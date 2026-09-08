Yıkılan kamu binaları şehir dışına gitti, yerleri rezerv oldu ‘Asi’ye 25 milyar lira harcanıyor

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İSKENDERUN Teknik Üniversitesi’nin Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya “Fahri Doktora Takdimi” ile Fuat Tosyalı’nın adını taşıyacak “İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nin temel atma töreni için gittiğimiz Hatay’da önce Vali Mustafa Masatlı ile buluştuk.

Vali Masatlı, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası 3.5 yılda toparlanma oranı yüzde 90’ı aşan kentin bazı örnek bölgelerini gezdirdi. Önce asrın felaketinin Hatay’a vurduğu darbeyi anımsattı:

Hatay’da 25 bin vatandaşımızı kaybettik.

Şehrin yüzde 40’ı yıkıldı. Yıkılan 921 bin 365 binada 350 bin bağımsız bölüm vardı.

Hatay’da insan yaşamıyla ilgili ne varsa zarar gördü.

Felaketin boyutunu kaldırılan enkazla da ortaya koydu:

- 43.1 milyon ton enkaz kaldırıldı. Japonya’daki tsunamide kaldırılan enkaz 31 milyon tondu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliğinin Hatay’da olduğunu belirtti:

- Hak sahipliği toplam kabul sayısı 168 bin 619 oldu. Bunlardan 147 bin 223’ü konut, kalan bölümü de işyeri idi.

Mustafa Masatlı, yeniden inşa ile ilgili son verileri paylaştı:

Tamamlanan ve bir kısmının inşası devam eden bağımsız bölüm sayısı 195 bin 587.

153 bin 755 bağımsız bölümün kurası çekildi.

13 bin 289 sosyal konutun kurası çekildi.

Şu noktanın altını çizdi:

- Hatay’da 3 fay kırığı vardı. Fay hattına ve zeminin sıvılaştığı yerlerde inşaat planlaması yapmadık. İnşaat yapılan alanlarda da zeminin durumuna göre fore kazık, demirli kazık kullanıldı, radya temel tercih edildi.

Okulların durumuyla ilgili bilgi verdi:

- 210 okul yıkılmıştı. 251 yeni okul tamamlandı. 42’sinin de inşaatı devam ediyor. Fuat Tosyalı’nın temelini attığımız okuluyla birlikte bu sayı 43 oldu. Deprem öncesi 14 bin 700 derslik vardı. Derslik sayısı 18 bini aştı.

Kamu binaları ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Kamu kurum ve kuruluşlarından yıkılanları mevcut yerinde yapmadık. Onları şehir dışına taşıdık, kamu kampüs alanı oluşturduk. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkezdeki yerlerini de rezr alan sınırları içine kattık.

Yeniden ayağa kaldırılan Meclis binasını dolaştık:

- Burası depremden önce kafe olarak kullanılıyordu. Meclis binasını tiyatroya dönüştürdük. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devrettik. Devlet tiyatroları turneye çıktığında burada da oyunlarını sergiliyor. İlgi de görüyor.

Müzenin balkonundan Asi Nehri’ni gösterdi:

- Oldukça büyük bir nehir ıslah projesi yürüyor. Taşkınları önlemek için üç kademeli kazık çakılıyor. Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi kapsamında 5 köprü de yapılıyor. Proje 25 milyar liraya mal olacak.

Vali Masatlı’ya sorduk:

- Hatay’da yapı stokunun toparlanma, tamamlanma oranı nedir?

Şu yanıtı verdi:

- Yüzde 90’a ulaşmış bulunuyor…

Sohbetin bu bölümünü şu mesajla noktaladı:

- Depremden hemen sonra diğer deprem şehirlerinde olduğu gibi vatandaşların bir bölümü yaşadıkları il dışına gitti. Hatay’ın 90 bin nüfusu hâlâ dışarıda. Ancak, Hatay halkını takdir etmek lazım. Çünkü, Hataylı toprağına çok bağlı…

Son 6 ay içerisinde Hatay’a üçüncü kez gittim. Her seferinde Hatay’ı biraz daha toparlanmış gördüm…

Yapılaşma tarafında 3.5 yılda yüzde 90’a ulaşılmış olması, takdiri hak ediyor…

Ancak…

Uzun Çarşı, Harbiye gibi Hatay’ın canlılığının simgesi olan yerler yeniden devreye girmeden, vatandaşların bir bölümünün dili “Hatay artık ayağa kalktı” demeye varmıyor…

Hassa, Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olma yolunda

HATAY Valisi Mustafa Masatlı, kentte 9 organize sanayi bölgesinin (OSB) olduğunu belirtti:

- Bunların 3’ünün yönetimi tümüyle özel sektörde. 6’sında Müteşebbis Heyet Başkanlığını ben yürütüyorum.

Bazı OSB’lerdeki son durum bilgisini paylaştı:

Erzin OSB, 2023’ten sonra büyük atılım yaptı. Bölgede iki işletme varken, 12’ye çıktı. Hedefimiz 25 işletmeye ulaşmak.

Kırıkhan OSB’nin altyapısı tamamlandı. Büyük bir tekstil firması üretime geçti. Roketsan tesisleri de tamamlandı, yakında devreye girer.

Altınözü’nde iki OSB var. Bunlardan tarıma dayalı ihtisas OSB kapanma noktasına gelmişti. Ankara’da yaptığımız görüşmeler sonrası altyapı çalışmalarını başlattık.

Antakya OSB tam kapasite çalışıyor. Hatta kapasitesini de aştığı için genişletme çalışmaları yürütülüyor.

Hassa OSB üzerinde ayrıca durdu:

- Hassa OSB, gelecek vaadeden en önemli alanlarımızdan biri. 1347 hektarlık alanıyla Türkiye’nin en büyük OSB’leri arasına girebiliyor. Hassa OSB’de altyapı çalışmaları başladı. Tamamlandığında Türkiye’nin en büyüklerinden biri olacak.

Limanların önemi üzerinde durdu:

- Özellikle İskenderun, limanlarıyla da öne çıkıyor. Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Gaziantep’I İskenderun’daki limanlarla buluşturacak tünellerin yapımı sürüyor.

Hassa OSB’nin tam tünelin çıkış noktasında yer aldığını kaydetti:

- Tünelin 2032’de tamamlanması planlanıyor. Mevcut maliyeti 70 milyar lirayı aşıyor. Tamamlanması 250-300 milyar lirayı bulabilir. Ayrıca demiryolunun da OSB’nin içinden geçmesi hedefleniyor.

Valilik, Cilvegözü’ndeki TIR parkı gelirine yüzde 40 ortak oldu

HATAY Valisi Mustafa Masatlı’ya Suriye’ye açılan sınır kapılarındaki durumu sorduk, anlattı:

- Hatay’ın tarihi Cilvegözü Sınır Kapısı var. Burası, Ortadoğu ile doğrudan temas kurduğumuz temel kapıdır. 2011’den sonra kapının işlevi büyük ölçüde insani geçişlerle sınırlı kaldı. Karşı tarafta da İdlib bölgesi bulunuyor.

Kapının hareketleneceğini öngördüklerini belirtti:

- Cilvegözü TIR Parkının yapımına başladık. Gelirin yüzde 60’ı işletmeci kuruluşa (TOBB), yüzde 40’ı da Valiliğe kalacak. Böylece Valilik düzenli bir gelir sağlamış olacak.

Vali Masatlı, Hatay’daki üç sınır kapısından Kumlu tarafındaki kapının Afrin bölgesine açıldığını kaydetti:

- Temel sorunlarımızdan biri Yayladağı Sınır Kapısının yalnızca insani geçişlere açık olmasıydı. Suriye’deki gelişmelerin ardından sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığındaki bir toplantıda bu konuyu ele alma fırsatı bulduk.

Kumlu ve Cilvegözü üzerinden TIR geçişi yapıldığını bildirdi:

- Gelişmelerden önce günlük giriş-çıkış sayısı yaklaşık 450 iken bugün 1500’e ulaştı. Hürmüz Boğazı’ndaki sıkıntılar buradaki TIR trafiğini artırdı.

Yayladağı Sınır Kapısının Suriye’deki yönetim değişikliği öncesi insani geçişlere dahi kapalı olduğunu anımsattı:

- Cumhurbaşkanı Yardımcımızın talimatıyla projeyi yatırım programına aldırdık, ödeneği sağladık ve ihaleyi yaptık. 2-3 ay içerisinde burayı ticari bir sınır kapısına dönüştürmeyi planlıyoruz.

Yayladağı Kapısının Lazkiye ve Kesep üzerinden liman bölgesine ulaştığını vurguladı:

- Böylece Suriye’nin kıyı bölgesine de ticari bir kapı açmış olacağız ve limanlara erişim sağlayacağız.

Coğrafi işaretli üründe Hatay birinci olacak

HATAY Valisi Mustafa Masatlı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’yla birlikte The Museum Hotel Antakya’da devam eden sohbette coğrafi işaretli ürünlere işaret etti:

- Bir yandan yapı stokundaki toparlanmaya odaklanırken diğer taraftan işin sosyal tarafıyla da ilgileniyoruz. Daha önce görev yaptığım Amasya’dan bir ekip getirdim, geçici görevle Hatay’da çalışıyorlar. Ekip, coğrafi işaretli ürünlere yoğunlaştı.

Hatay’ın coğrafi işaretli ürün sayısının daha önce 25 adet olduğunu belirtti:

- Biz Hatay’ın coğrafi işaretli ürün sayısını 75’e çıkardık. Şu anda Türkiye 3’üncüsüyüz. Gaziantep birinci, Konya ikinci sırada.

UNESCO’nun gastronomi şehirleri arasına Türkiye’den Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar’ın girdiğini kaydetti:

- Ülkemizdeki coğrafi işaretler için 40 ürünümüzün daha tescil süreci devam ediyor. Bu konuda ciddi şekilde çalışıyoruz.

Bir yandan alan taraması yaptıklarını, diğer taraftan sahadaki üreticileri teşvik ettiklerini vurguladı:

- Hatay mutfağı, özellikle Halep mutfağıyla güçlü benzerlikler taşıyor. Bu coğrafyanın mutfak kültürü Halep ile yakından ilişkili. Çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Türkiye’de coğrafi işaretli üründe birinci sıraya çıkacağız.