatiflerini geliştirmek ve karbon kirliliğini azaltmak için doğanın gücünden yararlanmak üzere kentsel alanlarda düşük karbonlu veya karbonsuz bölgeler oluşturulması çağrısında bulunuyor.

Sosyal adalet savunucuları

Bu örneklerin her biri gençliğin gücünü göstermek açısından önem taşıyor. Uluslararası Gençlik Günü’nde, gençlere yönelik yeşil beceriler çağrısına, aslında gençlerin öncülük ettiğini kabul etmek gerekiyor.

Gençler; sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve kapsayıcılığa yönelik ortak bir bağlılıkla yaşama ve çalışma şeklimizi yeniden tanımlıyor.

Onlar; iklim krizinin bizden çok fazla farkındalar. Yerli halklar, engelliler, mülteciler, göçmenler, genç kadınlar başta olmak üzere tüm toplulukları kapsayan “sosyal adalet” inancı ile hareket ediyorlar.

Gençler yarının liderleri değil, bugünün değişim yaratıcıları ve eşit söz hakkına sahipler

Yeşil becerilerin geliştirilmesi, gençlerin mevcut ve gelecekteki işgücü piyasalarına entegrasyonunu sağlamak için kritik öneme sahip. Bu dönüşümü sağlamak için uzun vadeli ekonomik ve siyasi katılıma ihtiyaç var.

Gençlerin yeşil becerilere ve işlere erişimin yanı sıra, yaşamlarımız ve ortak geleceğimiz üzerindeki gücü ve etkiyi kullanmak için resmi karar alma alanlarında temsil edilmeye ihtiyaçları var. Bu ancak sistemik eşitsizlikleri gideren ve herkes için fırsatları genişleten tutarlı ve çok paydaşlı bir yaklaşımla başarılabilir.

Gençlerin istihdamını ve gençlere yönelik sosyal korumaları geliştiren ulusal eylem planlarının yanı sıra, dirençli bir gelecek inşa edebilecek kapsamlı eğitim ve öğretim sistemleri de kritik önem taşıyor. Unutmayalım ki, gençler yarının liderleri değil. Onlar bugünün değişim yaratıcıları ve eşit söz hakkına sahipler ve geleceğin, içinde yaşayacak olanlar tarafından şekillendirilmesi gerekir…