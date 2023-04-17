Yıllık 13 milyon müşteriye ulaşıp, 1 milyar liraya uzandı ‘kurumsallık’ için halka açılıyor

BIGCHEFS’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, bir süre önce ortakları Saruhan Tan ile Taxim Capital’e aklından geçenleri açtı:

- BigChefs’i 2007 yılında Ankara’da kurdum. 2009 yılında Saruhan Tan ile yollarımız kesişti, İstanbul’a girdim. Hep birlikte BigChefs’i büyüttük. Bugüne kadar hep “girişimci şirket” olarak anıldık. Kurumsallaşmanın yolunun halka açılmaktan geçtiğini düşünüyorum.

BigChefs’de 6 yıldır yüzde 40 payla bulunan Taxim Capital yönetimi, Gamze Cizreli’nin fikrine katıldı:

- Bizim de BigChefs’den “çıkış takvimi”miz geldi sayılır. Halka arz yolculuğuna çıkarsanız biz de hisselerimizin bir bölümünü elimizden çıkarmaya hazırız.

Gamze Cizreli ile 2009-2010’da İstanbul’daki ilk restoranlarının açılışı sırasında sınırlı işbirliğine giren, sonrasında yüzde 30 payla ortak olan Saruhan Tan da olumlu yaklaştı:

- Gamze Hanım’la aynı miktarda hisse satışına ben de varım.

Böylece Denizbank ve Türkiye Kalkınma Bankası’na yetki verildi, sermaye artırımı dahil BigChefs’in yüzde 33’ünün halka arzı için hazırlıklar yapıldı, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruldu.

Gamze Cizreli ile bu süreçte buluşup sohbet ettik. 2009 yılına döndü:

- Sizinle ilk konuştuğumuz günlerde Saruhan Bey’le işbirliği içinde İstanbul’a yeni adım atmıştık. O dönemde henüz “girişimci şirket” aşamasındaydık.

Saruhan Tan ile ortaklıklarının seyrini merak ettim, anlattı:

- Saruhan Bey ile şirkette yüzde 30-30 eşit hissemiz var. 14 yıldır güzel bir ortaklık sürüyor. O yıllarda şirketin CEO’su bendim. Bana güvendi, hep destekledi. Eylül 2016’da BigChefs’in yüzde 40’ını Taxim Capital’e devrettik.

16 yıl sonra ulaştıkları noktayı özetledi:

- 2022 yılı sonu itibariyle toplam 100 şubeye ulaştık. Yıllık misafir sayımız 13 milyonu buldu. Ülkemizde 19 ilimizde varız. Ayrıca 8 ülkeye de lezzetlerimizle girdik. Ciromuz ise 1 milyar liraya yaklaştı. İstihdamımız 4 bini buldu.

2018 yılında CEO’luk görevini bıraktığını kaydetti:

- CEO’muz Altan Kosova, şirketimizi çok iyi yönetiyor. Ben de Yönetim Kurulu Başkanı olarak genellikle işlerin sosyal etki tarafına daha çok odaklanmaya başladım.

Yurtdışı şubelerinin bazılarını sıraladı:

Antwerp (Belçika), Frankfurt (Almanya), Almatı (Kazakistan), Erbil (Kuzey Irak), Bakü (Azerbaycan).

Aklına ODTÜ İşletme’yi bitirdikten sonra Ankara’da ilk kafe, restoran denemeleri yaptığı günler geldi:

- Rahmetli babam, “ODTÜ İşletme’den mezun olup kafe açmak da nereden çıktı? Ben senin bu eğitiminle ekonomi bürokrasisinde önemli yerlere gelmeni hayal ediyordum” dedi. Ben ilk 2-3 farklı deneme sonrası 2007’de BigChefs’i kurdum.

İç geçirdi:

- SPK’dan izin çıkması sonrası halka arz işlemleri tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’daki törende babamın gong çalmasını çok isterdim.

Ardından halka arza yaklaşımının altını çizdi:

- Halka arzı uzun vadeli kurumsallaşma yolunda önemli bir adım olarak görüyorum.

Gamze Cizreli’nin 16 yıl önce Ankara’da kurduğu BigChefs, Saruhan Tan ve ardından Taxim Capital’den de aldığı güçle 19 il ve 8 ülkede 100 restorandan oluşan zincire dönüştü…

Halka açılmaya dönük adımlar, BigChefs için büyüme yolculuğunda yeni bir aşamaya geçiş anlamına gelecek gibi görünüyor…

Dışarıda yemek pazarı

415.5 milyar liraya çıkacak

BIGCHEFS Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, Deloitte’nin hazırladığı “Türkiye’de Yemek Hizmeti Pazarı” raporundan bazı veriler üzerinde durdu:

2021 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yıllık dışarıda yemek harcamasının, kişi başına toplam harcamanın yüzde 5.6’sı düzeyinde bulunuyor.

Bu oran ülkemizde yüzde 2.4 düzeyinde kalıyor. Bu durum, Türkiye’de dışarıda yemek pazarının hâlâ gelişim aşamasında olduğunu, büyük bir fırsat yarattığını da gösteriyor.

Türkiye’de dışarıda yemek yeme pazarının önümüzdeki dönemde yıllık ortalama yüzde 39.9 bileşik büyümesinin beklendiğini kaydedip, gerçekleşmeleri ve beklentileri yine Deloitte raporundan aktardı:

Türkiye’de dışarıda yeme içme pazarı 2020 yılında 71.5 milyar liraydı.

2021 yılında 144.1 milyar liraya çıktı.

Geçen yıl dışarıda yemek pazarı 285 milyar liraya yükseldi.

Bu yıl pazarın 415.5 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Dışarıda yemek pazarının 2024’te 550.3 milyar lirayı, 2025 yılında 691.6 milyar lirayı, 2026 yılında da 772.4 milyar lirayı bulması öngörülüyor.

Deloitte raporundaki şu saptamanın da altını çizdi:

- Aslında İstanbul dışında, Anadolu kentlerinde talep potansiyeli var. Ancak, coğrafi genişlemenin gerektirdiği operasyonel kompleksite nedeniyle çoğu marka hâlâ büyük oranda İstanbul’a odaklanıyor.

Ardından ekledi:

- Şubelerin coğrafi dağılımına bakıldığında ise İstanbul, Ankara ve İzmir çok büyük pay almakla birlikte Türkiye’nin geri kalanında limitli varlık gösterdikleri görülüyor.

Raporda “full servis restoran”lar arasında İstanbul dışında şube sayısı açısından ilk sırada yer alan markanın BigChefs olduğuna işaret edildiğini kaydedip, bulundukları illeri sıraladı:

İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.

Ali Mürdüm’ü İstanbul’a

çağırdım, Antakya’yı

terk etmek istemedi

BIGCHEFS Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin 11 il arasından en fazla vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesine sıklıkla gittiğini belirtti:

- Hatay mutfağının gastronomide çok önemli bir yeri var. Yıllardır Antakya’ya gittiğimde mutlaka her seferinde çok beğendiğim bir esnaf lokantası olan Ali Mürdüm’e uğrardım. Ali Bey ve ailesi enkazdan zor kurtuldu. Restoranı da maalesef yıkıldı.

Ali Mürdüm’e İstanbul’da restoran açması konusunda teklifte bulunduğunu bildirdi:

- Ali Bey, “Hatay’ı, Antakya’yı terk etmem” yanıtı verdi. Ali Bey’in bu tavrı çok kıymetliydi.

Bunun üzerine BigChefs olarak Ali Mürdüm’e prefabrik bir restoran açma konusunda destek verdiklerini kaydetti:

- Ali Mürdüm, önümüzdeki dönemde prefabrik mekanında kapılarını açacak.

Gıda maliyeti yüzde 140

enerji yüzde 178 arttı

biz yüzde 120 zam yaptık

BIGCHEFS Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli’ye sordum:

- Yükselen enflasyon, kişi başına porsiyonlarda bir küçülmeye yol açtı mı?

Yanıta şu bilgileri vererek girdi:

- Gıda fiyatlarındaki artış ile başedebilmek sektörümüzde çok önemli bir konu. Gıda maliyetleri 2022’de yüzde 140 arttı. Enerjideki artış yüzde 178 oldu. Bizim fiyatlarımızdaki artışı aynı dönemde yüzde 120 ile sınırlı tuttuk.

Porsiyonlarda küçültmeye gitmediklerini kaydetti:

- Kişi başı harcama ortalamamızda hiçbir azalma olmadı.

Ardından ekledi:

- Sektördeki büyüklüğümüz bize satın almada önemli avantaj sağlıyor. Uzun vadeli satın alma anlaşmalarıyla gıda fiyatlarındaki artışı yönetmeye çalışıyoruz.