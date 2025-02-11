Yıllıkta, borçlanma araçları 3 aylıkta, hisse senetleri önde

Piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların tercihlerinde seçici olmasına yol açıyor. Dokuz özel sektör borçlanma araçları fonu düşük riskle ortalama yüzde 57 getiri sağladı. Borsada ise son üç ayda BIST 30’da yüzde 20’nin üzerinde kazandıran 11 hisse var.

Son dönemde özel sektör borçlanma araçları fonları yatırımcı tercihlerinde öne çıkıyor. Bu fonlar düşük riskle yıllık bazda ortalama yüzde 57 kazandırdı. Borsanın güvenli limanı BIST 30 hisselerinde ise son üç ayda yüzde 20’nin üzerinde kazandıran 11 hisse var. Emlak Konut GMYO ve Astor Enerji en yüksek getiriyi sunan hisseler oldu. Listeye giren hisselerden dördü yıllık bazda %60’ın üzerinde kazandırdı.

Atlas Portföy Özel Sektör Borçlanma Fonu (AHU) son bir yılda %60,59 getiriyle en yüksek performansı gerçekleştiren fon oldu. Osmanlı Portföy’ün özel sektör fonu OSD ise %60,50 ile ikinci sırada yer aldı. Genel olarak bu fonlar yıllık bazda %57’nin üzerinde getiri sağlayarak düşük riskle kazanç arayışındaki yatırımcıları memnun etti.

Borsada en çok kazandıran hisseler

Son üç ayda Emlak Konut GMYO, %46,60’lık yükselişle en yüksek getiri sağlayan hisse oldu. Astor ve Migros sırasıyla %36,11 ve %36,06 artış kaydederek en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı. Enerji sektöründeki büyüme beklentileri ve perakende sektöründeki güçlü talep, bu şirketlerin hisselerinde ivmeyi artıran başlıca faktörler oldu. Listede bankacılık sektörünün ağırlığı gözlenirken, finans sektörünün geçen üç ayda güçlü performans sergilediği görüldü.

BIST Holding Endeksi ve yabancı payı

BIST Holding Endeksi dalgalı bir seyir izleyerek Ocak 2024’te 6.581 seviyesinden 7 Şubat 2025’te 8.633’e çıktı.

Yabancı yatırımcı payı ise dalgalanmalara rağmen %36 seviyelerinde seyrediyor. Gelinen aşamada borçlanma araçları istikrarlı getiri sağlarken, borsada seçici hareketlenmeler görülüyor.

ZEYNEP’E SOR

PARA FONU MU, KISA VADELİ BORÇLANMA FONU MU?

Para fonu; yüksek likidite, düşük risk, güvenli getiri, düşük volatilite. Düşük getiri, enflasyon riski, büyüme fırsatı sunmama.

Borçlanma fonu; güvenli ve düşük risk, artan getiri, enflasyona karşı dayanıklılık. Daha düşük likidite, daha yüksek risk, dalgalanmalardan etkilenme.

İştirakinin sermayesini yüksek oranda artırdı. Madencilik faaliyetlerini büyütmek istiyor

Enerya Enerji’nin Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin sermayesini 10 kat yükseltmesindeki amaç nedir? / Ali Türker

Ali, altın madenciliği, yüksek sermaye gerektiren ve uzun vadeli yatırımlarla değer yaratan bir sektör olarak öne çıkıyor. Maden arama, çıkarma ve işleme süreçlerinde kullanılan teknoloji, ekipman ve altyapı yatırımları ciddi mali kaynaklar gerektirir. Enerya Enerji’nin, %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin, sermayesini 55 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarmasını da bu çerçevede değerlendirmeli. Sermaye artışı, şirketin altın madenciliği faaliyetlerini genişletmek ve operasyonel kapasitesini artırmak niyetinde olduğunun göstergesi olarak değerlendirmeli. Bu da uzun vadede şirketin kârlılığını destekleyecektir.

Mini elektrikli araçlarda model geliştiriyor. Seri üretim için de gelişim kaydedebilmesi önemli

Reeder firmasının elektrikli araç sektöründeki girişimlerin ne aşamada olduğunu öğrenebilir miyim? / Erdal Özcan

Erdal, mini elektrikli araç piyasası, dünya genelinde şehir içi ulaşımda çevreci ve ekonomik çözümler sunması nedeniyle hızla büyüyor. Düşük enerji tüketimi, kolay park edilebilirlik ve düşük bakım maliyetleri, bu segmentteki araçları özellikle yoğun şehir trafiğinde cazip kılıyor. Reeder’ın bir yılı geçkin süredir bu alanda çalışmaları bulunuyor. Son olarak ReeV Fancy modelinin sertifikasyon sürecini tamamladı. İlk müşteri teslimatını gerçekleştirdiğini ve lansman fiyatı üzerinden alınan 504 adet siparişi de mayıs ayına kadar teslim edeceğini duyurdu. Kasımda duyurduğu seri üretimle ilgili girişimler ilgili ise ek bilgi gelmedi.

YATIRIM FONLARI

AK Portföy’ün yönettiği AFT Fonu, yeni teknolojilere yatırımla kazandırıyor

AFT Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu, toplam değerinin %95,76’sını GICS (Global Industry Classification Standard) sınıflamasına göre bilgi teknolojileri ve yeni teknolojilere odaklı yabancı hisselere yatırıyor. 9,82 milyar TL’lik fon büyüklüğüne sahip olan AFT, %31,02 doluluk oranıyla yatırımcı ilgisini çekiyor ve %5,79’luk pazar payına sahip. AFT, teknoloji sektöründeki hızlı değişim ve dönüşüm trendlerinden maksimum verim almayı hedefliyor. Son bir yılda ise %41,58 getiri sağlayan fonun beş yıllık %1.014’lük performansı, uzun vadede sergilediği yüksek getiri potansiyelini göstermesi açısından önemli. Risk düzeyi 6 olan fonda son iki ayda nakit çıkışı var. Teknolojinin büyüme dinamiklerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar açısından bir alternatif sunuyor

TAHVİL

Hedef Araç Kiralama, TLREF+%3 faizden tahvil ihraç etti

Hedef Araç Kiralama, nitelikli yatırımcılara 07.02.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%3 olarak belirlendi. 545 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 06.08.2026 olacak.

+% 3 YILLIK FAİZ TLREF

7 Şubat tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,65 seviyesinde bulunuyor. Hedef Araç Kiralama’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %3 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSHDAK82617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PARSAN MAKİNA

Grup şirketinin e-aks siparişiyle bağlantılı olarak iş aldı. Beş yılda satışları kademeli artacak

Güriş Sanayi grubu içerisinde faaliyet yürüten Parsan Makina, önemli bir projeye imza attığını belirtti. Grup şirketi Döktaş Dökümcülük tarafından alınan e-aks projesi siparişi kapsamında, aynı müşteriye dövme-işleme ve montaja hazır ürünler tedarik edecek. Proje ile Parsan Makina’nın üretim kabiliyetleri daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Söz konusu iş, şirketin satış hasılatını 2026-2030 yılları arasında kademeli olarak artırırken yaklaşık 17 milyon euro seviyesine çıkarması öngörülüyor. Açıklamada, gelişmenin şirketin mühendislik kapasitesini artırmasının yanı sıra, küresel pazarda rekabet gücünü pekiştireceği ifade ediliyor. Parsan Makina, 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde satışlarını %11 büyütürken dönem sonunda 87,2 milyon TL zarar açıkladı.

BAHADIR KİMYA

Mevcut teşvike ilave makine ve ekipman teşviki sağladı. Fiyatı ise halka arz seviyesinin altında

Bahadır Kimya, Kırıkkale Yahşihan’da faaliyet gösteren fabrikasında üretim kapasitesini artırmak ve ürün çeşitliliğini geliştirmek amacıyla yeni bir yatırım teşviki aldı. Açıklamada önümüzdeki nisan ayına kadar geçerli mevcut yatırım teşvik belgesine ek olarak 16,6 milyon TL tutarında yeni makine ve ekipman teşviki sağladığını belirtti. Yeni yatırımla birlikte Bahadır Kimya’nın toplam yatırım teşvik belgesi tutarı 29,1 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, bu teşvik kapsamında %70 vergi indirimi, 6 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği, KDV istisnası ve faiz desteği muafiyetinden yararlanacak. Şirket, yeni teşvikle birlikte üretim gücünü artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz ağustos ayında 51 TL’den halka arz olan hisseler, şimdilerde halka arz fiyatının altında.

KOCAER ÇELİK

Aydın Kuyucak’taki JES yatırımında daha verimli olması nedeniyle saha değişikliğine gidiyor

Kocaer Çelik’in yüzde 99 oranında iştirak ettiği Kocaer Enerji, Aydın Kuyucak’taki jeotermal enerji santrali (JES) yatırımında proje sahasını değiştirecek. Daha önce ÇED süreci başlatılan proje kapsamında yapılan mühendislik analizleri, saha değişikliğinin verimlilik açısından daha uygun olacağı anlaşıldı. Bu nedenle firma, EPDK’ya lisans tadili başvurusunda bulundu. Yeni belirlenen saha için EPDK onayı beklenirken, süreç tamamlandıktan sonra gerekli izinler ve düzenlemeler için çalışmalar devam edecek. 24 MW kapasiteli planlanan santralin 2026 yılında devreye alınması hedefleniyor. Santral faaliyete geçtiğinde, Kocaer Çelik’in çatı üzeri güneş enerji santralleriyle birlikte tüm elektrik ihtiyacı karşılanacak ve fazladan üretilen enerji satışa sunulacak.