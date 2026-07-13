Yılın ilk yarısında ithalatımız

Motorlu kara taşıtları ithalatımız önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 milyar dolar geriledi. Biliyorsunuz, yurtiçi satışlarda da bu dönemde düşüş oldu. Altın ve diğer kıymetli metal ithalatımızda da 2 milyar doları aşan bir düşüş oldu. Otomotiv ve altındaki düşüş, toplam ithalatı 4,7 milyar aşağı çekti.

Önceki yazıda yılın ilk yarısında ihracatımıza yönelik ana göstergeleri kısaca analiz etmiştim. Bugün ithalatımıza bakacağız.

- İlk 6 ayda ithalatımız yüzde 4,6 artışla 189 milyar doların üzerine çıktı.

- İthalat artışı ihracat artışının üzerinde olduğu için dış ticaret açığı 3,5 milyar dolar yükselişle 53 milyar dolar oldu.

- Son 12 aylık ithalat 374 milyar dolara ulaştı. Muhtemelen önümüzdeki aylarda, Mayıs 2023’teki 376 milyar dolarlık tarihi zirve geçilmiş olacak.

- Enerji fiyatlarındaki artış ile bu kalemdeki ithalatımız yüzde 6,2 yükselerek 34,3 milyar dolar oldu.

- Tutarları yüksek olmasa da, hububat ile gıda kalıntıları ve yemler yüzde 65 ve yüzde 35’lik oranlarla ithalatı en çok artan ürünler oldu.

- Motorlu kara taşıtları ithalatımız önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 milyar dolar geriledi. Biliyorsunuz, yurtiçi satışlarda da bu dönemde düşüş oldu.

- Altın ve diğer kıymetli metal ithalatımızda da 2 milyar doları aşan bir düşüş oldu. Otomotiv ve altındaki düşüş, toplam ithalatı 4,7 milyar aşağı çekti.

- Elektronik ithalatı 2 milyar dolar (yüzde 14,1) artışla 16,1 milyar dolara çıktı.

- İthalat faturamızdaki yükselişte üç ana faktör öne çıkıyor: emtia fiyatlarındaki artış, yurtiçi tüketimdeki artış ve değerlenen TL.

- Buna karşılık, altın ve otomotiv talebindeki gerileme ile zayıf seyreden reel ihracat ise ithalatı aşağı çekiyor. Ticaret Bakanlığının uyguladığı ithalat önlemlerinin de baskılayıcı bir etkisi var.

- İthalatın arttığı ülkeler arasında Çin, ABD, Brezilya ve Kazakistan öne çıkıyor. Bu ülkelerdeki artışları domine eden ürünler şöyle: Çin: Elektronik, makine ve silah-mühimmat, ABD: Hava ve uzay taşıtları ile demir-çelik, Brezilya: Yağlı tohum ve meyveler, Kazakistan: Bakır ve değerli metaller.

- İthalatın azaldığı ülkeler ise Rusya, Almanya, Fransa ve BAE. Azalışa neden olan ürünler ise sırasıyla enerji, otomotiv ve kıymetli metaller.