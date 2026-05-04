Yıldız Pazar 8 hisseyle hareketli sığ sulardakiler 4 hisseyle takipte

Yıldız Pazar’ın 252 ve Ana Pazar’ın 276 ile birbirine yakın duran hisselerinden en az 3 haftadır aralıksız yükselen ve haftalıkta %3’ün üzerinde prim yapan 22 hisse bulunuyor. Bu hisselerden 14’ünün Yıldız Pazar’da olması, sıcak paranın sığ sular yerine büyüklere yöneldiğini söylüyor.

Yıldız Pazar şirketlerinin çoğunlukla daha ağır hareket ettiği düşünülür. Oysaki kriterlerimizi karşılayan firmalara baktığımızda, 3 hafta boyunca aralıksız yükselenlerden 8’inin Ana Pazar, 14’ünün ise borsanın üst liginde yer aldığı görülüyor. Sanayinin güçlü ismi Kardemir B gibi ağır bir şirketin haftalık %24,54 prim yapması ya da Ereğli Demir Çelik’in %7,73 ile hareketlenmesi dikkat çekiyor. Herkes sığ sularda güçlü dalgalar beklerken, derin sularda büyük gemiler sürat teknesi misali hareket edebilmekte. Ana Pazar’da ise Çelik Halat’ın haftalık %29,85 yükselişi, paranın sığ sulara yöneldiğinde dalganın ne denli etkili olabileceğini işaret ediyor.

Yıldız Pazar’ın hızlıları

Şubat 2025’te borsadaki ilk açılışını 13,03 TL’den gerçekleştiren Birleşik Enerji, uzunca süre bu fiyatın altında kaldı. Geçtiğimiz nisan ayından itibaren artan hacimle birlikte fiyatını bir ayda ikiye katladı. Haftalık getirisi %27,90 olurken, mağduriyet yaratmaması için 26 Mayıs gününe kadar kredili alım ve açığa satışa kapalı bulunuyor.

Kardemir B, 2023’ün ikinci yarısından sonra yatayda dalgalı hareket ederken, 2026’nın başından bu yana %299,61 yükseldi. Şirket, 3 milyon ton sıvı çelik üretimi hedefi doğrultusunda planladığı yatırımlarından 2 No.lu Sürekli Döküm Makinesi yatırımını geçtiğimiz nisanda tamamlayarak devreye aldı.

Ana Pazar’ın hızlısı

Çelik Halat, %29,85 yükselişle tablodaki hisseler arasında haftalık bazda en yüksek getiriyi sağlayan oldu. Nisanda hareketlenen hissenin aylık performansı %45,96 olurken kapanışını 13,18 TL’den yaptı. Bu fiyat en yüksek seviyeni test ettiği Temmuz 2025’teki 14,50 TL’nin hâlâ gerisinde. Geçen yıl açıkladığı 661,5 milyon TL dönem sonu zararı ise bir önceki yılın üzerinde.

ZEYNEP’E SOR

FAİZ YÜKÜ MÜ, SATIŞ BÜYÜMESİ Mİ?

Faiz yükü; kaldıraç gücü, vergi kalkanı, büyüme ivmesi, enflasyon avantajı. Nakit ihtiyacı, ödeyememe riski, psikolojik baskı, kredi notu sorunu.

Satış büyümesi; pazar hakimiyeti, cazibe, nakde dönüşüm, marka gücü. Maliyet tuzağı, kalite erimesi, sermaye ihtiyacı, yönetim zorluğu, kâr fedakarlığı.

Temettü alışkanlığının olmaması dükkan alım maliyetinden daha fazla belirleyici

Kütahya Porselen’in aldığı mağaza temettü dağıtımını engeller mi? ● Doğan Karpuzcu

Doğan, Kütahya Porselen, ilişkili taraf firmadan yıllardır kiracı olarak kullandığı mağazayı 247 milyon TL’ye satın alarak kira giderinden kurtulmayı hedefliyor. Bu nakit çıkışının temettü dağıtımını doğrudan engellediğini söylemek ise eksik okuma olur. Zira şirketin 2018’den bu yana kâr payı vermemesi, zaten yatırımcısına düzenli temettü ödeme politikasının bulunmadığını gösteriyor. Şirket, alım bedelinin 100 milyon TL’sini peşin, kalanını yıl sonuna kadar ödeyecek. Sabit kira giderinden kurtulmasını ise uzun vadede olumlu değerlendirmeli.

Savunma ve yapay zeka odaklı iş bağlantılarıyla döviz bazlı cirosunu büyütüyor

ARD aldığı yurt dışı siparişler döviz gelirini ne kadar artıracak? ● Burcu Güçlü

Burcu, ARD Bilişim’in Endonezya ve Şili Deniz Kuvvetleri gibi kurumlardan aldığı savunma ve yapay zeka altyapısına yönelik siparişlerin toplamı yaklaşık 2,8 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk dört aylık iş bağlantılarına bakıldığında toplam döviz bazlı iş büyüklüğü 33,29 milyon dolara ulaştı. Söz konusu bağlantılar, şirketin kur riskini minimize eden yüksek kâr marjlı yurt dışı projelere önem verdiğini işaret ediyor. Dört ayda alınan yeni işlerin toplamının 2025’teki hasılatın %45,8’ine ulaşması cirosunun geçen yılın rakamını aşacağını göstermekte.

YATIRIM FONLARI

YEF fonu BIST 30 hisselerine yatırım yaparak son bir yılda %65 getiri sağladı

Yapı Kredi Portföy’ün yönetimindeki BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (YEF), uzun bir süre yatayda dalgalı seyir izledi. Yılbaşından bu yana yukarı yönelim daha baskın olarak öne çıkarken fiyatı %33,48 arttı. Fonun büyüklüğü nisan sonunda 1,99 milyar TL seviyesinde bulunurken önceki aylara göre yükseldi. Martta nakit çıkışı gözlenen fonda, nisanda 69,04 milyon TL para girişi yaşandı. FEF’in yatırımcı sayısı aylık bazda kademeli yükselirken nisan sonunda 13.850’ye çıktı. Portföyünün %92,63’ü hisse senedi, %6,43’ü yatırım fonlarından oluşuyor. Son bir yılda %65,34 getiri elde ederken BIST 100 Endeksi bu sürede %59,09 çıktı.

TAHVİL

Turk Finansman, Piyasadan TLREF + %5 faizle 105 milyon lira borçlandı

Fikret Petrol Ürünleri, 29.04.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48, bileşik faizi %53,96 olarak belirlendi. 177 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 23.10.2026 tarihinde itfa edilecek. 29 Nisan itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Fikret Petrol’ün sunduğu %48 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 8,01 puan üzerinde yer alıyor. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFFKRTE2616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FORMÜL PLASTİK METAL

Halka arz gelirini yatırıma aktarıyor. Çerkezköy’deki fabrikayı yapmaya başladı

Ocak ayında borsaya gelen Formül Plastik, şubat ayında duyurduğu yatırım planı çerçevesinde, Çerkezköy Kapaklı OSB’de bulunan arsası üzerinde inşaat çalışmalarına başladı. Şirket, 18.500 metrekare arsa üzerinde 16 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde metal fabrika binası ve depo inşa edecek. Şirket halka arzdan net 859,8 milyon TL gelir elde ederken bu tutarın %75’ini yatırımlarda, %25’ini işletme sermayesinde kullanacak.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON

Sat kirala yöntemiyle fabrika binasını ve makinaları devredip ardından kiraladı

Niğde Beton, Niğde OSB’deki fabrika binası ve arsasını 120,2 milyon TL, tesis içindeki makine ve teçhizatları ise KDV dahil 21,4 milyon TL bedelle Işıklar İnşaat’a sattı. Toplamda 141,7 milyon TL’yi bulan tutarlar peşin alınırken, söz konusu fabrika ve donanımlar üretim faaliyetlerine devam edebilmesi için tekrar Niğde Beton tarafından kiralandı. Sat-kirala yöntemi ile bilançosuna likidite yaratmaya çalıştığı anlaşılan Niğde Beton, 2026’nin ilk çeyreğinde zarar yazmaya devam etti.

CW ENERJİ

Bağlı iştiraki üzerinden yurt dışındaki müşterisine güneş paneli hücresi satacak

CW Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji, yurt dışındaki müşterisine güneş enerjisi paneli hücresi satmak üzere 2,1 milyon dolar (yaklaşık 96,3 milyon TL) tutarında üç ayrı sözleşme imzaladı. Ürün teslimatının 2026’nın üçüncü çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanırken, işlemin ilk çeyrek hasılatına %2 oranında olumlu etki yapacağı belirtildi. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde ürün portföyünü dış pazarlara açmak gelir döngüsünü sağlamlaştırırken, döviz bazlı sözleşmeler bilançoyu güçlendirmekte.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Koç Holding hissesinde fonların payında azalma yaşanırken PHE en güçlü alıcı oldu

Koç Holding’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %2,72 ile toplamda 881,9 bin lot azalarak 31,55 milyon lota geriledi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 166’dan 171’e çıktı. AK3 fonu 500 bin lot ile en fazla satışı yaparken, PHE fonu 1,1 milyon lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Koç Holding için bugüne kadar 22 aracı kurum öneride bulundu ve 7 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Tera Yatırım 373,20 TL ile verdi.