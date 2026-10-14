Yılbaşına göre tepede duruyor bir ayda ise yüzde 85 geriledi

Elektrik Endeksi yılbaşından bu yana %8,3 gerilerken 10 hisse %41 ve üzeri düştü. Pozitif taraft aki 13 firmadan ikisi %115’in üzerinde getiriyle diğerlerin çok üzerinde duruyor. Ancak iki şirketten Birleşim Enerji taban serisiyle düşüyor, Ahlatcı Doğalgaz ise çıkışını koruyor.

Borsada Elektrik Endeksi oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Yılın ilk beş ayına yükseliş damgasını vurdu. Mayıstan itibaren yatayda dalgalı seyre dönen endeks, ağustosta düşen eğilimiyle öne çıktı. Bu süreçte sektördeki şirketlerin performansı zıt yönlere savruldu. Birleşim Enerji %139 ve Ahlatcı Doğalgaz %116 primle diğer hisselerin açık ara önünde duruyor. Yuzde 77 ile Margün Enerji, %62 ile İzdemir Enerji ve Tatlıpınar Enerji ise sektörün en fazla kaybettirenleri. Elektrik tüketiminin yıllıkta %3,4 büyüdüğü bir süreçte hisse fiyatları sadece enerji tüketim beklentisiyle şekillenmediği görülüyor.

Kazancı zirvede duramadı

Yılbaşından bu yana %139 yukarıda olan Birleşim Enerji listenin üstünde yer alsa da, eylülde test ettiği 156,90 TL’den bu yana sürekli taban serisiyle geriliyor. Son bir aydaki kaybı %85’i geçti. Yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını açıklayan firma, altı ayıkta 4 milyon TL zarar yazdı. Ahlatcı Doğalgaz, geçtiğimiz nisandan itibaren düzenli şekilde yükseliyor. Yılbaşından bu yana %116 primle öne çıkan şirket, düzenli pay alımlarıyla tahtasını destekliyor. Bugüne kadar sermayesinin %3,28’ini geri aldı. Yılın ilk yarısında gelirinin %27 ve dönem sonu kârın %110 artması fiyattaki yükselişi besleyen bir diğer unsur.

Düşüş dalgası kırılamıyor

Margün Enerji mayısta ulaştığı 68,70 TL’nin ardından yönünü aşağı çevirirken bir daha toparlanamadı. Son bir aydır artan ivmeyle düşüşünü sürdürüyor. Yılbaşından bu yana %77 gerileyen şirket, elektrik sektörünün en çok kaybettireni konumunda. Kârını %100 artışla 1,14 milyar TL’ye taşımış görünse de kaynağı 2,06 milyar TL’ye çıkan birleşmeden kaynaklı değerleme artışı.

ZEYNEP'E SOR

SÜRAT Mİ, YAVAŞLIK MI?

Sürat; ilk hareket avantajı, fırsat, sermaye devri, krizden kaçış, dinamizm. Analiz eksikliği, işlem maliyeti, stres, büyük resmi kaçırma, hata riski. Yavaşlık; bilinçli karar, rahatlık, bileşik getiri, düşük maliyet, makro uyum. Fırsat kaçırma, hantallık, erimesi, durağanlık, sermaye kilitlenmesi.

OSB’deki otel ihalesi kesinleşti. Satın almak üzere yönetimle anlaşma imzalandı

Z GMYO’nun imzaladığı ASO otel sözleşmesi şirkete ne sağlayacak? ● İlker Tepe

İlker; Ankara Sanayi Odası OSB’deki otel yapısının satış ihalesi kesinleşti. İhaleyi kazanan Z GMYO, 200 milyon TL’ye satın almak üzere OSB yönetimi ile sözleşmeyi imzaladı. Şirket bu adımla birlikte sanayi otelleri konseptinin ilk projesini hayata geçirecek. Tesiste uluslararası bir marka ile iş birliği yapılarak bölgenin kurumsal konaklama talebinin karşılanması hedefl eniyor. Faaliyete geçişle birlikte Z GYO’nun portföyünde 1,5 milyar TL tutarında ilave değer artışı bekleniyor. Düzenli gelir beklenen girişimler, uzun vadeli büyüme amaçlanıyor.

Hem kendisi hem de bağlı ortaklığı Milsoft’un savunma sanayisi siparişleri artıyor

Forte’nin savunma sanayisi kanalından büyümesi mümkün mü? ● Murat Alkaya

Murat; Forte’nin hem kendisi hem de %100 iştiraki Milsoft üzerinden savunma sanayisindeki etkinliğini artırdığı görülüyor. Gerek Havelsan gerekse ünvanını paylaşmadığı başka kamu kuruluşlarından siparişler alıyor. Paylaşılan açıklamalar siparişlerin ağırlıklı olarak kamu kurumlarından geldiğini işaret ediyor. Savunma sektörüne ait son iki sözleşmesinin toplamı 1,45 milyon dolar düzeyinde. Yılbaşından bu yana gerçekleşen toplam yeni iş bağlantıları yaklaşık 2,55 milyar TL’yi buldu. Tutar yıllık gelirin %89’una ulaşırken, geliri büyütüyor.

YATIRIM FONLARI

TOT özel sektör borçlanma araçlarıyla son bir yılda yüzde 45 getiri sağladı

TEB Portföy’ün idare ettiği Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT), faiz getirisinin sağladığı getiriden yararlanıyor. Fonun büyüklüğü mayıstan bu yana benzer seviyelerde duruyor. Ekimin ikinci haftasında 113,6 milyon TL toplam değeri ile önceki aya göre bir miktar yükseldi. Hazirandan bu yana değişen miktarlarda para çıkışının yaşandığı fona, ekimde 1,44 milyon TL nakit girişi gözlendi. Yatırımcı sayısı yatay bir görüntü sergiliyor. Sayı şimdilerde 623 kişi düzeyinde. Stratejisi, varlıklarını ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %57,03’ü finansman bonosu ve %11,06’sı mevduattan oluşuyor. Volatiliteden kaçınıp istikrarlı kazanç arayan yatırımcıya hitap ediyor. Yıllık bazda %44,89 getiri sağlayan TOT, borsanın %13,34 çıkışını geçti.

TAHVİL

Akbank, piyasadan %38,96 bileşik faizle 173,8 milyon lira borçlandı

Akbank, 12.10.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 173.751.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %40, bileşik faizi ise %38,96 olarak belirlendi. 420 gün vadeli tahvilin vadeye isabet eden faizi %46,03 düzeyinde. Tahvilin vade başlangıç tarihi 12.10.2026, itfa tarihi 06.12.2027 olarak açıklandı. 12 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,89 seviyesinde bulunuyor. Akbank’ın verdiği %40 basit faiz oranı, TLREF’in 3,11 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, bankanın uzun vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Tahvil, piyasada TRSAKBKA2716 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Datagate hazirandan bu yana gerilerken, bir aydır taban oluşturmaya çalışıyor

Datagate Bilgisayar’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %6,14 ile toplamda 75,5 bin lot artarak 1,31 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 13’ten 14’e yükseldi. ICZ 45 bin lot ile en fazla alımı yaparken, PPH 3,5 bin ile en çok satışı gerçekleştirdi. Hisse hakkında öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Şimdilerde Ak Portföy’ün ICZ fonunun yanı sıra iş Portföy’ün TTE fonunun ilgisi öne çıkıyor. Pardus Portföy’ün PPH fonunun satış sonrası elinde 10 bin lot kaldı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KARSU TEKSTİL

Sat-kirala-geri al yöntemiyle devrettiği yeri, taksitleri tamamlayıp geri aldı

Karsu Tekstil, 2023 yılında nakit yaratmak amacıyla Ziraat Katılım Bankasına sat-kirala-geri al yöntemiyle devrettiği Mecidiyeköy’deki irtibat bürosunu yeniden mülkiyetine geçirdi. Borç geri ödemesinin tamamlanması nedeniyle 41 milyon TL defter değeriyle adına tescil edilen 354 metrekarelik taşınmaz, Karsu’nun aktifl erine geçti. Finansman modelinin sorunsuz tamamlayarak varlığı geri alması, şirketin yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteriyor. Karsu Tekstil, altı aylıkta gelirini %2 düşürüp 1,16 milyar TL’ye geriletti. Dönem sonunda 110 milyon TL zarar yazdı.

AYES ÇELİK

Bahçelievler’de yeni genel merkez binasının inşası için müteahhit ile anlaştı

Ayes Çelik, idari faaliyetleri tek çatı altında toplamak ve kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla İstanbul Bahçelievler’deki arsası üzerinde yeni bir genel merkez binası inşa ediyor. Toplam 2.410 metrekare kapalı alana sahip olacak anahtar teslim projenin yapımı için üçüncü taraf bir müteahhit firma ile KDV hariç 89,1 milyon TL üzerinden anlaşmaya varıldığı belirtildi. Özkaynaklarıyla finanse edeceğini belirttiği yatırımın 15 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Binanın bitirilmesi, operasyonel süreçlerin merkezi olarak yönetilmesine esneklik kazandıracak.

KALYON GÜNEŞ

ABD pazarına doğrudan giriş yapabilmek için Delaware eyaletinde şirket kurdu

Kalyon Güneş Teknolojileri, global büyüme ve yurtdışı pazar payını artırma hedefi doğrultusunda ABD pazarına odaklandı. Şirket, doğrudan güneş paneli ve fotovoltaik bileşen satışı yapmak üzere Delaware eyaletinde 100 bin dolar sermayeli Kalyon Solar Technologies ünvanlı şirketi kurarak tescil işlemini tamamladı. Hisselerinin %51’ine Kalyon Güneş’in sahip olduğu yeni girişim, yerel üretim zorunlulukları veya ABD pazarındaki ticaret engelleri aşmayı kolaylaştıracak. Yurt dışında gerçekleştirilen genişleme firmanın ciro potansiyelini yükseltmesine imkan verecek.