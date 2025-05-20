Yılın ilk çeyreğinde 17 şirket 3 milyar TL ve üzeri kârda

Şirketler ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Açıklanan bilançolarda bankalar öne çıktı. Garanti Bankası, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve QNB Finansbank 10 milyar TL’nin üzerinde net kâr açıkladı. Buna rağmen yalnızca Garanti Bankası ve Vakıfb ank yıllık bazda pozitif fiyat performansı gösterdi. Diğer bankalar ise yıllık bazda getiride eksi bölgede kaldı. Piyasa bu dönemde banka kârlarına temkinli yaklaşmayı sürdürüyor.

Kârla birlikte yükselen az

Finansal performans ile fiyat getirisi her zaman aynı yönde ilerlemiyor. Tera Yatırım hem 8,8 milyar TL kâr açıkladı hem de yıllık getiride yüzde 900’ü aşan bir performans sundu. Reysaş GMYO benzer şekilde güçlü bilanço açıkladı ve fiyat anlamında karşılık bulan hisseler arasında yer aldı. Enka ve Türk Telekom da yüzde 40 üzeri getirisi ile enfl asyonun üzerinde kazandırdı.

Turkcell ve Ford Otosan

Ford Otosan ve Turkcell 3 milyar TL’nin üzerinde kâr açıkladı. Ancak Turkcell’de güçlü kâra rağmen yatırımcı ilgisi sınırlı kaldı. Ford Otosan’da ise yıllık fiyat performansının zayıf olduğu gözlendi.

İlk çeyrek kârları

2025’in ilk çeyreği, sadece yüksek kâr açıklayanların değil, bu kârı fiyat performansına taşıyabilen az sayıda şirketin öne çıktığı bir dönem oldu. Piyasa, şirketlerin bilanço büyüklüğünü görmekle birlikte bu kârlılığın sürdürülebilirliğine, sektör dinamiklerine ve piyasa beklentilerine nasıl yansıdığına odaklanıyor.

ZEYNEP’E SOR

FAALİYET KAR/KISA VADELİ BORÇ MU, FAVÖK / KISA VADELİ BORÇ MU?

EFK/ KVB; temel faaliyet kârlılığı, dönemsel performans, gelir odaklı, güveni etkileme. Zayıflık, finansal yükü gizleme, kâr eden firmalarda işe yarama.

FAVÖK/KVB; nakit benzeri performans, kâr etmeyen şirketlerde kullanım, finansman öncesi analiz. Vergi yükünü görmeme, manipülasyona açık olma riski.

Geri alım programı için oldukça güçlü bir kaynak ayırdı. Aktif uygulamaya ise daha geçmedi

Bildiğim kadarıyla Vakıfb ank geri alım programı açıklamıştı. Neden hiç geri almıyor? / Hakkı Ceylan

Hakkı, geri alımda amaç hisse fiyatını desteklemek ve yatırımcıların alım motivasyonunu güçlendirmektir. Ancak geri alımın açıklanmış olması, işlemlerin hemen başlayacağı ya da programın tamamının mutlaka kullanılacağı anlamına gelmez. Vakıfb ank da nisan ayındaki genel kurulunda 12 milyar TL bütçe ile geri alım kararı almış olsa da henüz aktif olarak uygulamaya geçmiş değil. Banka, önceki geri alım programı döneminde ise 684,7 milyon TL karşılığında 87 milyon adeti aşan hisseyi geri almıştı. Yeni geri alım programı için tanınan sürenin 3 yıl olması esneklik sağlarken alım zamanlamasının piyasa koşullarına göre belirleneceği anlaşılıyor.

TÜR Belgesi aldığı projelerde kamu ihalelerinde öncelik sağlarken rekabet avantajı olacak

Mia Teknoloji’nin TÜR Belgesi alması ne anlama geliyor? Gelire katkısı ne boyutta olacak? / Çiğdem Korkmaz

Çiğdem, Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR), yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmesi anlamına geliyor. Bu tür ürünlerin kamu alımlarında önceliği olması rekabet avantajı sağlamakta. Mia Teknoloji’nin iki proje için aldığı TÜR Belgesi, bu ürünlerin kamu kurumları tarafından doğrudan alım kapsamına girmesini sağlayabilecek. Bu durum, firmanın uzun ihale süreçlerine girmeden, özellikle sağlık, güvenlik, belediyecilik ve ulaşım gibi alanlarda kamuya hızlı satış yapabilmesinin önünü açabilecek. Aynı zamanda marka gücünün artmasına imkan verecektir.

YATIRIM FONLARI

QNB Portföy’ün RBL fonu, yeni nesil teknolojiye odaklanarak kazandırmak istiyor

Robotik ve Blockchain Teknolojileri Serbest Fonu (RBL), robotik ve blokzincir alanında faaliyet gösteren veya bu teknolojilere destek sağlayan firmaların sermaye araçlarına yatırım yapıyor. Portföyün %53,56’sı yabancı hisselerden, %22,92’si yabancı BYF’lerden oluşuyor. 60,1 milyon TL büyüklüğe ve %11,44 doluluk oranına sahip fon, özellikle teknoloji odaklı uzun vadeli yatırımcılara alternatif sunuyor. 15 Ocak’tan bu yana işlem görmeye başlayan fon, bu sürede %5 arttı. Son bir aydaki performansı ise %20,37 oldu. Yaşanan çıkış, teknoloji sektöründeki toparlanma ve yatırımcı ilgisinin artmasıyla desteklenmiş durumda. Yüksek oynaklık barındırsa da, RBL fonu yeni nesil teknolojilere odaklı stratejisiyle portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılara tematik bir yön sunuyor

TAHVİL

Arzum Ev Aletleri, %60,13 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Arzum Ev Aletleri, 15 Mayıs 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 125.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %53 olurken, bileşik faizi de %60,13’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 180 gün vadeli olup ödeme tarihi 12 Kasım 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %26,14 olacak.

% 53 YILLIK BASİT FAİZ

16Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,98 seviyesinde bulunuyor. Arzum Ev Aletleri’nin çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı, TLREF’in 4,02 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 16 Mayıs 2025 olurken piyasada TRFAZEVK2518 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HAREKET PROJE

Yüksek teknoloji ürünü vinçler için sipariş verdi. Kapasitesinde yarı oranda artış olacak

Hareket Proje, dünyanın önde gelen vinç ve ağır makine üreticilerinden Çin merkezli Sany firmasıyla 100 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Anlaşma, aralarında dünyanın en yüksek kaldırma kapasitesine sahip paletli vincin de bulunduğu toplam 88 adet yüksek teknoloji ürünü vinç alımını kapsıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla şirketin vinç kapasitesinde %50’lik artış gerçekleşecek. Ağır taşıma ve kaldırma çözümleri sektörü, büyük ölçekli sanayi alanlarında kritik öneme sahip. Vinç teknolojisindeki modernizasyon, hem operasyonel etkinliği artırıyor hem de daha büyük ve karmaşık projelere talip olabilme kabiliyeti kazandırıyor. Rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen firmalar için, yüksek tonajlı vinç yatırımları, büyümenin temel bileşenlerinden biri hâline geldi.

AKSU ENERJİ

Ünvanını açıklamadığı şirketle farklı iş birliklerini değerlendiriyor. Satın alma da olabilir

Aksu Enerji, sürdürülebilir enerji üretim kapasitesini artırmak ve sektördeki rekabet gücünü pekiştirmek amacıyla bir firma ile görüşüyor. Ünvanı açıklanmayan şirketin, Türkiye enerji sektöründe faaliyet gösterdiği, teknik ve finansal açıdan da güçlü olduğu belirtildi. Görüşmeler birleşme, devralma ya da stratejik ortaklık gibi farklı iş birliği modellerini kapsamakta. Enerji sektöründe teknoloji yatırımları kadar, doğru ortaklarla gerçekleştirilecek farklı iş birlikleri de önemli olup rekabet avantajı sağlayabilir. Aksu Enerji’nin bu yöndeki adımı, şirketin yalnızca üretim kapasitesini değil, pazar payını da artırmaya yönelik stratejik bir tercih olarak değerlendirmeli. Olası bir satın alma ya da birleşme halinde yetkili kurumların onayı gerekecektir.

ARMADA GIDA

GES yatırımıyla enerji maliyetlerini azaltmayı hedefl iyor. Tüketimin fazlasını ise satacak

Armada Gıda, Şanlıurfa’da bulunan dört ayrı parsel üzerindeki 8,77 milyon dolarlık sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği GES alımlarını tamamladı. Yatırımla birlikte şirket bu yıldan itibaren enerji ihtiyacını kendi üretimi ile karşılayacak. Lisanssız üretim santrali, hem şirketin tüketim ihtiyacını karşılayacak hem de tüketim fazlası kadar üretim satışına olanak tanıyacak. Yenilenebilir enerji yatırımları, tarımsal sanayi kuruluşlarının karbon ayak izini azaltmalarına ve uzun vadeli maliyetlerini dengelemelerine yardımcı oluyor. Gıda sektöründe enerji yoğun üretim süreçlerinde, bu tür yatırımlar önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Lisanssız GES projeleri ise, yatırımın hızlı devreye alınabilmesi ve işletmeye doğrudan katkı sunması açısından öne çıkıyor.