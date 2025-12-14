Yılbaşına iki hafta kala, bu ok işareti bizi nereye götürüyor?

Geçen pazartesi akşamüstü eşim Tansu ile birlikte Münih’in Marienplatz Meydanı’nda dolaşıyoruz.

Münih’in en büyük Noel pazarı buraya kuruluyor.

Orta Avrupa’nın bütün Noel pazarları gibi burası da rengârenk, cıvıl cıvıl.

Her tarafta ev süslemek için kullanılan küçük objelerin satıldığı kulübeler var.

İnsanlar gülüyor.

Her köşeye büyük Noel Baba heykelleri konulmuş.

Çocuklar ona sarılıp fotoğraf çektiriyor.

Vitrinlerde şarkı söyleyen, konuşan geyik maketleri…

Orada anlıyorum ki Noel, Avrupa’yı, bütün Hristiyan âlemini güzelleştiriyor.

Altüst olmuş şu dünyanın bazı bölgelerine hiç olmazsa bir ay için gülümsemeyi getiriyor.

BİR KITSCH CENNETİNE GİRDİĞİNİZDE NE GÖRÜRSÜNÜZ

Biraz sonra bir dükkâna giriyoruz.

Eskiden beri içimde bir “kitsch” sempatizanı yatar.

Zevksiz de olsa, bazılarına bayağı gibi gelse de rengârenk objeleri severim.

O nedenle evimin bir köşesinde, kurulunca Mozart müziği eşliğinde dans eden bir balerin oyuncağı vardır.

Bu oyuncak balerinlerin bazı filmlerde niye korku sahnelerinin efekti olarak kullanıldığını hiç anlamam o yüzden.

İÇİNDE KAR YAĞAN CAMDAN KÜRELER

Bir de içinde kar yağan küçük evler bulunan cam küreler…

Hele hele onların ışıklı ve pil sayesinde hep kar yağdıran düzenekleri olanları var ya…

İşte onlara doyamam.

Beni hep çocukluğuma götürür o cam küreler.

Evdekini kediler yere düşürmüş ve kırmıştı.

Öyle bir cam küre arıyordum.

Bu defa daha da büyüğünü…

HRİSTİYAN NOEL DÜKKÂNINDA MÜSLÜMAN SATICI VE MÜSLÜMAN MÜŞTERİ

Sonunda bir vitrinde gördüm.

Dükkânın içi de tam benlikti.

Tam bir “kitsch cenneti” yani…

Tansu’ya bunları anlatırken dükkândaki tek satıcı genç yanımıza geldi ve…

Türkçe “Hoş geldiniz” dedi…

BUYRUN YENİ KOZMOPOLİT AVRUPA’YA HOŞ GELDİNİZ

O an içimden şu cümle koptu:

“Buyrun… Yeni Avrupa’ya hoş geldiniz…”

Hristiyan Noel kutlaması için hediyelik eşya satan bir dükkândasınız.

Satıcı genç Müslüman bir Türk erkek…

Ve Noel dükkânından eşya satın alan Müslüman bir Türk çift…

Yeni kozmopolit Avrupa’nın güzel bir fotoğrafı…

PEKİ BİZİM NE İŞİMİZ VAR BU NOEL BABA DÜKKÂNINDA

Peki bizim ne işimiz var bu dükkânda?

Tansu’nun ve benim…

Çok basit…

Çünkü ikimiz de çocukluğumuzdan beri yılbaşını mutluluk içinde kutlayan aileler içinde büyüdük.

Ben, ilkokuldan ayrılma matbaa işçisi bir babanın, ilkokula bile gitmeyip okuma yazmayı kendi kendine öğrenen bir annenin evinde yaşadım bu mutluluğu…

Tansu, varlıklı ve öğrenim görmüş bir ailenin içinde…

Biz de kızımız ve torunlarımızla bu geleneği yaşatıyoruz…

BİRAZ SONRA BİR KAFEDE AKLIMA GELEN OK İŞARETİ

Münih’teki dükkândan çıkıp bir kafeye oturduk.

İşte orada bir ay önceye, Berlin’e döndüm.

Gözümün önüne bir meydan, o meydanda yere çizilmiş metalden, hafif bir kavisle arkadaki harap olmuş kiliseye doğru uzanan bir ok işareti geldi.

O işaretin aslında hepimizin yüreğine saplanan gerçek bir ok olduğunu o an anladım.

Biraz geriye, dokuz yıl öncesine döndüm ve o ok işaretinin bugün ne anlama geldiğine bir kere daha yakından baktım.

NOEL GECESİNDEN 8 GÜN ÖNCE BİR NOEL PAZARI

19 Aralık 2016…

Berlin’in Breitscheidplatz Meydanı…

İkinci Dünya Savaşı’nda bombalanıp harabeye dönen Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi’nin önü…

Berlin Noel’i kutlamaya hazırlanıyor.

Noel gecesine sekiz gün kalmış…

Şehrin en bilinen Noel pazarlarından biri tam orada kuruluyor.

Pazar yeri tıklım tıklım…

İşte tam o sırada bir kamyon kalabalığın içine dalıyor…

NOEL PAZARINDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Noel pazarındaki 12 kişi hayatını kaybediyor.

60 kişi yaralanıyor.

Ve bir kıtanın Noel’i zehir oluyor.

Bu olayı IŞİD üstleniyor…

9 YIL SONRA O MEYDANDA YERE ÇİZİLEN OK İŞARETİNİ GÖRÜYORUM

Bu olaydan dokuz yıl sonra o meydandaydım.

İlk defa fark ediyorum.

Yerde hafif kavisle yıkık kilisenin kapısına doğru giden bir ok işareti var.

Sanki bizi bir yere doğru götürmek isteyen ilahi bir işaret bu…

Ürkek adımlarla üzerinden yürüyorsunuz.

Ok sizi kilisenin girişindeki altı basamağın önüne götürüp tek başınıza bırakıyor.

O andan itibaren bir iç muhasebe başlıyor.

ALTI BASAMAĞIN ÜZERİNDEKİ 13’ÜNCÜ İSİM

Basamakların üzerinde isimler yazılı…

Tek tek okuyorum.

Dr. Christoph Ph. Herlich… Alman…

Nada Gizmar… Çek…

Lukas Orban… Polonyalı…

Ve başka isimler…

O terör saldırısında hayatını kaybeden insanların mezar taşları gibi duruyor karşınızda.

Hepsi terörün kurbanı olarak oraya işlenmiş.

Unutulmamaları için…

Saldırıda 12 kişi ölmüştü ama burada 13 isim var…

13’üncü isim, saldırıda yaralanıp daha sonra kurtarılamayan bir insana aitti.

IŞİD’Cİ TERÖRİST, TUNUS’TAKİ ARAP BAHARI’NDAN SONRA ALMANYA’YA GELEN BİR MÜLTECİ

Kamyondaki terörist Anis Amri isimli bir Tunusluydu.

Saldırıdan sonra Milano’da İtalyan polisi tarafından durduruldu.

Polise silah çekince vurulup öldürüldü.

Bir Aralık ayında, 22 Aralık 1992’de Tunus’ta doğmuştu.

2011 yılında Arap Baharı’ndan sonra Almanya’ya göç edip yerleşmişti.

İTALYA’DA MÜLTECİ KAMPINI ATEŞE VERMİŞ

Lampedusa Adası üzerinden İtalya’ya gelmişti.

Orada bir mülteci kampını ateşe vermekten tutuklanmış ve hapis yatmıştı.

Berlin’de Friedenau Mahallesi’nde cihatçı kişilerin devam ettiği bir camiye gidiyormuş.

Bir Aralık ayında doğdu.

Bir Aralık ayında, Noel pazarında 13 kişiyi katletti…

Bir başka Aralık ayında insanları katletmiş ve öldürülmüştü.

Yıkık kilisenin önündeki ok bizi işte bu katliamdan kalan duygulara götürüyordu.

Fanatik bir nefretin sürdüğü kamyon, tam o okun gösterdiği yoldan Noel’ini kutlamaya hazırlanan insanların üzerine gitmişti.

BÜTÜN DÜNYA ARALIK AYINI GÜZELLEŞTİRİYOR

Bence Hristiyanlar Noel’le, dünyanın öteki inançlarından insanlar da yılbaşıyla Aralık ayını güzelleştiriyor.

Bu ayı dinsel ambalajından çıkarıp küresel bir duygu ateşkesi hâline getiriyorlar.

Ve bu çok güzel bir şey…

Giderek de yayılıyor…

Farkında mısınız, bu yıl Türkiye’nin birçok şehrinin sokakları, vitrinleri, mekânları çok güzel ışıklandırıldı.

Instagram’dan harika paylaşımlar yapılıyor.

Bunlar içimizde giderek büyüyen burukluğu ve umutsuzluğu biraz olsun unutturuyor.

RAMAZAN’DA MAHYA IŞIKLARI ÇOK GÜZEL AMA BANA YETMİYOR

Her Aralık bir umut ayıdır.

Gelecek olan yeni bir yıl için güzel temenni günleridir.

Böyle kutlama dönemlerinin kökenleri çoğunlukla tek tanrılı dinlerin çok öncesine gider.

Çocukluğumdan beri Ramazanları da böyle hayal ederim.

Cami minareleri arasına çekilen mahyaların ışıkları çok güzeldir ama yetmez bana…

Şehirlerimiz, sokaklarımız, camilerimiz ışıl ışıl aydınlatılsın isterim.

Işık, “nur”dur çünkü.

İnsanı karanlıktan kurtaran bir dosttur.

ARALIK’TA NOEL PAZARI TURLARI NEDEN BU KADAR TUTULUYOR

Turizm turları düzenleyen bir arkadaşım söylemişti.

Türkiye’de en kolay sattıkları turlardan biri “Nehir üzerinde Noel pazarları turları”ymış.

Yanılmayın.

Bu Hristiyanlığa özentilik falan değil.

Bu turlara katılan insanların tamamına yakını Müslüman ve inançlı insanlar.

Onlar yılbaşı ayında o mutluluğu paylaşmak istiyorlar.

Kendi itikatları, kendi inançlarıyla yeni yılı kutluyorlar.

HER YILBAŞI “KEŞKE” DİYORUM, KEŞKE BİZ DE…

Keşke diyorum…

Bizim Ramazanlarımız da böyle ışıl ışıl olsa…

Ve başka inançların insanları da Müslümanların huzur ayında bunu paylaşmaya gelse…

Münih’teki Noel Baba dükkânı ve Berlin’de yıkık kilisenin önündeki o hüzünlü ok işareti…

Bize, hepimize, bütün dünyaya gidilecek ve gidilmeyecek yolu gösteriyor…

Bu aynı zamanda kozmopolit bir Avrupa’nın huzur yoludur…

Ne diyordu büyük Fransız düşünürü Edgar Morin?

“Gerçek medeniyetler ancak kozmopolit toplumlarda mümkündür…”

Noel ve Ramazan ayları bu güzel kozmopolit kültürün buluşma günleri hâline gelebilir…

İşte bunu hayal ediyorum…