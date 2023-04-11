Yıldız Holding net sıfır hedefine 2050’den önce ulaşmakta kararlı

Dünya’da bisküvide ikinci, çikolatada yedinci sırada olan Yıldız Holding, 21’i yurt dışında, 25’i Türkiye’de olmak üzere toplam 46 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

75 binin üzerinde kişiyi istihdam eden şirket, Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında binlerce çiftçiyle ve tedarikçiyle çalışıyor. Yıldız Holding iştirakleri 130’dan fazla ülkede, 4 milyar nüfuslu bir coğrafyaya, 350’ye yakın marka ile hizmet veriyor.

Böylesine büyük bir ekosisteme sahip olan Yıldız Holding, sürdürülebilirliği hem önemli bir sorumluluk hem de işin geleceği açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor ve “Bu Dünya Bizim” anlayışı ile sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, “Sürdürülebilirliği, bir yandan kuruluşumuzdan bugüne devam ettirdiğimiz ‘İsrafsız Şirket’ çalışma modelimizin ve diğer taraftan tüm paydaşlarımızı kapsayan ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ misyonumuzun günümüze bir yansıması olarak görüyoruz” diyor. Fezal Okur Eskil ile, Yıldız Holding’in sürdürülebilirlik çalışmalarını konuştuk.

3 odak alanı belirlendi

“Sürdürülebilirlik vizyonumuzu hayata geçirmek adına stratejimizi üç odak altında şekillendirdik. Doğanın Geleceği için Çalışmak, Paydaşlarımızla Güçlenmek ve Amaç Odaklı Ürünler ve İş Modelleri ile Geleceğe İlham Vermek odaklarımıza uygun olarak amaç ve hedeflerimizi belirliyoruz. 2050 net sıfır hedefi belirledik, ama bu hedefe ulaşmak 2050'ye kadar sürmeyecek. Pladis bizim amiral gemisi şirketimiz ve ilk karbonsuzlaşma yolculuğuna Pladis başladı. Geçen sene Godiva ve Kerevitaş’ı dahil ettik. Her sene iki-üç şirketimizi daha ekleyerek devam edeceğiz. Bu hedef doğrultusunda, bütün şirketlerimizin minimumda 5 ila 10 yıllık planlarını çıkartıyoruz. Bilime dayalı iklim hedefleriyle (SBTi) uyumlu bir yapısal net sıfır stratejisi kurgulamayı amaçlıyoruz.”

Su, atık, plastik kirliliği, iklim, yetenek…

“Su sıkıntısı, atık ve plastik kirliliği, iklim riski, yetenek açığı ve değişen tüketici davranışları ve insan hakları bizim risk faktörleri olarak gördüğümüz alanlar.

Bu konuların, coğrafyalara, iş koluna göre farklılaşan tarafları var. Dolayısıyla hem şirket çerçevesi, hem Yıldız Holding çerçevesinde bu konuları küresel olarak değerlendiriyoruz. Her grup şirketimizin karbon emisyonu azaltım aksiyonlarını bu sene oluşturması için eyleme geçilmesini istedik. Bunu, CEO’muz Mehmet Tütüncü’nün liderliğinde yapıyoruz. Risk yönetimini ve denetim tarafını da işin içine katıyoruz. Bütün işlerimizde en çok endişe ettiğimiz şey ‘mış gibi’ yapmak.”

Sorumlu Satınalma politikası

“2030 yılına kadar stratejik tedarikçilerimizin tümünün “Yıldız Holding Sorumlu Satınalma Politikası”na uyumunu sağlamayı hedefliyoruz. En önemli paydaşlarımızdan olan tedarikçilerimizin refahını geliştiren çalışmalar yürütüyoruz. Onların, sürdürülebilirlik performanslarını yukarıya çekebilmeleri için yapısal adımlar atıyoruz. Tedarikçilerimizin ESG ve etik uyumunu değerlendiriyor, regülasyon, iş sağlığı ve güvenliği kalite standartları çerçevesinde takip ediyoruz. Portföyümüzdeki şirketlerin ESG risklerini yönetmek üzere eylem planları oluşturuyoruz. Farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerimizin farklı etki alanlarını gözeterek odak alanlarında stratejilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketlerimizin operasyonel faliyetlerinden kaynaklı çevresel etkilerimizi azaltmanın yanı sıra doğal kaynakların yenilenmesi, sürdürülebilir tarım uygulamaları, gıda ve ambalaj atıklarını en aza indirme, yeniden kullanma ve ambalajlarda geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı gibi konular odak alanlarımızın başında bulunuyor.”

Öncelik nakit yönetimi

“2021-2022 dönemine baktığımızda iş sonuçlarımızın kuvvetli olmaya devam ettiğini görüyoruz. Maliyeti doğru yöneterek hammaddeye erişmek, tedarik zincirini doğru yönetebilmek çok önemli bir hale geldi bizim için. Müşterinin tercihleri değişiyor ve biz de o tercihler doğrultusunda ürünlerimizi, ambalajlarımızı şekillendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, ana iş kolumuz gıda ve perakende olmaya devam edecek. Bu süreçte nakit yönetimine öncelik veriyoruz. Düşünerek, odaklanarak doğru yerlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Var olduğumuz alanları güçlendirmek, bu alanlarda daha rekabetçi, daha cesaretli olabilmek en kritik konumuz. Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, Asya Pasifik’deki iş alanlarımızı, özellikle de Pladis ve Godiva çerçevesinde güçlendirmek en önemli konularımızdan bir tanesi. Türkiye'de, hem gıda iştiraklerimiz hem de perakende ile büyümeye devam edeceğiz.”

Çeşitliğin katma değer yaratması için kapsayıcılık şart

“Kadın çalışan sayımız yüzde 40’ları aşıyor. Amacımız üst yönetimdeki ve şirketlerimizin yönetim kurullarındaki kadınların miktarını arttırmak. Üst düzey yönetimdeki kadın oranı yüzde 20’yi aşıyor. Yıldız Holding’in halka açık şirketlerindeki 23 yönetim kurulu üyesinin 5’i kadın üyelerden oluşuyor. 2023 için en önemli odak noktamız küresel çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarımızı güçlendirmek olacak. 2030'a kadar yüzde 50 hedefini savunuyoruz. Çeşitlik, katılımcılık olmadan, kapsayıcılık olmadan işe yaramıyor; gerçek katma değeri sağlayamıyor. Dolayısıyla işin kapsayıcılık boyutunda da farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Yönetim Kurulu başkanımız tarafından desteklenen kadın platformu inisiyatifleri var. Şirketimiz içinde kadın networkleri var. Eşit işe eşit ücret meselesi gündemimizin en önemli konularından biri.”

Avrupa'nın önemli bir insan kaynağı havuzu haline geldik

“Yeteneğe ulaşmak ve yetenekleri bünyemizde tutabilmek açısından bu kadar zor bir dönem yaşamadık. Yurtdışına önemli bir insan kaynağı ihracatı yapıyoruz; güzel olan da önemli bir bölümünü geri döndürebiliyor olmamız. En azından geri döndükleri zaman tekrar bize gelmelerini sağlayabiliyoruz. Yurtdışı iştiraklerimizin olması güzel. Yani o rotasyonu yapabilme şansımız var. Öte yandan hibrit çalışma, online çalışma, uzaktan çalışmanın gündeme gelmesi ile, Avrupa'nın önemli bir insan kaynağı havuzu haline geldik son dönemde.”

Temiz enerji yatırımlarına odaklanıyoruz

“Bizim Toptan, karbon kullanımını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için temiz enerji yatırımları kapsamında Gebze mağazasında güneş enerjisi sistemini devreye alıyor. Mağazanın çatısına kurulan sistemin devreye girmesiyle mağazadaki elektrik tüketiminin yüzde 107’si, yani mağazanın elektrik ihtiyacının tamamından fazlası güneş enerjisinden karşılanacak. Öte yandan 2019 yılında imzacısı olarak katıldığımız İPG girişiminde hem Holding hem ve şirketlerinde plastik kullanımını 2022 Mart ayına kadar 400 ton, 2023 Mart ayına kadar ise toplamda bin ton olacak şekilde azaltmayı hedeflemiştik. 2022 yılı hedefimizin üzerinde bir azaltım gerçekleştirerek toplamda 980 ton plastik azaltımı sağladık.”